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Источник: в Челнах после обыска задержан экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев

08:49, 25.07.2018 Сюжет:  «Земельная война» в автограде 2

С обыском к бывшему главе Тукаевского района пришли сегодня утром сотрудники МВД и Следкома. Как утверждает источник «Реального времени», после обыска Василь Хазеев задержан и доставлен на допрос.

Претензии к экс-главе возникли в связи с возбуждением нового уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при выделении 11 га земли в пригороде Челнов. Ущерб предварительно оценен в 13 млн рублей, сообщил близкий к правоохранителям источник «Реального времени».

Ранее Хазеев допрашивался по истории с уводом участка 3,4 га Боровецкого леса. С поста главы района он ушел в 2017 году на фоне обнародованных результатов антикоррупционных проверок.

ПроисшествияНедвижимостьЭкономикаБюджетОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:02
    Так доставлен на допрос или задержан?
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    Анонимно 09:07
    Чтобы "доставить" на допрос надо обязательно "задержать".
    Но насколько?
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