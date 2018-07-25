Источник: в Челнах после обыска задержан экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев

С обыском к бывшему главе Тукаевского района пришли сегодня утром сотрудники МВД и Следкома. Как утверждает источник «Реального времени», после обыска Василь Хазеев задержан и доставлен на допрос.

Претензии к экс-главе возникли в связи с возбуждением нового уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при выделении 11 га земли в пригороде Челнов. Ущерб предварительно оценен в 13 млн рублей, сообщил близкий к правоохранителям источник «Реального времени».

Ранее Хазеев допрашивался по истории с уводом участка 3,4 га Боровецкого леса. С поста главы района он ушел в 2017 году на фоне обнародованных результатов антикоррупционных проверок.