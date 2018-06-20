Владельца ГК «Еврогрупп» Миронова оставили под домашним арестом, ущерб по его делу сократился на 84 млн рублей
Не отпустил на свободу сегодня Набережночелнинский горсуд бенефициара ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Срок его домашнего ареста продлен до 22 июля, сообщили «Реальному времени» в суде.
Напомним, под домашним арестом обвиняемый в мошенничестве предприниматель находится почти пять месяцев — с 24 января 2018 года.
Общий ущерб бюджету от его действий в Следкоме ранее оценивали более чем в 250 млн рублей, в том числе — 127 млн рублей по эпизоду с уходом от налогов. Однако сегодня на заседании стало известно — экспертиза оценила размер ущерба по этому эпизоду в размере неуплаченных налогов лишь в 43 млн рублей. Результат проведенной следствием экспертизы к материалам дела о продлении меры пресечения был приобщен по ходатайству защиты, рассказала «Реальному времени» адвокат обвиняемого Елена Точилкина.
Защита просила отказать в продлении домашнего ареста либо отпустить Миронова под залог.
Стоит отметить, что еще до привлечения к уголовной ответственности бенефициара «Еврогрупп» его структуры вернули в муниципальную собственность земли на 2 с лишним млрд рублей.
Ранее расследованием земельных афер в Челнах занимался второй отдел Следкома по РТ. Однако позже дело вернули Набережночелнинскому отделу.ПроисшествияОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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