Владельца ГК «Еврогрупп» Миронова оставили под домашним арестом, ущерб по его делу сократился на 84 млн рублей

Фото: Реальное время

Не отпустил на свободу сегодня Набережночелнинский горсуд бенефициара ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Срок его домашнего ареста продлен до 22 июля, сообщили «Реальному времени» в суде.

Напомним, под домашним арестом обвиняемый в мошенничестве предприниматель находится почти пять месяцев — с 24 января 2018 года.

Общий ущерб бюджету от его действий в Следкоме ранее оценивали более чем в 250 млн рублей, в том числе — 127 млн рублей по эпизоду с уходом от налогов. Однако сегодня на заседании стало известно — экспертиза оценила размер ущерба по этому эпизоду в размере неуплаченных налогов лишь в 43 млн рублей. Результат проведенной следствием экспертизы к материалам дела о продлении меры пресечения был приобщен по ходатайству защиты, рассказала «Реальному времени» адвокат обвиняемого Елена Точилкина.

Защита просила отказать в продлении домашнего ареста либо отпустить Миронова под залог.

Стоит отметить, что еще до привлечения к уголовной ответственности бенефициара «Еврогрупп» его структуры вернули в муниципальную собственность земли на 2 с лишним млрд рублей.



Ранее расследованием земельных афер в Челнах занимался второй отдел Следкома по РТ. Однако позже дело вернули Набережночелнинскому отделу.