За лесную аферу брат вице-премьера РТ наказан условным сроком

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Тукаевский райсуд завершил оглашение приговора по делу экс-юриста ГК «Еврогрупп» Альберта Халиуллина и двоюродного брата вице-премьера республики Айрата Марданшина. Оба признаны виновными в мошенническом отчуждении 3,4 га в Боровецком лесу и наказаны условными сроками, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд назначил Халиуллину и Марданшину наказание в виде 3 и 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года и 4 года соответственно.

Судом установлено: с июля по ноябрь 2012 года Халиуллин подделал декларацию о несуществующем объекте недвижимого имущества. В Тукаевский отдел Росреестра предоставили сведения о наличии на земельном участке площадью 3,4 га дома и бани. В дальнейшем подсудимые незаконно получили свидетельство о государственной регистрации права, после чего зарегистрировали право собственности на земельные участки. В результате земельный участок был незаконно отчужден из муниципальной собственности. Причиненный ущерб составил более 8,5 млн рублей.

В 2010 году аналогичным способом Марданшин завладел земельным участком площадью 1 га, причинив Тукаевскому муниципальному району ущерб на сумму 13,4 млн рублей.



Напомним, дело о лесе в суде рассматривал бывший следователь, в качестве доказательств обвинения были представлены снимки из космоса.