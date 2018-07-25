Новости происшествий

09:48 МСК
Новости раздела
Происшествия

Следком возобновил преследование экс-главы Тукаевского и Менделеевского районов РТ Харматуллина

08:30, 25.07.2018 Сюжет:  «Земельная война» в автограде
Следком возобновил преследование экс-главы Тукаевского и Менделеевского районов РТ Харматуллина
Фото: chelny-biz.ru

В Татарстане возобновлено расследование уголовного дела бывшего главы Тукаевского и Менделеевского районов Тагира Харматуллина. Материалы изъяты из производства следственного отдела по Челнам и переданы во второй отдел по особо важным делам Следкома РТ.

Этой информацией с «Реальным временем» в эксклюзивном интервью поделился руководитель челнинского отдела Следкома по РТ, полковник юстиции Камиль Халиев.

Напомним, в июне стало известно о прекращении дела 62-летнего Тагира Харматуллина за деятельным раскаянием и добровольным возмещением ущерба в виде возврата участков на 32 млн рублей. 5 гектаров передали в муниципальную собственность, стоимость еще 4 га отчужденных земель компенсировали деньгами.

На старте расследования ущерб от действий Харматуллина предварительно оценивался в 77 млн рублей. В январе 2018 года он был арестован по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве, причем арест не оспаривал.

ПроисшествияОбществоВластьНедвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты