В Татарстане по новому земельному делу обыски прошли у экс-главы УВД Челнов и еще семи человек

Фото: Реальное время

В челнинском отделе Следкома официально подтвердили факт возбуждения нового земельного дела и проведение обысков у восьми жителей Челнов и пригорода, в их числе — бывший глава Тукаевского района Василь Хазиев и бывший начальник УВД автограда Файзулла Хусниев.

Дело возбуждено по двум статьям УК РФ — мошенничество и превышение должностных полномочий — по факту выделения тукаевскими властями в 2012 году 11 га лесного бора под видом сельхозземель, сообщил «Реальному времени» следователь по особо важным делам Станислав Хораськин.

Получателями участков стали 7 физлиц, в том числе — семья Хусниева. Сегодня у них и у бывшего главы района прошли обыски.

Информацию о задержании Василя Хазеева в Следкоме пока не подтверждают.