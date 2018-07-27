Следком просит арестовать тукаевского экс-главу Василя Хазеева

С ходатайством на арест бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева обратились сегодня в суд сотрудники челнинского отдела Следкома по РТ.

По данным источника «Реального времени», отставной чиновник отказался от прежних показаний с признанием вины.

Напомним, 25 июля стало известно о возбуждении нового земельного дела по статьям 159 и 286 УК РФ — «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

По версии Следкома, группа лиц в сговоре с тукаевскими чиновниками присмотрела участок 11 га лесного фонда. В результате, путем незаконного утверждения схем расположения, присвоения новых кадастровых номеров и заключения договоров аренды лесные гектары под видом сельхозземель Князевского поселения сдали известным в Челнах лицам под личное подсобное хозяйство еще в 2012 году.

Два дня назад силовики пришли с обысками к бывшему тукаевскому главе и семи получателям той земли в лесу. Первым подозреваемым в превышении должностных полномочий стал Василь Хазеев, вторым — лесник Эдуард Петров, который стал арендатором одного из лесных гектаров. Оба были задержаны на 48 часов.