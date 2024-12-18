Все для пациентов — больше врачей, реабилитации, персональных лекарств

В Татарстане выбрали приоритетные задачи медиков, а в России готовятся расширить сеть производственных аптек

Фото: Михаил Захаров

С выбором приоритетных целей и задач татарстанского Минздрава на 2025 год определились сегодня члены Общественного совета при министерстве: из 15 направлений оставили пять наиболее важных для пациентов. Социально значимой, причем в масштабах всей страны, может стать и другая инициатива. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов анонсировал поправки в закон о производственных аптеках. Фармацевты смогут изготавливать индивидуальные лекарства для пациентов по рецептам врачей. Подробнее о том, какие задачи предстоит решать медикам РТ в новом году и как интересам больных послужат законодательные новшества, — в материале «Реального времени».

Цели выбрало население

Общественный совет при Министерстве здравоохранения РТ выбрал сегодня пять наиболее важных задач на 2025 год. В приоритете, по решению членов совета, оказались следующие:

увеличить обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, с 33 до 35 специалистов на 10 тыс. населения;

обеспечить выявляемость злокачественных новообразований визуальных локализаций на I стадии на уровне не менее 55,9% от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций;

увеличить обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, с 89 до 91 специалиста на 10 тыс. населения, а число жителей РТ, которым оказана медицинская реабилитация за счет средств обязательного медицинского страхования, с 36 тыс. человек до 36,5 тыс.;

обеспечить увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи по результатам оценки общественного мнения с 59% до 60,5%;

обеспечить диспансерным наблюдением не менее 82% детей в возрасте до 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров.

Общественный совет при Министерстве здравоохранения РТ выбрал сегодня пять наиболее важных задач на 2025 год. Инна Серова / realnoevremya.ru

Эти цели оказались в приоритете не просто так. Как сообщил председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов, список из 15 задач Минздрава республики на 2025 год предварительно был вынесен на общественное обсуждение на портале «Госуслуги РТ». В голосовании приняли участие более 4 750 жителей республики, и рейтинг каждой задачи был определен в соответствии с количеством отданных за нее голосов. А сегодня на заседании члены Общественного совета единогласно проголосовали за шесть пунктов, которые набрали наибольшее количество голосов, причем при обсуждении два из них объединили.

От чего зависит уровень удовлетворенности

Особенно важно, подчеркнул в ходе обсуждения Чингис Махмутов, обеспечить специалистами фельдшерско-акушерские пункты на периферии:

— За последнее время в республике прошла очень серьезная модернизация ФАП, построено много новых, — отметил он. — Они сегодня играют большую роль, занимаются профилактикой и диспансеризацией всего нашего населения. Они требуют специалистов. И слава богу, что у нас есть сеть средних медицинских учебных учреждений и есть хорошие преподаватели.

Особенно важно, подчеркнул в ходе обсуждения Чингис Махмутов, обеспечить специалистами фельдшерско-акушерские пункты на периферии. Инна Серова / realnoevremya.ru

Дискуссионным назвал Махмутов такой важный показатель, как степень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. На сегодня стоит задача поднять его всего на 1,5% — до 60,5%. Глава Общественного совета напомнил, что еще недавно этот показатель доходил до 80%, и дал понять, что его изменение мало связано с реальными колебаниями уровня довольства жителей республики медициной — просто «перечень показателей регулярно меняется, и цифры тоже».

— Но население хочет, как я понимаю, чтобы Министерство здравоохранения и врачи уделяли очень большое внимание вопросу улучшения качества работы, — подчеркнул Чингис Махмутов. — Население просит — мы поддержим.

Пациенты не хотят идти в «школу»

В ходе голосования за наиболее важные задачи Минздрава пациенты отдали немного голосов за те из них, которые не отличаются, если можно так сказать, масштабностью. Например, менее тысячи голосов набрали такие задачи, как обучение не менее 16,2% пациентов с сахарным диабетом в «Школе для пациентов», всего 568 голосов — идея издать информационные материалы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, и всего 373 голоса были отданы за то, чтобы провести не менее двух республиканских конкурсов на тему здорового образа жизни.

Результаты голосования по определению приоритетных целей и задач Министерства здравоохранения РТ на 2025 год. скриншот сайта Минздрава РТ

— Результаты голосования, которые мы имеем на сегодняшний день, как раз отражают настроение людей, и они коррелируются с основными приоритетами и направлениями работы Минздрава, — сказал, подводя итоги заседания Общественного совета, заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Спикер добавил, что кадровый вопрос был и остается в приоритете министерства.

«Врачей необходимо учить»

В интересах пациентов внедряют еще одну инициативу. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов — один из авторов вступившего в силу 1 сентября закона о производственных аптеках. На заседании рабочей группы думского Комитета по охране здоровья он сообщил о готовящихся поправках к этому закону. Отметил, что теперь изготовление лекарств фармацевтами позволяет приобрести по рецепту врача препараты, выпущенные с учетом индивидуальных потребностей, что повысило доступ пациентов к необходимым видам персонализированной терапии.

Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил на заседании рабочей группы думского Комитета по охране здоровья о готовящихся поправках к вступившему в силу 1 сентября закону о производственных аптеках. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По мнению Фаррахова, поправки должны обеспечить спрос на экстемпоральные (готовящиеся непосредственно в аптеке по рецепту врача) препараты в системе льготного обеспечения и программе государственных гарантий.

— Нам необходимо информировать врачей и учить врачей для того, чтобы они выписывали рецепты, — заявил он. — Нам необходимо обеспечить доступ к мерам государственной поддержки, чтобы модернизировать инфраструктуру, развивать парк технологического, аналитического оборудования, увеличить инвестиции в НИОКР.

Внимание, аптеки закрываются!

В своем телеграм-канале Айрат Фаррахов опубликовал результаты мониторинга производственных аптек России за 2023—2024 годы. Согласно его данным, охватывающим 98,3% адресов осуществления деятельности производственных аптек из указанных в Едином реестре лицензий, закрыли или приостановили деятельность 650, а по 683 адресам ее продолжали. При этом количество действующих лицензий на право изготовления лекарственных препаратов (ЛП) вдвое выше — 1 339.

В семи субъектах России нет действующих производственных аптек. В Татарстане, по данным мониторинга, лекарства изготавливают, но всего по 17 адресам, в то время как в Санкт-Петербурге — по 92 адресам, а в Москве — по 52-м. 41,3% производственных аптек расположены в 10 субъектах РФ, Татарстан — в их числе.

В Татарстане, по данным мониторинга, лекарства изготавливают, но всего по 17 адресам, в то время как в Санкт-Петербурге — по 92 адресам, а в Москве — по 52-м. 41,3% производственных аптек расположены в 10 субъектах РФ, Татарстан — в их числе. скриншот сайта Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета/. скриншот сайта Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета

Также мониторинг показал, что лишь 211 аптек из 353 аптек, участвовавших в опросе, могут осуществлять производство стерильных лекарственных форм, в 157 из них наблюдается острый дефицит провизоров-аналитиков и технологов, и 63% изготовленных ими лекарственных препаратов в 2023 году были произведены по требованию медицинских организаций, а по рецептам врачей — лишь 10,5%.

Лишь 211 аптек из 353 аптек, участвовавших в опросе, могут осуществлять производство стерильных лекарственных форм, в 157 из них наблюдается острый дефицит провизоров-аналитиков и технологов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Фактически лишь принятие федерального закона о производственных аптеках остановило процесс их закрытия, делает вывод Айрат Фаррахов, который считает, что сейчас необходимо создать условия для возобновления работы «закрытых» аптек, разработать программу модернизации действующих, сформировать устойчивый спрос на их продукцию и в соответствии с этим доработать программы образования врачей.

— Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) относит деятельность производственных аптек к коду 47.73 — к розничным торговым специализированным магазинам, лишая эту социально значимую деятельность региональных льгот, мер поддержки, стимулов для частных инвестиций, — указал депутат. — Необходимо дополнение нового классификационного кода ОКВЭД2 для производственных аптек и дальнейшее системное совершенствование нормативно-правового регулирования этой сферы.

«Жизнь показала, что они нужны»

— Несколько лет назад, когда дочка была маленькая, наш педиатр выписал ей капельки, совершенно необходимые на тот момент, — рассказала «Реальному времени» мать троих детей Елена Алфимова. — Рецепт был не на готовый препарат — его надо было «собрать» из нескольких компонентов. Сколько аптек я обзвонила — везде предлагали готовые капли, причем за бешеные для меня, декретницы, деньги — больше тысячи рублей. Наконец, нашла аптеку, где было свое производство — обошлось мне лекарство в 130 рублей. Я эту цифру навсегда запомнила, потому что очень важна была экономия. А скольким людям, скольким семьям она важна!

«Сколько аптек я обзвонила — везде предлагали готовые капли, причем за бешеные для меня, декретницы, деньги — больше тысячи рублей. Наконец, нашла аптеку, где было свое производство — обошлось мне лекарство в 130 рублей». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Был период, когда кто-то посчитал, что нет необходимости изготавливать лекарства в условиях аптек, — сказал «Реальному времени» председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов. — Но жизнь показала, что они нужны, потому что каждый человек индивидуален и применение лекарственных препаратов в его лечении тоже должно быть индивидуальным.

Махмутов отметил, что проблему выписки таких препаратов врачами можно решить. Во всяком случае, в Татарстане есть для этого все условия — в республике достаточно сильных учреждений образования, которые готовят медиков, и ничто не мешает ввести в их учебные программы необходимые курсы. А врачей, которые уже работают, но не научены составлять рецепты для изготовления лекарственных форм в аптеках, вполне можно, по его мнению, направить на курсы переподготовки:

— Если будут поставлены такие задачи, я думаю, они быстро будут решаться. А раз люди хотят это делать — это здорово, я приветствую.