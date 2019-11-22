«Режим дается не регионам, а людям!» — пилот по самозанятым расширят на 19 регионов?

Депутаты Госдумы проголосовали за распространение нового налогового режима в первом чтении

В Госдуме накануне обсудили предложение Минфина распространить налоговый режим для самозанятых на 19 регионов, включая Пермский край и Башкортостан. С начала года в четырех тестовых субъектах, в том числе Татарстане, на «обеление» доходов пошли 280 тысяч человек, заплативших 1 млрд рублей налогов. Однако не все депутаты поддерживают пилот, поскольку при его применении есть злоупотребления. Главы некоторых организаций перевели своих сотрудников на режим самозанятости, что противоречит духу проекта и букве закона. Тем не менее за расширение эксперимента проголосовало большинство, и законопроект прошел в первом чтении. Однако, как выяснило «Реальное время», получить доступ к налоговому режиму жители новых регионов смогут точно не с 1 января — во втором и третьем чтениях поправки рассмотрят в Госдуме уже после Нового года.

Пермский край и Башкортостан присоединятся?

В Госдуме накануне обсудили инициативу, получившую одобрение правительства, о распространении налогового режима для самозанятых на 19 регионов страны. К его участникам предлагается отнести субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов: выйти из тени и начать соблюдать режим самозанятые граждане смогут в субъектах-донорах, не получающих дотации из госбюджета, а также в городах-миллионниках. А именно в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра и Башкортостане. Согласно закону, отчисление в бюджет у самозанятых составляет 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с «юриками».

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате уже действует налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД). Тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд (что, забегая вперед, вызвало ряд вопросов у депутатов). Для участия в эксперименте достаточно установить на свой смартфон приложение «Мой налог».

На НПД имеют право только граждане, не имеющие наемных работников, создающие продукт или услугу самостоятельно без посредников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. К концу октября самозанятыми зарегистрировались 260 тыс. человек, к началу вчерашнего заседания Госдумы — уже 284 тыс. (ФНС отслеживает регистрации онлайн). Они задекларировали доход в 32,6 млрд рублей. Сумма налога, начисленного на доходы самозанятых, превысила 1 млрд рублей. Любопытно, что в ФНС обратили внимание и на оценку мобильного приложения «Мой налог» в Google Play и App Store — 4,4: «Это очень высокий балл».



В настоящий момент, заявил Макаров, идет доработка закона, чтобы появился инструмент воздействия на «злоупотребляющие правом компании, которые не хотят платить налоги за счет своих сотрудников»

Злоупотребили режимом 13 компаний



На слушаниях в Госдуме вокруг эксперимента разгорелась целая дискуссия, представители КПРФ и «Справедливой России» отказались голосовать за расширение эксперимента, что чуть не вывело из себя одного из авторов законопроекта — единоросса Андрея Макарова. Предлагая распространить режим на 19 новых регионов, депутат заявил, что он дал возможность многим выйти из тени, легализоваться. Он уверен, что благодаря гарантиям, предоставленным законом, ставки налогов не будут меняться 10 лет.

— Люди в этот режим поверили. Понятно, чтобы итоги эксперимента подвести — нужно время. Полтора процента в ФОМС идет — люди сами платят, но и для регионов важно: они перестают платить в ФОМС за неработающее население! Да, есть злоупотребления. Есть 13 компаний, злоупотребивших режимом, они перевели своих сотрудников на режим самозанятости, ФНС знает их поименно!

В настоящий момент, заявил Макаров, идет доработка закона, чтобы появился инструмент воздействия на «злоупотребляющие правом компании, которые не хотят платить налоги за счет своих сотрудников». Он также объяснил, почему эксперимент распространили только на регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками. Причина в том, чтобы субъекты не стали рассматривать налоговый режим как дополнительный источник дохода, что могли бы сделать регионы дотационные, нарочно «загоняя людей в этот режим».



— Режим дается не регионам, а людям! Это механизм выведения людей из тени: 60 процентов зарегистрировавшихся в этом году самозанятыми — никогда в своей жизни налогов не платили, — заверил Макаров.



По его словам, злоупотребляющие компании выявили благодаря не налоговым проверкам, а новейшим технологиям ФНС, позволяющим вести ежедневный мониторинг всех платежей самозанятых:

— И мы видим, что человек, который работал на предприятии, оказывается вдруг самозанятым. Мы понимаем, что с одной стороны надо платить 13 процентов подоходного налога и 30 процентов страховых взносов, а согласно режиму самозанятых — всего 6 процентов. Ради этого на что угодно можно пойти. Это будет пресекаться!

По мнению депутата Ярослава Нилова, этот налоговый режим появился не вовремя — на фоне пенсионной реформы, люди, по его словам, теперь считают: «С нас пытаются забрать последнее, но мы не от хорошей жизни работаем!»

Будут самозанятые сами копить на пенсию?

Центром яростного обсуждения стал вопрос о пенсии и пенсионерах. Представители всех трех оппозиционных партий так или иначе дали понять, что под самозанятыми большей частью имеются в виду люди предпенсионного и пенсионного возраста, к которым «в карман» потянулась рука налоговиков.

Так, Сергей Иванов (ЛДПР) отметил, что людей беспокоит, какая у них будет пенсия, если они воспользуются новым режимом. Ведь те, кто не платили налоги, и так имели право на минимальную социальную пенсию, с какой радости они будут платить налоги, чтобы получать ее же?

Макаров же, признав этот факт, считает, что режим создан для «обеления» трудового рынка и защиты от бандитов простых людей, «которые занимаются ремонтом машин за деньги, а к ним приходят ребята — давай отстегивай». Теперь, мол, таких будет защищать государство.

Что же касается пенсионной проблемы, то для нее у ФНС опять же есть некая новая технология, которую, вроде бы, через 2-3 месяца введут: человек сам в смартфоне сможет узнать информацию о том, сколько ему надо ежемесячно платить в ПФР, чтобы получать конкретную пенсию. Платить добровольно в фонд можно уже сейчас — приобретая себе трудовой стаж и накапливая пенсию.

Тем не менее в партии Жириновского с единороссом не согласились. По мнению депутата Ярослава Нилова, этот налоговый режим появился не вовремя — на фоне пенсионной реформы, люди, по его словам, теперь считают: «С нас пытаются забрать последнее, но мы не от хорошей жизни работаем!». Если бы часть налога самозанятых уже уходила бы в Пенсионный фонд, люди были бы хоть как-то мотивированы.

«А людей-то спросили?», — поинтересовалась коммунистка Вера Ганзя

«КПРФ не будет голосовать за расширение эксперимента»

С ЛДПР согласились и справедливороссы. Дмитрий Ионин заявил, что ему как депутату от Свердловской области жители этого региона задают вопросы: не будет ли «перегибов на местах», когда людей в массовом порядке начнут переводить в категорию самозанятых. Макаров, однако, считает, что беспокоиться не о чем: ведь на 280 тысяч зарегистрированных самозанятых пришлось лишь 13 предприятий, злоупотребивших правом.

— А людей-то спросили? — поинтересовалась коммунистка Вера Ганзя. — Говорите, гарантии [на то, что ставки налога не будут меняться] даны на 10 лет. Кто эти гарантии будет выполнять? Правительство сколько раз такие гарантии давало и всякий раз нарушало, переобуваясь на ходу! Встанут они на учет, из тени выйдут и по полной программе будут потом платить все налоги! Я в комитете по бюджету работаю, и поверьте — нет ни одной недели, когда не было изменений в Налоговом кодексе… КПРФ не будет голосовать за расширение эксперимента.

— Мы тоже не будем поддерживать расширение этого эксперимента фактически на половину населения страны. Итогов мы не увидели, не услышали. Слова, слова, слова… Никаких доказательств того, что режим работает, мы не получили, заявил справедливоросс Олег Нилов. — Конечно, мы не за то, чтобы миллионы не платили налогов, это несправедливо, в нормальных странах это преступление. Но там есть необлагаемые налогом доходы — в пересчете на нашу валюту до 30—50 тыс. рублей во многих странах, даже в Китае нулевая ставка. У нас же эксперименты идут в сторону карманов бедных граждан, туда экспериментально мы хотим залезть и потрясти!

«Кто самозанятых водителей будет контролировать?»

Не менее яростное обсуждение вызвал и вопрос о таксистах, который неосторожно поднял сам автор законопроекта. По мнению Андрея Макарова, нужна «гильотина», которая уберет законы действующие, но на самом деле «даром не нужные», в частности отраслевые. В настоящее время таксисты могут зарегистрироваться как самозанятые, но закон требует от них регистрироваться еще и индивидуальным предпринимателем, чтобы получать лицензию такси на авто. Решение фактически либерализовать работу таксистов вызвало удивление даже у коллеги-единоросса, первого зампредседателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Виталия Ефимова, сославшегося на статью 55 Конституции, согласно которой государство должно отвечать за защиту пассажиров.

Не менее яростное обсуждение вызвал и вопрос о таксистах, который неосторожно поднял сам автор законопроекта

— Водитель такси должен быть профессиональным и трезвым. Кто самозанятых водителей будет контролировать? За последний год число ДТП снизилось на 2,3 процента, а с участием такси, напротив, на 20 процентов выросло! Можно ли допускать к особо опасным профессиям самозанятых? Вы хоть с нами профессионалами консультируйтесь немного! — отметил депутат.

Решение распространить налоговый режим для самозанятых на таксистов привело к деградации рынка труда, согласился с Ефимовым Ярослав Нилов. По его словам, уже появилась реклама, предлагающая зарегистрироваться самозанятым и сразу стать водителем такси. Более эффективной была бы патентная система, считает он.

Айрат Фаррахов о налоге на самозанятых: «Бюрократии просто нет»

В пользу распространения действия налогового режима для самозанятых на 19 регионов, за исключением Макарова, публично высказался лишь депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов (с 2007 по 2013 год — министр здравоохранения РТ), который сразу сослался на опыт родной республики.

— Что мы обещали нашим избирателям, принимая этот закон в прошлом году? Нулевая бюрократия. Максимальная цифровизация. Удаленное общение с государством. Надзор и господдержка. Что имеем? Бюрократии просто нет. Цифровизация всех процессов. Максимально удаленное общение с государством. Господдержка, — перечислил Фаррахов. — Режим позволяет улучшить деловую среду для региона. А людям дает возможность выйти из тени. Покупателям — получить качественную услугу. Бизнесу — получить конкурентного партнера.

По его словам, правительство уже внесло проект закона о приравнивании самозанятых к малому и среднему предпринимательству в процедуре закупок.

В пользу распространения действия налогового режима для самозанятых на 19 регионов, за исключением Макарова, публично высказался лишь депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. Фото er-duma.ru

Самозанятые: 18,7% — таксисты, 10,5% — арендодатели жилья

Перед самим голосованием Андрей Макаров все-таки привел дополнительные данные по отраслям профессиональной деятельности самозанятых. Оказалось, что на перевозку (не только такси) приходится сегодня 18,7% легализовавшихся («режим никак не влияет на аварийность», заявил он), 10,5% — ранее сдававших квартиры незаконно, консультантов — 8,6%, строителей — 6,7%.

— Фаррахов прожил в Татарстане год, обсуждая каждую проблему с местными самозанятыми. Чтобы как только любая проблема возникала, мы тут же вмешивались и проблемы снимали. Обсуждение закона в тональности «а вы людей спросили?» не имеет к этому закону никакого отношения, — угрюмо резюмировал он.

В результате за распространение эксперимента проголосовало пусть и неубедительное, но большинство — 66 процентов депутатов.