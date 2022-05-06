Айрат Фаррахов: экономить на решении кадровой проблемы в здравоохранении нецелесообразно

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что на сегодняшний день кадровая проблема в сфере здравоохранения особо актуальна и экономить на ее решении нецелесообразно. Поэтому расширение правительством России программы «Земский доктор» — правильное решение, считает он.



Фаррахов напомнил, что до внесения изменений отучившиеся на врача и вернувшиеся в свой родной поселок не могли участвовать в программе «Земский доктор». При этом трудоустроившись, например, в соседнем районе, они могли получить предусмотренную выплату, пишет «Парламентская газета».

Правительство расширило программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» по поручению президента России Владимира Путина. Теперь ее участниками могут стать те, кто после обучения по медицинской специальности вернулись в свой родной населенный пункт и устроились там на работу.

При трудоустройстве в медорганизации в селе, удаленных и труднодоступных территориях и в небольших городах молодым врачам единовременно выплатят от 1 до 1,5 миллиона рублей. Фельдшеры, акушерки и медсестры могут получить от 500 до 750 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

На онлайн-конференции «Реального времени» Айрат Фаррахов рассказал о ситуации на рынке медицинских изделий и фармацевтических препаратов. По его словам, их дефицита в России не наблюдается. Однако есть определенные проблемы с логистикой.



Татьяна Демина