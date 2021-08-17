Фаррахов: жителей Татарстана беспокоят дороги, ЖКХ и вопросы социальной политики

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал, что в день через платформу «Мой депутат», созданную «Единой Россией», поступает около 200 полномасштабных серьезных вопросов и инициатив. По каждому из них уточняются детали, а затем они берутся в работу.

За прошедшие 20 дней от татарстанцев поступило более 2,5 тыс. предложений, рассказал Фаррахов. Он лично пообщался с жителями республики, которые обращались через площадку «Мой депутат».

— Инициативы и предложения татарстанцев — это те приоритеты, по которым будет развиваться наша республика и страна в ближайшие пять лет, — отметил Фаррахов.



Он назвал ключевые темы, которые чаще всего поднимают жители Татарстана. На первом месте — дороги, далее — сфера ЖКХ и вопросы социальной политики, в частности татарстанцев интересует возможность получения различных выплат. При этом тема здравоохранения интересует их все меньше, что говорит об эффективном решении возникавших ранее вопросов, считает Фаррахов.

Общение депутата с татарстанцами на платформе «Мой депутат» продлилось больше двух часов. За это время ему удалось зафиксировать несколько важных вопросов, волнующих их.

Одной из тех, кому дозвонился Фаррахов, стала жительница Сабинского района РТ, которая работает учителем в местной школе и вместе с мужем планирует разведение лошадей для производства мяса и колбас. Она попросила у депутата совет, как лучше начать собственное дело. Фаррахов посоветовал продумать стратегию развития в рамках крестьянско-фермерского хозяйства.

«Для крестьянско-фермерских хозяйств в республике предусмотрены значительные субсидии, это хорошая форма поддержки. По ряду направлений там действуют еще и отдельные программы», — отметил депутат.

Другим собеседником Фаррахова стал житель одного из сельских поселений РТ, рассказавший о местном ФАПе, который несколько лет назад появился в его селе, но перестал работать после начала пандемии.

«Если фельдшерский пункт был открыт, и на это были затрачены соответствующие средства, то, конечно, он должен работать. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, но с этой ситуацией нужно разобраться. Если местные жители считают, что медпункт там необходим, то государство должно создать все условия для его работы. Мнение людей здесь в приоритете», — резюмировал Фаррахов.

Каждый татарстанец может обратиться с наказом к партии через сайт мойдепутат.онлайн. Сделать это можно несколькими способами: позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.

Работа по сбору наказов ведется также через мобильные общественные приемные: каждый день шесть автобусов приезжают в разные районы РТ, чтобы собрать предложения и актуальные вопросы от жителей. В график работы мобильных приемных включены более 600 точек по всей республике.