Закон о российском софте — лобби IT-гигантов или поддержка интересов всей отрасли?

Эксперты IT-отрасли из Татарстана рассказали, почему у россиян на гаджетах должно быть отечественное ПО

Фото: Алексей Майшев/iz.ru

С 1 апреля в России вступает в силу закон об обязательной предустановке отечественного ПО на телефоны, компьютеры, телевизоры, выпущенные после 1 января этого года. Компаниям, которые будут продавать гаджеты без российского софта, грозит штраф до 200 тыс. рублей. В правительстве России обещают ежегодно обновлять перечень самых «продвинутых» приложений. Первый рейтинг из 28 программных продуктов, который составили в Минцифры РФ, возглавили 11 приложений от двух ведущих разработчиков ПО. Нет ли в принятии этого закона искусственной поддержки определенных производителей? «Реальное время» разбирается в этом с помощью экспертов в IT-сфере.



ПО из России и ближнего зарубежья

В России с 1 апреля вводят штрафы за продажу электронных устройств без отечественного программного обеспечения. Должностные лица должны будут заплатить за это от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, счета юрлиц «похудеют» на 50 тыс. — 200 тыс. рублей. Закон об этом на днях подписал Владимир Путин. Рассматривать дела о нарушениях такого рода будет Роспотребнадзор. Госдума РФ приняла соответствующие поправки в статью 14.8 КоАП РФ в третьем чтении в середине марта.



Напомним, поправки в закон о защите прав потребителей от 7 февраля 1992 года приняли в конце 2019 года. Они обязывают предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», которые продают в нашей стране.

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза», — говорится в законе.

Это означает, что «дозволенное» ПО могут производить не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии. Новые правила должны были вступить в силу в июле минувшего года. Но в прошлом декабре парламентарии отсрочили обязательную предустановку отечественного софта до 1 апреля этого года.

«Россия пытается бороться с тем, что иностранные компании зарабатывают на ее гражданах»

Предустановка ПО — часть стратегии импортозамещения и развития российских цифровых продуктов. Обязательность наличия в новом гаджете «наших» приложений поможет IT-компаниям развиваться и увеличивать свою аудиторию, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РФ.

У нового закона несколько целей, считает депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. Среди них — обеспечение безопасности граждан и государственного суверенитета.

— Мы все хотим жить в стране, в которой, безусловно, приоритетом являются права, свободы, но при этом исключено любое иностранное вмешательство. Видим, каким образом сегодня жестко устанавливается конкуренция на межстрановом уровне — например, с «Северным потоком». Некоторые государства категорически против этого проекта, никто не хочет, чтобы наша страна была открытой, процветающей, и с удовольствием хотели бы видеть нашу страну в бесконечных забастовках, с убитой экономикой. И главный инструмент для такого влияния — безусловно, интернет. Огромное количество продуктов разрабатывались за пределами нашей страны. Мы недавно только приняли наконец законы, которые устанавливают ответственность за призыв к суициду, детской порнографии, за какие-то игры, которые позволяют найти информацию, как, например, готовить теракты и так далее — это общественно опасная, негативная информация. И если она выражена в виде каких-то игр психологического влияния и определенных программных продуктов — это очень плохо, — рассуждает парламентарий в беседе с нашим изданием.



Политика РФ уже достаточно давно направлена на поддержание отечественных разработчиков ПО, считает гендиректор юридической компании «Контрактные системы», вице-президент НКО «Союз добросовестных поставщиков» Евгений Ландо.

По его словам, этому служит множество налоговых послаблений для отечественных IT-компаний, предоставляются преференции участникам госзакупок, которые поставляют отечественное ПО государственным и бюджетным учреждениям в стране.



— Так что некоторый дисбаланс для иностранных IT-компаний на российском рынке уже был создан. Хочется заметить, что большинством программ, которые теперь необходимо устанавливать на устройства, россияне и так активно пользуются, и они показали себя с наилучшей стороны. Так, например, Яндекс-карты предпочтительнее Google карт, хотя последние в обязательном порядке устанавливаются на все смартфоны системы Android и автомобили с системой Car Play. Таким образом, поддержка отечественных производителей, закрепивших себя на нашем рынке, — крайне логичный и верный шаг для развития нашей экономики в целом, — объясняет юрист в разговоре с корреспондентом «Реального времени».



Для управляющего партнера «Технократии» Булата Ганиева вполне очевидно, что этим законом наше государство пытается не изолироваться от мирового пространства, а ограничить присутствие иностранного бизнеса.

— Россия в общем тренде того, что делают во всех других странах, в которых пытаются бороться с тем, что американские компании зарабатывают на их гражданах. При этом либо не отчисляя налоги внутри страны, либо отчисляя какую-то незначительную часть налога внутри этой страны. Таким образом, наоборот — скорее, внутренние компании не выдерживают конкуренции с международными компаниями из Америки, из Кремниевой долины. И это обычная протекционистская политика, здесь ничего нового не придумано. Абсолютно нормальный подход с точки зрения защиты национальных интересов, — уверен Ганиев.



— Сегодня реестр составлялся прежде всего таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ российских граждан к государственным сервисам. Для правительства также важно обеспечить «приземление» персональных данных на территории РФ, поэтому оно заинтересовано в том, чтобы перевести пользователей на преимущественное использование тех отечественных сервисов, которые собирают и обрабатывают персональные данные. Такой подход позволяет мягко направить пользователей к выбору продуктов, использование которых предпочтительно с точки зрения национальной безопасности. Подобные примеры государственного влияния есть и в других странах, — согласилась с коллегой эксперт компании Softline по развитию продаж отечественного ПО в ПФО и УФО Александра Залманова.

«Чистой конкуренции не было и раньше»



Перечень устройств и программные продукты, которые нужно на них устанавливать, определяет правительство РФ и включает их в список на основе рейтинга Минцифры РФ сроком на один год. 31 декабря прошлого года правительство РФ обнародовало первый такой список из 28 российских программ. В топ-лист попали «Госуслуги» и платежная система «Мир», приложение для работы с документами «Мой офис» и антивирусная система Kaspersky, несколько популярных соцсетей. В лидерах оказались пять продуктов «Яндекса» и шесть — Mail.ru Group.

Это породило предположение, что закон создает искусственную поддержку и, лоббируя определенные интересы, ударит по развитию конкуренции в IT-сфере. Ответа на свои запросы на эту тему от «Яндекса» и Mail.ru Group, а также от ФАС РФ «Реальное время» не получило. Зато ситуацию нам прокомментировали в Минцифры РФ.

— Министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры России была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций: РАТЭК, РУССОФТ, Отечественный софт, АПКИТ, Ассоциации компаний интернет-торговли и других. При подготовке правил предустановки ПО Минцифры России соблюдало все нормы российского законодательства. Порядок отбора программ для предварительной установки, предусмотренный постановлением правительства РФ от 18.11.2020 № 1867, был согласован с Минэкономразвития России, ФАС и Роспотребнадзором, — ответили в федеральном ведомстве.

Конечно же, любая предустановка ПО обеспечивает дополнительный поток пользователей, что, несомненно, выгодно обладателю такого программного обеспечения, обратил внимание Евгений Ландо. Но предустановка тех или иных программных продуктов на электронные устройства не означает запрета на последующее скачивание других приложений, заметила Александра Залманова:

— Пользователь может выбирать на свое усмотрение и устанавливать дополнительно. Кроме того, список рекомендованных приложений со временем будет дополняться, — пояснила эксперт Softline.

— Что касается IT-компаний, не вошедших в предварительный список, то возникает вопрос: а много ли мы вообще знаем небольших разработчиков, чьи приложения были бы востребованы у миллионов пользователей? А значит, есть ли смысл в искусственной их поддержке? На данный момент ситуация решается абсолютно рыночным способом, ее и отразили законодатели, — считает руководитель отдела инфокоммуникационных решений Innostage Сергей Кикило.

Не видит нарушения антимонопольного законодательства и руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. По его мнению, приложения «Яндекса» и Mail.ru преобладают в списке для предустановки, потому что это действительно лидирующие разработчики пользовательских сервисов.

— Это сильные решения, появление их в списке — отражение ситуации на рынке. Закон не вводит запретов для других разработчиков, и я не слышал о том, чтобы сильный известный разработчик получил запрет на размещение в перечне. Что касается лоббирования — могу согласиться, но частично. Речь не о лоббировании интересов компании, а о поддержке интересов отрасли. Такие искусственные условия, как требования по предустановке отечественного ПО, ставят задачей популяризировать отечественные разработки и помочь им развиваться, стать более конкурентоспособными. Таким образом, отечественные сервисы просто попадут в поле зрения пользователей гаджетов, а уж пользоваться этими сервисами или нет — выбор останется за самими владельцами устройств, — разъяснил Алексей Парфентьев.

Айрат Фаррахов тоже далек от мысли, что новые правила поддерживают лишь определенные бренды.

— Мы живем в конкурентном мире. Думаю, лидирующие сейчас компании тоже не могут спокойно жить и расслабляться в таких условиях. Например, и Сбербанк, и другие представители бизнеса открывают новые платформы и продукты, — напомнил депутат.

Если говорить о равных конкурентных условиях, то именно их в чистом виде как раз и не существовало до сих пор, считает директор ООО «Юридическая Фирма «Татюринформ» Евгений Уманский.

— Отличительной чертой технически сложных товаров с программным обеспечением является практическая невозможность использования этих товаров без предустановленной производителем операционной системы. При этом производители не ограничиваются установкой операционной системы, а помещают в устройство массу ПО, без которого устройство вполне могло бы функционировать (например, голосовой помощник, программы для доступа к социальным сетям, офисное программное обеспечение и т. д.). В связи с этим чистой конкуренции на рынке электронной техники не было и до принятия данного закона. Аналогичным образом конкуренцию на этом рынке оценивают и в Европейском Союзе, подтверждением чему являются решения Европейской комиссии против компаний Microsoft и Google, — отметил руководитель «Татюринформ».



Рейтинг от Минцифры оживит рынок софта

Рейтинг товаров будет обновляться ежегодно, поэтому у всех российских разработчиков будет возможность включить свой продукт в список предустанавливаемых приложений, рассказали в пресс-службе федерального ведомства. Кроме этого, 1 августа будут отбираться программы, быстро набирающие популярность: если за год пользователи скачали ПО более 100 тысяч раз, его включат в перечень соответствующих программ. Эта подкатегория включена в приложение, которое объединяет социально значимые сайты и стартапы, сообщили в Минцифры РФ.

Евгений Уманский считает оправданным вмешательство государства, которое принятым законом, наоборот, стремится обеспечить более высокую конкуренцию на рынке программного обеспечения для электронной техники.

— Перечень российского предустанавливаемого ПО утверждается не законом, а распоряжением правительства России, что предполагает более гибкое регулирование, предоставляет возможность изменять перечень по мере появления на отечественном рынке ПО конкурентоспособных продуктов. Из утвержденных правительством РФ к предустановке 28 программ пять разрабатываются «Яндексом», шесть — Mail.Ru, но оценка конкурентности списка по количеству программ необъективна, так как сравнивать следует долю рынка, которую занимает ПО. Учитывая, что в списке присутствуют онлайн-кинотеатр OKKO от Сбербанка и «ВКонтакте», аргументы о предоставлении преимуществ «Яндекс» и Mail.Ru звучат неубедительно, — резюмировал юрист.



— Если говорить о развитии бизнеса в IT-сфере, мы же все понимаем, что это — рабочие места, заработная плата наших молодых людей, в том числе в Татарстане, в Иннополисе. Наши люди не будут искать место под солнцем, уезжая из страны, из республики — они могут спокойно работать здесь, — заметил Айрат Фаррахов.

— Это логично, что предустанавливают сервисы тех компаний, которыми пользуются уже миллионы людей и которые востребованы среди граждан. Скорее, сами производители не пошли бы на то, чтобы предустановить какие-то сомнительные сервисы от непонятных компаний. Поэтому все, что происходит, довольно логично, но, может быть, немножко неприятно и непонятно пользователям. Может быть, какое-то количество компаний не согласится на предустановку и уйдет с местного рынка. Но с точки зрения попытки развивать и защищать внутреннюю экономику, развивать индустрию внутри страны это довольно обоснованные меры, — размышляет Булат Ганиев.

Гаджеты и компьютеры снова подорожают?



Требование об обязательной предустановке российского ПО на электронные устройства приведет к увеличению числа пользователей отечественных мобильных приложений, предполагает Сергей Кикило.

— Это придаст мощный импульс развитию всего рынка отечественного программного обеспечения, создаст базу для их функционального развития, и в том числе послужит развитию конкуренции. Продукты станут безопаснее и стабильнее — чем больше пользователей, тем больше ошибок в коде можно выявить и устранить, — подытожил руководитель отдела Innostage.

Вместе с тем Алексей Парфентьев прогнозирует, что новый закон принесет пользователям гаджетов очередное удорожание.

— В производство включается новый бизнес-процесс — установка программного обеспечения. Это неизбежно будет отнимать у производителя время и ресурсы. Но я думаю, что эти дополнительные расходы будут переложены на покупателя в нынешней ситуации острой конкурентной борьбы производителей гаджетов, — ожидает эксперт.



Однако в Минцифры РФ так не считают.

— Установка ПО не может повлечь повышения стоимости товаров. Постановлением №1867 предусмотрено, что ни производитель устройств, ни правообладатель программ не могут требовать платы друг с друга за установку российских программ. Для потребителя установка тоже бесплатная, — пояснили «Реальному времени» в ведомстве.