Госдума 19 сентября проведет первое пленарное заседание осенней сессии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутаты Государственной думы во вторник, 19 сентября, соберутся на первое пленарное заседание осенней сессии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в своем telegram-канале сообщил, что Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. Перед этим пройдут большие парламентские слушания.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Госдума завершила весеннюю сессию 26 июля. За нее она приняла более 500 законов. Больше четверти из них — 136 — социально ориентированные. Большая часть принятых нормативно-правовых актов — 68% — это законы прямого действия.



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Татьяна Демина