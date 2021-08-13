Айрат Фаррахов: «Во многих странах с 80% вакцинации почти нет смертности, а сколько умирают в России?!»

Депутат Госдумы и экс-министр здравоохранения Татарстана — о врачах-скептиках, «фейках» о вакцинах и реабилитации ковидных больных

Фото: Максим Платонов

Масштабная реабилитация тяжело переболевших коронавирусом россиян в полной мере стартует с 1 января 2022 года. Об этом в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказал депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Главной темой разговора с экс-министром здравоохранения республики стала проблема низких темпов вакцинации на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, влияния пандемии на экономические процессы и меры поддержки бизнеса. Парламентарий признался — после того, как сам переболел ковидом, у него стала хуже память, поэтому он убежден — всем больным необходима длительная реабилитация. Также депутат рассказал, почему его раздражают «врачи-скептики» и «ковид-диссиденты», как «вертолетные деньги» привели к инфляции, и почему в пандемию люди поняли, что им необходимо сильное государство.



«После ковида стала хуже память, рассеянным стал»

Почти в самом начале онлайн-конференции газеты «Реальное время» Айрат Фаррахов объявил, что реабилитационные мероприятия для тяжело перенесших новую коронавирусную инфекцию россиян в полной мере начнутся с 1 января 2022 года.

Однако уже сейчас государство предлагает отдельные бесплатные программы, также вносятся изменения в действующую программу государственных гарантий, чтобы система работала эффективно.

— Во многом пока не знаем какой уровень реабилитации после ковида потребуется, но очевидно, что потребуется, — заявил Айрат Фаррахов. — Я тоже переболел ковидом, и у меня стала хуже память, рассеянным стал. Нужна реабилитация, чтобы не было серьезных последствий заболевания. Сейчас разрабатывается программа с Минздравом, со специалистами. Будут запланированы ресурсы, в том числе финансовые, направленные на оплату помощи по реабилитации, которая будет бесплатной, и люди, переболевшие в тяжелой форме ковидом, будут ее проходить. Это впервые в рамках госгарантий такая серьезная бесплатная медицинская помощь будет.

Во многом пока не знаем какой уровень реабилитации после ковида потребуется, но очевидно, что потребуется

Врачи-скептики и «ковид-диссиденты»

Как медик, долгое время проработавший в сфере здравоохранения, Айрат Фаррахов признался, что и сам не предполагал, что в XXI веке может появиться такая инфекция, и таким масштабным образом повлиять на нашу жизнь.

Но, по его мнению, российская система здравоохранения справилась с вирусом все-таки «хорошо и эффективно», и люди при этом поняли, насколько они были уязвимы, когда «мир оказался перед пропастью».

Однако теперь его удивление вызывает то, что даже многие люди до сих пор пренебрегают рисками, не вакцинируясь. Хотя Россия потеряла многих граждан по вине вируса и очень многих медицинских работников еще в первую волну эпидемии. Еще больше его беспокоят врачи-скептики, распространяющие «фейки» о коронавирусе и особенно о вакцинах. Это одна из причин недоверия части российского общества к традиционной медицине и вакцинации.

Еще одна причина — то, что российское общество всегда отличалось «диссидентством» к вакцинам, 10% людей никогда не вакцинировались и до пандемии коронавируса. Но с другой стороны, считает он, есть и определенный процент просто нерешительных людей, которым государство должно объяснять, почему вакцинироваться все-таки необходимо.

При этом распространители «фейков», так называемые «ковид-диссиденты» должны отвечать перед законом, считает Айрат Фаррахов. Эпидемия, по его словам, будет продолжаться, пока в обществе не будет коллективного иммунитета.

По поводу «негласного принуждения к прививкам» депутат Госдумы отметил, что если есть недоверие, государство должно ответить на все вопросы максимально доступно. В том числе и «врачам-скептикам».

— Прошло 18 месяцев с начала инфекции. Но сколько еще можно думать и пережевывать?! Люди болеют по два-три раза! В реанимациях умирают чаще всего люди, которые воздержались от вакцинации! — не скрывал возмущения Айрат Фаррахов. — Вакцинироваться необходимо! Другого пути нет. Многие развитые страны достигли 80% вакцинации общества, и там почти нет смертности. А сколько умирают людей в России?! А причина этого в том, что у нас очень низкие темпы вакцинации, к сожалению.

В России мы привыкли к уровню инфляции в 3,5%, а сегодня он уже более 6%. Это не очень хороший показатель, так как инфляция — дополнительный налог на бедных

«Многие государства бездумно печатают колоссальный объем денег»

АЙрат Фаррахов согласился, что государство или предприятие не может законодательно принуждать гражданина и работника вакцинироваться, в конечном счете формально — это право человека. Однако в случае отказа сотрудника от вакцинации, «работодатель вправе предложить ему другую работу, так как он может стать опасен для других, потому что является переносчиком инфекции, хотя по закону уволить работника предприятие не может».

Депутат Госдумы считает, что отчасти нежелающие вакцинироваться, а особенно «ковид-диссиденты» и распространители фейков о коронавирусе, вакцинах, оказывают негативное влияние не только на работу системы здравоохранения и общественное мнение, что приводит к смерти людей, но и — в продолжительном периоде — на экономические процессы. В результате весь мир сегодня находится в серьезном экономическом кризисе, заявил депутат Госдумы:

— Закрылись границы, изменились цепочки поставок, закрылись предприятия, «ушли» все продажи. Но сейчас экономика постепенно начинает восстанавливаться. Многие страны вышли на допандемийный уровень. Появляются моменты отложенного спроса, многие государства бездумно печатают колоссальный объем денег, поддерживая бизнес. Все это выливается в высокий уровень инфляции в большинстве развитых стран. В России мы привыкли к уровню инфляции в 3,5%, а сегодня он уже более 6%. Это не очень хороший показатель, так как инфляция — дополнительный налог на бедных.

В то же время для борьбы с инфляцией, по словам Фаррахова, Центробанк (через повышение ключевой ставки) и правительство России поступают сбалансировано и скоординировано. В результате, к концу II квартала темп инфляции замедлился. Хотя на ее уровень продолжают влиять «коронафакторы»: остаются закрытыми границы, остается и высокий спрос на розничное кредитование — это тоже инфляционные факторы.

— Я надеюсь, инфляция остановится в этих пределах. И решения ЦБ по повышению ключевой ставки приведут к тому, что рынок стабилизируется. Но многое будет зависеть от инфляционных ожиданий, инфляционные настроения сейчас — около 10—12% уровня инфляции. Люди не верят в то, что рост цен будет остановлен или сдержан.

Надо дать возможность людям заработать, повысить доходы граждан, чтобы экономика двигалась. А строительство один из сильнейших драйверов экономики и мультипликаторов отраслей

Споры о «перегреве ипотечного рынка»

Отдельно Айрат Фаррахов прокомментировал так называемый «перегрев на ипотечном рынке», который сегодня действительно существует, признал он. Но в споре между ЦБ, который хотел отказаться от льготной ипотеки, и правительством России — принял сторону вице-премьера Марата Хуснуллина, «который не только поддерживает отрасль строительства, а решает системную государственную задачу».

Российский вице-премьер, отвечающий за строительный блок правительства, в июне заявил, что программа льготной ипотеки со ставкой 7% вместо прежних 6,5% остается выгодной для покупателей новостроек, так как: «Сегодня у нас инфляция 5,5%, а ипотека — 7%. То есть для тех, кто сегодня берет, это все равно выгоднее за счет инфляции». Хотя заметил, что объем выдачи ипотек в России, по сравнению с прошлым годом, может уменьшиться на 20—30%.

— Надо дать возможность людям заработать, повысить доходы граждан, чтобы экономика двигалась. А строительство один из сильнейших драйверов экономики и мультипликаторов отраслей, — заметил Айрат Фаррахов. — Льготная же ипотека создает условия для роста этой отрасли. Но она же создала и условия для роста цен на жилье. Хотя замечу, что жилье покупали в основном те, у кого этого жилья раньше вообще не было. То есть качество жизни выросло! — заявил депутат Госдумы.

Льготная ипотека создает условия для роста строительной отрасли. Но она же создала и условия для роста цен на жилье. Хотя замечу, что жилье покупали в основном те, у кого этого жилья раньше вообще не было. То есть, качество жизни выросло!

«В пандемию люди поняли, насколько необходимо сильное государство»

По мнению Айрата Фаррахова, для поддержания и роста экономики необходимо продолжать реализовывать и меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), тем более что их доля в ВВП России не превышает 21%, а это «очень мало». Без МСП невозможно построить растущую экономику, считает он, а малый бизнес еще и сильно пострадал в эпидемию.

В Татарстане для поддержки малого и среднего предпринимательства еще до пандемии были созданы «беспрецедентные условия» поддержки, особенно в промпарках. Поэтому в нашем регионе ситуация с МСП намного лучше, чем в других субъектах России.

Принятые же меры поддержки бизнеса Фаррахов считает эффективнее раздачи «вертолетных денег» (которые к тому же привели к росту инфляции в отдельных странах, где деньги были напечатаны):

— Мы в России пошли иным путем, хотя у нас и есть много недовольных этими мерами. Но все-таки эти меры помогли сохранить рабочие места и сохранить уровень зарплаты, — считает он.

В заключение онлайн-конференции газеты «Реальное время» Айрат Фаррахов отметил, что именно пандемия во всем мире показала, насколько необходимо эффективное, сильное государство.

Ранее, обратил он внимание, «люди больше надеялись на себя, границы были стерты, была такая глобализация. А в пандемию люди поняли, насколько они не защищены и уязвимы, и насколько необходимо сильное государство, которое обеспечит порядок и проведет вакцинацию».