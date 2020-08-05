К президентским выборам в Татарстане готовят «армию» наблюдателей

Эксперты, члены ЦИК Татарстана, представители политических партий и Общественной палаты обсудили подготовку к Единому дню голосования

ЦИК Татарстана провел вторую сессию онлайн-форума избирателей «Мой Голос». На ней обсудили, как будет организовано наблюдение в Единый день голосования 13 сентября, как обеспечат прозрачность процесса. Затронули на форуме и тему того, что нового вносится в избирательный процесс многодневного голосования, и как будут обеспечены меры безопасности для всех его участников.

На первом плане — вопрос наблюдения за выборами

Как заметил модератор второй сессии онлайн-форума избирателей «Мой голос», доктор политических наук Андрей Большаков, пандемия коронавируса не смогла остановить политических процессов, но избирательный процесс вынужден был приспосабливаться под новые условия. В преддверии Единого дня голосования самая важная проблема после санитарной безопасности — вопрос наблюдения за выборами. Он вышел на первый план после изменений в выборное законодательство, позволяющих повторить опыт многодневного голосования и на сентябрьских выборах.

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Республики Татарстан, напомнил о том, как успешно прошло в Татарстане голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации — его организация не вызвала никаких нареканий ни у Общественной палаты, ни у федерального ЦИК, ни у Роспотребнадзора:

— Я считаю, большая честь, что мы этот экзамен выдержали. И мы без всяких промедлений вошли в самую большую и важную избирательную кампанию — выборы президента РТ, довыборы в Нижнекамском и Елабужском округах и выборы в муниципалитеты. Вчера завершился прием документов по муниципальной избирательной кампании. 12 августа завершается регистрация кандидатов. Идет все спокойно и в деловом духе, это очень отрадно.

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Республики Татарстан, напомнил о том, как успешно прошло в Татарстане голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Фото Максима Платонова

Кондратьев подтвердил, что все наработанные технологии для защиты здоровья всех участников выборного процесса будут повторены на трехдневном голосовании 11, 12 и 13 сентября.

«Ресурсов для наблюдения теперь нужно больше»

Кондратьев напомнил, как важно организовать работу наблюдателей на выборах:

— Это показывает уровень общественной активности и значимости. Для меня было открытием, я подтвердил для себя, что мы выходим из пандемии, когда мы увидели свыше 15 тысяч заявившихся наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию. Это прекрасный показатель активности общества. Эта кампания будет носить конкурентный характер наблюдения. Надеюсь, мы и здесь сумеем все это отстроить, отладить и подтвердить, что работа наших наблюдателей самая профессиональная и поможет сделать выборы открытыми и легитимными.

Участников форума поприветствовала и Майя Гришина, секретарь ЦИК РФ, которая в своем видеообращении напомнила, что 13 сентября в России пройдут более 9 тысяч избирательных кампаний самых разных уровней.

— Впервые будут применены новые формы организации досрочного голосования. 11 и 12 сентября будут открыты избирательные участки — как вне,так и внутри помещений. Важно, чтоб наблюдатели изучили новые законодательные нормы по этому процессу, были помощниками для избирательных комиссий и обеспечивали бы прозрачность процесса. Ресурсов для наблюдения теперь нужно больше, и самих наблюдателей должно стать больше — как от Общественной палаты, так и от политических партий, и от кандидатов.

Общественная палата Татарстана может направить по 2 наблюдателя на каждый участок

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Татарстана, тоже говорила о том, насколько важен институт наблюдения и как важно его развивать. По ее словам, по голосованию 1 июля "16 тысяч человек прошли беспрецедентную школу и получили интересный опыт».

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Татарстана, тоже говорила о том, насколько важен институт наблюдения и как важно его развивать. Фото Максима Платонова

Валеева рассказала, что во время нынешней избирательной кампании, в соответствии со ст. 22 Избирательного Кодекса нашей республики Общественная палата Татарстана может направить по 2 наблюдателя на все участки в республике.

— Это серьезная армия общественников. Мы таким образом и легитимность выборов обеспечиваем. Люди больше доверяют друг другу, и несмотря на то, что выборы альтернативные, и кроме наблюдателей от ОП будут наблюдатели от партий, от избирательных объединений — требования к ним остаются едиными. Наблюдение должно быть честным, добросовестным и с уважением ко всем участникам избирпроцесса. Главная цель всех наблюдателей — обеспечить избирательное право наших граждан. И, конечно, прозрачность выборов, чтобы ни у кого не возникло сомнений по результатам.

А вот принимать заявления от желающих стать наблюдателем Общественная палата начнет только после того, как будут приняты все документы кандидатов. «Мы вырабатываем положения по направлению наблюдателей на участки. Это произойдет совсем скоро», — сказала Зиля Рахимьяновна.

А Альберт Карпов, член экспертного совета при ЦИК Татарстана, напомнил о том, как важно правильно готовить наблюдателей, потому что именно от их профессионализма зависит повышение доверия к результатам выборов. По его словам, уже началось обучение, с учетом пандемии (образовательные модули онлайн, видеоролики, разработаны ситуативные задания, которые проверят уровень знаний каждого наблюдателя).



По словам Альберта Карпова, уже началось обучение наблюдателей с учетом пандемии (образовательные модули онлайн, видеоролики, разработаны ситуативные задания, которые проверят уровень знаний каждого наблюдателя). Фото kazanfirst.ru

Айрат Фаррахов: доверие к результатам вырастет вслед за количеством проголосовавших

В онлайн-форуме принял участие депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. Он вкратце обрисовал, какие ключевые вопросы поднимались в Госдуме на обсуждении законопроекта о поправкам в избирательное законодательство. Так, например, он упомянул, что в первом чтении законопроект вносился еще в 2012 году. Рассказал Фаррахов и о том, что активно обсуждался вопрос контроля за выборным процессом:

— Да, будет сложно контролировать 3 дня. Но мы сегодня один день контролируем, это ничего не меняет, ведь процедура контроля описана подробнейшим образом.



По словам депутата, по его мнению, доверие к результатам выборов, если растянуть их на несколько дней, не снизится, а наоборот, возрастет. Причина — в том, что значительно вырастет количество граждан, которые смогут проголосовать и непосредственно поучаствовать в выборном процессе.

— Все эти поправки нацелены на то, чтобы избирательное право совершенствовалось, расширялось и голос каждого человека был услышан, — рассказал кандидат. — Как врач могу добавить, что мы живем в непростых условиях, и даже сегодня, когда казалось бы мы уходим от проблемы пандемии, в Германии, Испании и Италии вновь ужесточаются меры борьбы за заболеванием. Впереди осень, холода, но мы должны иметь возможность обеспечить права выбора наших граждан. Поправки абсолютно актуальны, поддержаны большинством граждан и направлены на обеспечение максимального количества участников выборов.



По мнению Фаррахова, доверие к результатам выборов, если растянуть их на несколько дней, не снизится, а наоборот, возрастет. Фото Максима Платонова

Александр Малькевич: в Татарстане стоит внедрять дистанционное электронное голосование

Член Общественной палаты Российской Федерации на форуме вновь мечтал о внедрении электронного голосования в Татарстане:

— В Федеральной общественной палате мы часто говорим о необходимости постепенного перехода к подготовке к ДЭГ (дистанционному электронному голосованию). Это наш завтрашний день (а в некоторых регионах — уже сегодняшний, это Москва и Нижегородская области). Сейчас, в сентябре, в Ярославской и Курской областях на довыборах в Госдуму будет эта технология задействована. Но в Татарстане 13 сентября это могло бы внести в процесс некоторую нервозность, учитывая важность этих выборов для республики. Но в следующем году, в год выборов в Госдуму, Татарстан мог бы стать одним из лидеров и пионеров этого движения! Весной можно было бы провести эксперимент. Ваша республика знаменита еще и своей экспертной площадкой (у вас работает экспертный клуб Волга). Он при поддержке Общественной палаты республики и ОП РФ мог бы предложить эту тестовую модель на весну. Определить какой-то муниципалитет — может быть, Иннополис, а может, Казань — и провести тестовое голосование по вопросам, значимым для населения. Это можно сделать с привлечением портала госуслуг. Таким образом можно было бы убить двух зайцев — люди бы увидели, как это работает, и все системы поддержали бы готовность к сентябрьской кампании 2021. А власти получили бы ответы на пару вопросов местного значения. Мне это видится первоочередными задачами Татарстана после кампании с 11 по 13 сентября!

Малькевич внес и еще одно предложение: активизировать медийную деятельность по популяризации выборов. По его мнению, можно в соцсетях распространять удобные картинки, слайды и даже клипы, которые подробно рассказывали бы о том, какие выборы будут проведены в республике, как в них поучаствовать и почему важно было бы это сделать. В пример деятельности в республике технологий в этой области он привел телеграм-бот, который позволял избирателю в смартфоне определить свой избирательный участок. «Татарстан как один из максимально продвинутых цифровых регионов должен и здесь стать законодателем мод».

Александр Малькевич внес предложение: активизировать медийную деятельность по популяризации выборов. Фото Рината Назметдинова

Как наблюдатели спасли Татарстан от фейков

Тимур Кадыров, заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, напомнил о том, какую пользу принесли наблюдатели на голосовании 1 июля в части защиты от фейков и вбросов. По его словам, в дни проведения голосования наблюдатели на участках документально подтверждали или опровергали поступавшую информацию — присылали видеозаписи и фотографии непосредственно с участков.

— Были различные информационные провокации — например, о том, что на УИКах нарушается процесс голосования, не пропускают представителей СМИ или наблюдателей. Важна была роль наблюдателей, потому что они сразу же связывались с ЦИКом, прямо с места предполагаемых событий. Мы на прошедшем голосовании активно взаимодействовали со СМИ, рассылали информацию в мессенджерах, и в соцсетях размещали ролики с приведением доказательств. Это еще один большой пласт работы, над которым мы в этот выборный период должны заострить внимание. Потому что фейки с нами навсегда, они призваны дискредитировать выборы.

Кадыров рассказывал, что в Татарстан до голосования приезжали эксперты из ОП РФ, которые проводили мастер-классы по противодействию фейкам. Это помогло, и этот опыт будет использован на предстоящих выборах. С наблюдателями проведут работу по этому поводу.



Тимур Кадыров рассказывал, что в Татарстан до голосования приезжали эксперты из ОП РФ, которые проводили мастер-классы по противодействию фейкам. Фото mant.addnt.ru

«Прерванная песня» коммуниста и рацпредложение молодогвардейца

Фадбир Сафин, координатор КПРФ в Госсовете Татарстана, в своем включении рассказал, почему партия голосовала в Госдуме против поправки о разрешении многодневности выборов.

По его мнению, оппозиционные партии просто не располагают ресурсами для подготовки нужного количества наблюдателей, которые работали бы три дня и смогли бы обеспечить эффективный контроль за процессом.

— Да, мы подготавливаем, подбираем, обучаем. Но если считать, что в республике будет свыше 7 тысяч участков, которые будут работать 3 дня, и в том числе будут одновременные голосования за пределами, то простая арифметика говорит: что каждой партии надо иметь 20 тысяч наблюдателей, чтоб эффективно контролировать избирательную кампанию! Для КПРФ это организовать будет сложно. Меня радует то, что сегодня все говорили, что выборы должны быть справедливыми. В то же время возникает такой вопрос: если три дня проходит голосование, то как технически будет решаться вопрос охраны тех же урн с бюллетенями на ночь? Каким образом это будет проводиться?..

На этом месте звук выступления Сафина внезапно пропал. Но «упавшее знамя» оратора тут же перехватил Андрей Кондратьев, который уточнил, что в Татарстане не 7 тысяч участков, а всего лишь 2 809, так что КПРФ, при всей ее важности и авторитетности, способна обеспечить нужное количество наблюдателей.

Фадбир Сафин, координатор КПРФ в Госсовете Татарстана, в своем включении рассказал, почему партия голосовала в Госдуме против поправки о разрешении многодневности выборов. Фото kprf.ru

Ближе к концу форума на экранах появился Динар Бариев, главный молодогвардеец Татарстана. Он коротко отчитался о работе молодежных организаций в выборном процессе, о том, как готовятся молодые наблюдатели (в том числе от «Молодой гвардии») и выдвинул рациональное предложение:



— В прошлом году мы проводили конкурс среди избирателей «Айда на выборы». Такой же можно провести и среди наблюдателей, и тогда наша республика станет передовой не только в введении онлайн-процессов, но и в подготовке наблюдателей.



Зиля Валеева, резюмируя работу сегодняшнего форума, сообщила, что Общественная палата и ЦИК услышали это предложение и поддерживают его. «Думаем, что обязательно проведем конкурс. И спасибо всем тем, кто высказал иные предложения. Институт наблюдателей совершенствуется, и это не просто наблюдение, работа на участке. Это укрепление института выбора, а он — основа любого демократического государства», — заключила председатель Общественной палаты.

