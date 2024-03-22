«Консолидация общества вокруг лидера — ключевой результат голосования»

Участники экспертного клуба «Волга» обсудили итоги выборов президента России

Фото: Максим Платонов

«Каждый хотел высказать свою позицию к той ситуации, которая происходит сегодня в мире», — так объясняли высокую явку россиян на прошедших выборах президента страны участники экспертного клуба «Волга». Подводя итоги кампании, эксперты обсудили ход голосования в Татарстане и России, общественное и международное наблюдение, результаты кандидатов от партий и реакцию общества на победу Владимира Путина. Подробности — в материале «Реального времени».



«Как можно победить ядерную страну с самым большим потенциалом на поле боя?»



Социологи прогнозировали высокую явку на этих выборах главы государства, поскольку опросы показывали, что общество консолидировано и понимает важность события и поддержки национального лидера. Такими словами открыл заседание клуба в эту пятницу модератор встречи, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. Политический консультант также обратился к своим гостям с вопросом о том, что они думают по этому поводу и чем объясняют такие результаты.

Первым взял слово депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, связав высокую явку россиян с тем, что «каждый хотел высказать свою позицию к той ситуации, которая происходит сегодня в мире».

— Давайте вспомним время, когда президент России обратился к нации в начале СВО. Поверьте, для многих это было шоком. Огромное количество людей собрали чемоданы и буквально в один-два дня улетели, и многие еще раздумывали. Очень большая группа людей была в стороне от ситуации и оценивала. Прошло два года, в течение которых мы получили 19 тысяч санкций. Мы слышим абсолютно невероятные заявления лидеров больших государств о победе на поле боя ядерной страны. Как это можно сделать? Непонятно. Как можно победить ядерную страну, обладающую самым большим потенциалом на поле боя? — задал спикер риторический вопрос.

Айрат Фаррахов связал высокую явку на выборах с тем, что каждый хотел высказать свою позицию к ситуации в мире. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Далее он напомнил о политиках, которые заявили, что изначально знали, что Минские соглашения никто не будет выполнять. Рассказал об оценке ситуаций, которые привели к тому, что «развалилась огромная страна». По его мнению, впервые эта гибридная политика была использована в Белграде, когда распалась Югославия и погибло огромное количество людей:

— К этим выборам люди поняли, что от их позиции зависит очень многое. Поняли, что должны ее высказать. И пусть это даже будет не позиция по выборам конкретного лидера, но участие в этих выборах — и есть личная позиция. Если не пойду — значит у меня нет позиции. Именно этим объясняется то, что почти 400 тысяч человек в очередях стояли и голосовали за пределами России. И мы знаем, что очень большое количество людей не успели проголосовать, потому что надо было закрывать площадки, а они стояли до последнего.

С помощью голосования на этих выборах каждый мог показать свое отношение к давлению на нашу страну, к ситуации на Украине. «Вся Европа, США, весь западный мир просто хотят расчленить эту страну, оставить без будущего народ, который был всегда с нами рядом, братский народ», — считает Айрат Фаррахов. При этом высказать свою позицию по отношению к происходящему захотела и молодежь — этим объясняется ее активное участие на этих выборах, заметил он.

По мнению депутата, впервые эта гибридная политика была использована, когда распалась Югославия и погибло огромное количество людей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Враги, друзья — тотально все признают, что явка была сверхвысокая»

Эту мысль развил председатель исполкома ТРО Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо: «В условиях, когда нам заранее говорят: «Ваши выборы нечестные, недействительные, мы их не признаем», у населения, на мой взгляд, сработал некий электоральный иммунитет. То есть это была ответная реакция, когда люди пришли наперекор и показали всему миру, что они действительно решают судьбу своей страны, отдают свой голос, и наша страна суверенна и независима от вмешательства любых государств. Мне кажется, это ключевой фактор». Причем это было важно и для тех людей, которые говорят, что обычно не ходят на выборы, что политика им неинтересна, но в этот раз они пошли проголосовать, отметил спикер. Заодно он рассказал о студентах, которые вне работы Центра общественного наблюдения приходили на участки наблюдать за ходом голосования. Больше всего их удивило то, какое количество населения приходило голосовать с утра до вечера.

Владимир Кутилов привел результаты новых социологических исследований, которые показали, что 83% респондентов доверяют результатам этих выборов: «На моей памяти не было такой высокой цифры по доверию к честности результатов. Потому что скептиков всегда много. По факту мы сейчас имеем ситуацию, в которой враги, друзья — просто тотально все признают, что явка была сверхвысокая. Очереди на избирательных участках за рубежом также демонстрируют эту консолидацию. Имеем совершенно уникальный результат — суммарно Владимир Путин побеждает там, несмотря на то, что там, безусловно, много людей, несогласных с политикой государства».

Коротко модератор остановился и на том, как результаты выборов в России признают лидеры западных стран: «Мы понимаем, если отбросить не очень адекватную позицию Германии, потихонечку все страны понимают, что при такой консолидации общества невозможно не признать результат».

Владимир Кутилов привел результаты новых социологических исследований, которые показали, что 83% респондентов доверяют результатам этих выборов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Люди своими голосами вверили судьбу страны нашему лидеру»

Руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев сообщил, что на протяжении длительного времени пока его команда следила за информационным полем, были получены интересные результаты. С начала года зафиксировали около тысячи инфоповодов, которые так или иначе были посвящены выборам. Большой блок занимала информация о процедуре голосования и возможностях избирательной системы. В первую очередь это проект «Мобильный избиратель», который позволил людям голосовать там, где им удобно, а не только по месту прописки. Сервисом воспользовались свыше 108 тысяч татарстанцев. Другой большой проект касался работы с поквартирным обходом жителей республики, которых информировали о возможностях голосования и адресах избирательных участков.

— Кроме того, мы видели большую работу, которую проводил ЦИК РТ в лице ее руководителя Андрея Станиславовича Кондратьева, который каждый день выступал либо с пресс-конференцией, либо в интервью, либо на каком-то круглом столе, либо еще где-то с информацией о том, что ожидает избирателей в ближайшее время, какие есть изменения и возможности, — сообщил эксперт.

Большой пласт информации был посвящен проекту «Всей семьей на выборы», который включал и розыгрыш трех автомобилей среди активных избирателей. По оценке организаторов, поступило более 80 тысяч заявок от татарстанских семей. Спикер отметил один самых ярких комментариев: «Люди говорили, что никогда не голосовали, но приходят, учитывая то, что сейчас происходит вокруг нашей страны и в ней. Люди, собственно говоря, своими голосами вверили судьбу страны нашему лидеру Владимиру Путину».

Об интересных результатах наблюдения за инфополем во время выборов рассказал Марсель Гильмеев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Говоря о причинах высокой явки, он привел данные из опросов: люди говорили, что видят государство социально направленным, сильным, успешным и независимым. Многие задачи из послания президента как раз были связаны с реализацией этих интересов, подчеркнул он.

Речь зашла о попытках помешать выборам различными провокациями. Эксперты напомнили о случаях, когда избиратели приходили на участки с зеленкой, портили бюллетени, но в целом, отметили они, голосование прошло на высоте. А в Татарстане серьезных нарушений выявлено не было. Один случай назвали скорее курьезом, когда гражданин на участке начал спрашивать избирателей о том, за кого они голосуют, но наблюдатели быстро среагировали и пресекли нарушение.

«Это были эталонные выборы», — отметил Айрат Фаррахов и рассказал, как голосовал в деревне. По традиции сельчане приходят на участки с утра, чтобы быстрее высвободить время для других дел. «Высочайшую ответственность», по его словам, проявили и студенты, которые специально приехали с учебы из городов, чтобы проголосовать в родном селе. Наблюдал он и за тем, как знакомые коллеги голосовали в Москве, где очень активно пользовались возможностью дистанционного голосования. Показатель доверия к выборам населения — 83% — это фантастический результат, отметил он.

«Это были эталонные выборы», — отметил Айрат Фаррахов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тимур Какохо отметил, что в целом Институт общественного наблюдения в России сформировался: «Из года в год наблюдательское сообщество крепнет. Мы проводим обучение и каждый год видим знакомые лица. Это не может не радовать. Именно благодаря профессионализму и уровню подготовки мы получили такие хорошие результаты по работе».

— Когда мы наблюдали за инфополем, мы также обратили внимание на большое количество материалов, посвященных работе наблюдателей, в том числе международных. По возвращении с участков они рассказывали о выборах не только у себя дома, на кухне, но и делились этой информацией в социальных сетях. Это тоже, думаю, повлияло, потому что отражение информации глазами наблюдателя для людей тоже важно, — добавил Марсель Гильмеев.

«Если бы тогда лидеры России проявили большую жесткость, может, все было бы по-другому»

Речь зашла о результатах голосования за кандидатов и их программах, о том, какую реакцию они получили у граждан. «Вот для меня в этом смысле результат Харитонова — второе место — не был неожиданностью, потому что все исследования говорили об этом», — заметил Владимир Кутилов. При этом показательным он назвал и результат Владислава Даванкова, который представляет молодую партию «Новые люди», у которой, безусловно, есть потенциал. По мнению Айрата Фаррахова, «Единая Россия» в очередной раз показала, что это не просто партия большинства, а партия, которая отвечает интересам и запросам людей:

— Что касается Коммунистической партии, они постепенно теряют свой электорат. То ли это вопрос смены поколений, то ли смены поколений в самой партии, то ли новые инициативы и ценности. «Новые люди», действительно, интересные люди. У них будет свой избиратель. И к 2026 году мы, я думаю, увидим достаточное движение.

Впереди еще одна важная избирательная кампания — по выбору депутатов Госсовета РТ в сентябре. Результаты кандидатов будут зависеть от того, как их программные тезисы будут отвечать конкретным запросам избирателей, подчеркнули эксперты.

Впереди еще одна важная избирательная кампания — по выбору депутатов Госсовета РТ в сентябре. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Прошедшие выборы поставили очень жирный восклицательный знак в вопросе самоопределения общества, которое имеет право принимать самостоятельные решения о своем будущем и ценностях. Консолидация общества вокруг лидера и то, что общество продемонстрировало единство и готовность выразить мнение, стать единомышленником, — это, наверное, главный, ключевой результат прошедшего голосования, — подчеркнул в заключение Владимир Кутилов.



— У Черчилля есть выражение: если ты выбираешь между позором (правда, позор называется бесчестьем) и войной и хочешь избежать войны, ты получишь и позор, и войну. Давайте вспомним ситуацию с Югославией. Максимум, что Россия тогда сделала, это петля Примакова — развернулся и улетел. Наглым образом западный мир, НАТО бомбили страну в течение 70 дней, наших братьев православных. Вот если бы тогда лидеры России проявили большую жесткость, может, все было бы по-другому! Но тогда была позиция избежать войны, а в итоге война все равно пришла, — заметил Айрат Фаррахов.

Эксперт пояснил, что мы не можем заключать соглашения с самими собой, а должны быть принципиальными до конца. Эта принципиальность сегодня осознается многими. И это основа того, что люди пришли на выборы и высказали свою позицию, проголосовав за сильного лидера, сильную страну и экономику.