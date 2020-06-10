«В Советском Союзе с детства приучали к прививкам и не спрашивали»: надо ли навязывать вакцинацию от COVID?

Конституция стала главным аргументом как сторонников, так и противников тотальной вакцинации граждан России

Фото: Главархив Москвы. В одной из лабораторий Института по изучению полиомиелита. Конец 1950-х — 1960-е годы. (mos.ru)

Как выяснило «Реальное время», часть законотворцев из Татарстана откровенно сомневается в обоснованности недавнего предложения Совфеда — запретить прием в школы и детсады непривитых детей и расширить перечень обязательных прививок. Вкупе с коронавирусной паникой это может вызвать только отторжение, полагают депутаты. Петиция Ирины Волнынец против правок законодательства набрала уже больше 100 тысяч голосов. Тем временем в России, как и во всем мире, разворачивается общественная дискуссия о необходимости всеобщей вакцинации населения от COVID-19 в ближайшие два года. Тема широко обсуждается и российскими властями на разных уровнях, но однозначного ответа, как и вакцины, пока нет. Мы опросили политиков, юристов, бизнесменов и людей науки, чтобы выяснить, сможет ли инициатива Совфеда в будущем стать законодательной основой для иммунизации против COVID-19 и как татарстанская общественность оценивает возможность всеобщей вакцинации.

«Принципиальным моментом является не менять федеральный закон сегодня, как предложили в Совете Федерации»

Депутаты Госдумы от Татарстана, опрошенные «Реальным временем», к предложению Совета Федерации отнеслись настороженно, как и к идее всеобщей вакцинации от нового коронавируса в России, назвав заявления об этом явно преждевременными. Если правительство Германии еще в мае официально заявило об отказе от тотальной прививочной кампании после появления «ковидной» вакцины, то российские власти пока предпочитают решать проблемы по мере их поступления.

В соответствии с действующим Федеральным законом №157 «Об иммунопрофилактике» в Российской Федерации сегодня вакцинация является добровольной.

Государство и медицинские работники должны предпринимать определенные меры для того, чтобы довести до людей, общественности, родителей, необходимость этой вакцинации, напомнил в разговоре с «Реальным временем» депутат Госдумы РФ седьмого созыва, заслуженный врач Татарстана Айрат Фаррахов.

— Сегодня вакцинация добровольная. И я считаю, что она добровольной и должна остаться, — подчеркивает наш собеседник. — Мы не должны принимать какие-то ограничения, связанные с отказом от людей. Но вместе с тем должны усилить пропагандистскую работу, а также ответить на все вопросы граждан. Сделать эту работу максимально прозрачной для того, чтобы люди осознанно принимали решение о необходимости вакцинации.



Для большинства людей уже очевидно, что, если у тебя есть антитела, ты не переболеешь этой инфекцией. Но, вместе с тем, очень многие люди не доверяют качеству информации о вакцинации и вакцинах, не доверяют или чаще всего даже не знают о качестве произведенной вакцины. Часть людей указывает еще и на случаи, когда возникает инвалидность после введения вакцины, объясняет мотивы людей депутат.

— На мой взгляд, принципиальным моментом является не менять федеральный закон сегодня, как предложили в Совете Федерации, и не делать ограничения [по признаку] — вакцинирован/не вакцинирован. Но вместе с тем очень активно ответить на вопросы, которые ставят граждане, сделать эту информацию максимально прозрачной и доступной для всех. Я полагаю, что сегодня такая работа и такая ситуация будет достаточной. Я думаю, что мы нарвемся только на негатив, если законодательство будет изменено и вакцинация станет обязательной, — резюмирует Айрат Фаррахов.

Вопрос неоднозначный во всех отношениях, соглашается с коллегой депутат Госдумы РФ седьмого созыва Ирек Зиннуров. С одной стороны, многие прививки, согласно национальному календарю, стали уже обыденностью и нормой жизни для абсолютной части населения. А сейчас, когда не только Россию, но и весь мир, охватила эпидемия, ей нужно как-то противостоять. Но в ситуации с COVID-19 первое, что пугает и отталкивает людей от вакцин, это неизвестность — недоверие к информации о качестве вакцин и их эффективности, констатирует парламентарий.

— Первый же вопрос, который себе задаешь: пошел бы и сделал бы ты такую прививку себе, даже если вакцинация обязательной не станет? И вопросов пока больше, чем ответов, — объясняет Ирек Зиннуров.

— Я думаю, что, пройдет время, и эта вакцинация станет для людей такой же нормой жизни, как и когда-то прививки от оспы, но здесь, еще раз повторюсь, решающим фактором будет время. В отношении закона с обязательной вакцинацией тоже есть вопросы, поскольку, обязательная вакцинация означает как раз ограничения для непривитых людей, и детей в частности.



«Обязательная вакцинация вступает в противоречия с разными статьями Конституции» — или нет?

Чтобы прояснить вопрос наличия законодательной базы, а, соответственно, и возможности всеобщей иммунизации в России, в частности от COVID-19, «Реальное время» обратилось к татарстанским юристам, правоведам и политологам. Большая часть из согласившихся обсудить тему специалистов говорит все-таки о правовом конфликте возможной тотальной прививочной кампании и даже нового предложения Совфеда с более весомыми правовыми актами. Но есть у идеи и сторонники, доказывающие — другого выхода у цивилизованных стран нет. Любопытно и то, что обе стороны аргументируют свою позицию именно статьями Конституции.

— Конечно, положительно. А какие есть еще варианты? — эмоционально отреагировал на вопрос «Реального времени» о возможности всеобщей вакцинации завкафедрой конституционного и административного права КФУ, член рабочей группы для подготовки поправок в Конституцию РФ Евгений Султанов.

С точки зрения российского законодательства это вполне реально, заверил правовед. Чтобы не быть голословным, он процитировал 3-ю часть 55-й статьи Конституции: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».



— Я подчеркиваю, здоровья! Если речь идет о здоровье нации, это необходимо. Варианта на самом деле три. Первый: плюнуть на все, и, если будет [новая] вспышка, пандемия выкосит полстраны, если мы ничего не будем делать. Второй вариант — изоляция, которая уже была апробирована сейчас. Это и экономический и социальный тупик. Сколько люди могут сидеть в изоляции? Третий вариант — это или иметь проверенное лекарство, или вакцинация, — подвел черту эксперт.

Другого мнения придерживается казанский юрист, совладелец адвокатского бюро «А2К» Ильдар Хабибуллин. В беседе с «Реальным временем» он напомнил, что закон «Об иммунопрофилактике» в действующей редакции не позволяет принудительно кого-либо вакцинировать, но он позволяет создавать определенные ограничения для людей, которые не прошли вакцинацию, в определенные периоды времени. Например, при возникновении опасности распространения вируса, в период эпидемий, он позволяет ограничивать посещение детьми детских садов.

— Обязательная вакцинация вступает в определенные противоречия с разными статьями Конституции. Ограничение доступа в образовательные организации детей без прививок — это нарушение 43-й статьи, гарантирующей право на образование. В целом право иметь определенные убеждения, статья 28-я Конституции. Там говорится не только о праве на вероисповедание, но и праве на другие убеждения, условно говоря, если я убежден, что вакцинация вступает в противоречие с моими убеждениями, я должен иметь право выбора, — объясняет Хабибуллин. — Если мы говорим о каких-то ограничениях и вакцинации детей, то это право родителей на воспитание своих детей [63-я статья семейного кодекса РФ].

— Лично мое мнение таково: если кто-то хочет вакцинироваться — ради бога, пожалуйста. Но если меня не убедили в том, что вакцинация необходима, и она будет иметь какие-либо результаты, то я должен иметь право выбора, и лишать людей этого права нельзя, — добавил юрист.

Схожей позиции придерживается и другой наш собеседник — политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева.

Рассуждения про обязательную вакцинацию от какой-либо инфекции должны рассматриваться через призму конституционных прав человека, настаивает специалист, поскольку вакцинация — это медицинское вмешательство, которое, согласно российскому законодательству, может быть осуществлено на добровольной основе или же в результате существенного изменения законодательства.



— Во-первых, это право на свободу и личную неприкосновенность. Во-вторых, это право человека на уважение его достоинства, закрепленное в статье 21-й Конституции РФ как «достоинство личности», которое предполагает уважение к человеку и его решениям, невозможность относиться к нему как к объекту регулирования. Кроме того, для некоторых групп граждан (и довольно многочисленных) прививки несовместимы с реализацией права на свободу совести и вероисповедания, гарантированного статьей 28-й, — аргументирует Карина Горбачева. — Таким образом, если мы хотим оставаться цивилизованным обществом, соблюдающим собственные законы, то стоит отказаться от разговоров об обязательности вакцинации, причем любой.

Говоря о возможности введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и ее необходимости, по словам специалиста, в первую очередь стоит поднимать вопрос безопасности предлагаемой вакцины. Политолог напомнила, что широко известны случаи осложнения от вакцин, а ответственность за них несут сами граждане, а не государство или фармкомпании. Поэтому правильнее всего было бы руководствоваться правилом Гиппократа — «не навреди».

— Что же касается вероятности изменения самого законодательства о прививках (включая Конституцию), то любая попытка узаконить обязательность вакцинации приведет к умалению или даже отмене общепризнанных прав граждан. Это недопустимо, — приходит к выводу эксперт.



«Может быть, надо создавать школы и классы для непривитых детей. За это мы платим налоги государству»

Нестандартное предложение как альтернативу предложению Совфеда озвучил в беседе с «Реальным временем» директор казанской школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «Солнце» Павел Шмаков. Рассуждая о возможном влиянии нововведений на школы в будущем, он подчеркнул, что к идее парламентариев относится однозначно отрицательно и видит другой вариант решения проблемы с вакцинацией в образовательных учреждениях.

— Запрещать прием в школы детей нельзя никогда. Другое дело, что, может быть, надо создавать школы и классы для непривитых детей. За воспитание детей отвечают родители, и если они считают, что прививки вредны… На 100% это никогда не будет известно, это научная вещь. Я лично считаю, что это полезно, но еще раз подчеркну — школа обязана принимать учиться всех детей. То же самое, когда приезжают дети, условно, с Украины, из Грузии или откуда угодно, с кем у нас сложные отношения, детей мы всегда учим всех, и это правильно. Другое дело, если есть проблема — например, родители привитых боятся тех, кто не привит: значит, надо создавать отдельные школы, классы. Именно за это мы платим налоги государству, — утверждает Павел Шмаков.

При этом, вакцинация, по словам нашего собеседника, должна быть не только желательной, но и «пропагандируемой». И здесь чрезвычайно важно разделять понятия указов и рекомендаций. Последнее слишком часто выдают именно за обязательные решения, из-за чего часто возникают двусмыслия.



— Есть красивый пример насчет коронавируса — буквально только что прошли эти страшные апрель-май. Дети учились дома, многие — за компьютерами. В то время, когда коронавируса еще не было, Роспотребнадзор говорил, что первоклассникам нельзя больше часа сидеть за компьютером. В эпоху «дистанса» в большинстве школ дети сидели по 4-5 уроков за компьютером. И Роспотребнадзор молчал, потому что считал, что надо молчать. И это страшно. Сейчас они снова говорят, что нельзя долго сидеть за компьютером. Но опять же — есть рекомендации, есть обязательные вещи, — проиллюстрировал свою позицию Шмаков.

Вопрос о введении обязательной вакцинации, в том числе и от новой коронавирусной инфекции, по словам педагога, из «того же рода» разграничения обязательств и рекомендаций.

Была ситуация в Швеции и Белоруссии, а была ситуация в Германии или Штатах, например. В Штатах гигантское количество людей умерло, в Германии очень мало людей умерло, а в Швеции вообще не запрещали ничего. У каждого пути были свои преимущества и недостатки. Должны понятно обрисовываться плюсы и минусы каждой идеи. Никогда нельзя делать как в 37-м году — уничтожать людей, сажать в тюрьму на 20 лет за кражу трех колосков. Так и здесь — хотят не пускать детей в школы, потому что у них родители против вакцинации. Государство обязано принимать свои меры, а родители обязаны беречь здоровье детей, заключил собеседник «Реального времени».

«С болезнью надо бороться, чтобы ситуация не повторялась. Мы до сих пор несем убытки»

Опрошенные «Реальным временем» предприниматели оценивают перспективы вакцинации больше исходя из личных соображений «за-против», но некоторые представители бизнес-сообщества выразили мнение, что «ковидная» иммунизация в будущем, возможно, сможет избавить экономику от таких падений и «паралича», которые можно было наблюдать в последние месяцы.

— Мое мнение таково — прививки нужно делать обязательно. Я бы стал делать, чтобы не сидеть и не сомневаться: «Ой, что-то в груди давит, не коронавирус ли?», — отметил гендиректор ООО «Пассажирские перевозки», депутат горсовета Набережных Челнов Николай Тятюшкин.

— Как руководитель я хорошо почувствовал эпидемию. Через салоны моих водителей каждый день проходят сотни людей. Недовольные есть всегда, у каждого свое видение. Но, как показывает мировой опыт, с болезнью надо бороться, чтобы ситуация, подобная сегодняшней, не повторялась. Мы до сих пор не вывели все маршруты на линии, загрузка упала, в других отраслях люди остались без работы, мы несем убытки. Прививки могли бы помочь не допустить всего этого в будущих поколениях.



«В Советском Союзе с детства приучали к прививкам и не спрашивали — хотят родители или не хотят, делали всем. И никто от них не умирал», добавляет предприниматель, вспоминая летние обходы врачей, угощающих деревенских мальчишек кусковым сахаром после «укола от гриппа».