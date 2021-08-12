Айрат Фаррахов рассказал о реабилитации граждан, переболевших коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

Депутат Государственной думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов на online-конференции «Реального времени» заявил, что система здравоохранения хорошо и эффективно справилась с пандемией коронавируса. По его словам, он не предполагал, что в XXI веке может появиться инфекция, способная таким масштабным образом повлиять на жизнь людей.

— Но мы поняли, насколько мы были уязвимы. И даже сегодня многие люди пренебрегают рисками, не вакцинируясь, хотя мы потеряли очень много медицинских работников еще в первую волну эпидемии, — обратил внимание Фаррахов.



Он напомнил, что реабилитационные мероприятия в стране появятся с 1 января 2022 года. Но уже сейчас предлагаются бесплатные программы, вносятся изменения в программу государственных гарантий. Фаррахов отметил, что пока неизвестно, какой уровень реабилитации после коронавируса потребуется пациентам.

— Я тоже переболел им, и у меня стала хуже память, рассеянным стал. Нужна реабилитация, чтобы не было серьезных заболеваний. Сейчас разрабатывается программа с Минздравом, со специалистами. Обсудили предварительно, — рассказал депутат.

Он сообщили, что будут запланированы ресурсы, направляемые на оплату бесплатной помощи по реабилитации, и люди, переболевшие COVIF-19 в тяжелой форме, будут ее проходить. Впервые в рамках госгарантий будет такая серьезная бесплатная медицинская помощь, обратил внимание Фаррахов.

«Реальное время» ведет прямую онлайн-трансляцию конференции со спикером.

Татьяна Демина