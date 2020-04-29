Татарстанские депутаты Госдумы заступились за малый бизнес

Чиновники и предприниматели обсудили провал мер господдержки и выступили с новыми предложениями по спасению российского бизнеса

Меры поддержки предпринимательства, принятые ранее в связи с пандемией коронавируса, не работают или же их недостаточно — к такому выводу пришли члены рабочей группы Госдумы РФ по снижению издержек бизнеса. В числе основных проблем, перечисленных экспертами, — брошенные на произвол судьбы самозанятые, препятствия на пути получения субсидий на зарплату, а также критерии оценки МСП, требующие немедленной корректировки. Подробнее о текущей ситуации и способах ее исправления — в материале «Реального времени».

«Предприниматели, которые имеют право на поддержку, не получают ее»

В рамках прошедшего сегодня онлайн-заседания представители федеральных органов исполнительной власти и деловых сообществ высказали свои предложения в части снижения издержек для бизнеса, а также указали на слабые места в уже проведенной работе.

Модерировал заседание депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов. Сам он описывает текущую ситуацию таким образом: «С одной стороны, целый ряд мер уже принят и он не работает, а с другой стороны, ситуация меняется и, возможно, потребуются новые меры».

В схожих тонах описывает происходящее и директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

— К настоящему моменту мы пришли к огромному пакету мер, и, признаюсь, мы уже начинаем потихоньку путаться. Все это принималось в авральном режиме, и к настоящему моменту мы подходим к формированию третьего пакета. Мы видим, что отдельные предприниматели, которые имеют право на поддержку, не получают ее, но мы с этим готовы разбираться, дошлифовывать то, что уже было выработано, — заверила участников заседания Арсланова.

«Только 15% предпринимателей чувствуют себя комфортно»

Понять настроения, царящие сейчас в предпринимательском сообществе, помог опрос, проведенный татарстанским бизнесменом, основателем проекта «Фабрика предпринимательства» Айдаром Булатовым, половина предприятий которого, к слову, оказалась в списке отраслей, пострадавших от коронавируса.



— Я на своем примере все это прохожу, плюс в нашем проекте порядка тысячи участников, которых мы недавно опросили. Хочу поделиться результатами. Начну с вопроса о том, как себя чувствуют предприниматели сегодня. Больше половины бизнесов стоят. У тех, которые не стоят, бизнес сейчас сокращается, они терпят снижение выручки. Только порядка 15% чувствуют себя комфортно, — сообщил спикер.

Также, по словам Булатова, 10% предпринимателей приняли решение закрыть свой бизнес, только 30% ничего не делают, а большая часть опрошенных ищет сейчас пути спасения своего бизнеса.

— По объявленным мерам: больше половины участников опроса заинтересованы в отсрочке арендных платежей, налоговых и кредитных каникулах; далее по степени важности — снижение страховых взносов; только 20% предпринимателей рассматривают получение беспроцентного кредита на зарплату, — констатирует бизнесмен.

«Либо оплатим простой, либо потом будем платить безработным»

Ряд предложений, способных поддержать бизнес в условиях пандемии, на заседании озвучил первый зампредседателя Комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. Во-первых, по словам чиновника, следует как можно скорее пересмотреть параметры отнесения к субъектам среднего бизнеса по численности и объему оборота.

— Есть, к примеру, компании, которые проходят по численности штата, а по обороту они не укладываются в 2 млрд рублей. Возьмем компании, которые оказывают услуги по продаже автомобилей: у них большой оборот за счет дорогих товаров, а добавленная стоимость небольшая. Они вылетают из мер поддержки, даже кредит по нулевой ставке не могут получить, и никаких отсрочек не получат. Как итог — мы столкнемся с массовым банкротством дилеров, — привел пример Гартунг.

Во-вторых, чтобы вывести подавляющее большинство компаний из затяжного простоя, следует поднять вопрос его оплаты.

— Я считаю, что мы должны из Фонда социального страхования выплачивать людям за вынужденный простой. Компании, которые оставляют людей на работе, сами им платят. Если они выводят людей на простой, то им нужно платить на примере больничных листов, потому что компаниям платить не из чего. Мы в любом случае будем платить: либо из фонда оплатим и сохраним компании, либо потом будем платить безработным, — уверен эксперт.

В-третьих, Валерий Гартунг настаивает на отсрочке по налогам, которая пока предоставлена только некоторой части предприятий.

— Такое право надо давать всем — на полгода. А потом в течение двух лет эти платежи раскидать на 24 месяца и выплачивать их частями в бюджет. Таким образом мы сохраним очень много компаний, сохраним налоговую базу. Мы прокредитуем экономику за счет налоговых отсрочек, но потом мы эти налоги вернем, — завершил свое выступление спикер.

«Уже сегодня многие получат «от ворот поворот»

Резюмировал двухчасовое заседание рабочей группы депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов. В первую очередь он указал на то, что практически каждый участник обсуждения поднимал проблему соответствия ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности, — прим. ред.). программам господдержки.

— Эта система совершенно несправедлива. Это не вина и не халатность предпринимателей. Так получилось когда-то, и эту ошибку надо исправлять. Это неправильно, когда одни предприниматели в рамках одного вида деятельности получают господдержку, а другие — нет. Эта проблема касается здравоохранения, образования и так далее, — заявил эксперт.

Вторая большая проблема — критерии оценки МСП. У кого-то большая выручка и мало людей, у кого-то много людей, но совсем маленькая выручка. Далее по списку — получение субсидии на зарплату.

— У вас, к примеру, 50 работников, и вы имеете задолженность в три рубля, из-за которой не получите поддержку. Ну что это такое? Так написано в правилах, но это неверно. Данный нормативный акт был опубликован вчера, и уже сегодня многие получат «от ворот поворот», — сетует на условия получения субсидии депутат.

«Не поддержим их сейчас, и они снова уйдут в тень»

Вместе с тем крайне остро стоит вопрос самозанятых. Айрат Фаррахов опасается следующего: «Мы очень активно с ними работали, создали все условия для того, чтобы они вышли из тени, но если мы не поддержим их сейчас, то они снова уйдут в тень».

Подробно в рамках заседания на эту тему высказался уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

— У нас из пострадавших отраслей 44 415 субъектов МСП, в том числе 34 682 ИП. Всего их у нас по реестру около 90 тысяч, а самозанятых — почти 72 тысячи, — озвучил последние данные спикер. — «Как нам быть?», «Как нам поступить?» — эти вопросы от самозанятых поступают регулярно, они у нас не защищены. В случае прекращения деятельности, пособие по безработице им будет назначено в размере 1,5 тыс. рублей, а на ребенка — 3 тыс. рублей.



По словам Абдулганиева, самозанятые просят приравнять их к малому бизнесу, «поскольку они фактически им и являются».



— Мы с этим вопросом уже обращались на федеральный уровень и очень просим его поддержать, потому что это тот малый бизнес, который совершенно без финансовой подушки, — обратился к участникам заседания татарстанский чиновник.

«Надеюсь, мы все выйдем на свободу в июне»

Члены рабочей группы констатируют: российский бизнес столкнулся с серьезными проблемами, однако они станут еще серьезнее, когда Россия начнет выходить из пандемии. По этой причине думать о том, как жить дальше, необходимо уже сейчас.

— Я согласна с коллегами: уже сейчас надо задумываться о возвращении к нормальной жизни, — считает Милена Арсланова. — В ближайшие полтора года мы будем заниматься восстановлением экономической деятельности. Мы будем пересматривать всю ту стратегию, которую мы разрабатывали ранее. Выработки первых шагов по восстановлению пока нет, но мы открыты для всех предложений. Отмечу, что здесь крайне важна оперативность. Приступить к мерам по восстановлению требуется уже в июне — в этом месяце, я надеюсь, мы все выйдем на свободу и начнем работать в прежнем режиме.

В свою очередь, председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, также участвовавший в заседании, обратил внимание на то, что главный ресурс в данной ситуации — это время и скорость принятия решений.

— Сейчас пошло некое соревнование в части количества выработанных мер — чем больше, тем лучше. На самом деле, мне кажется, требуется ограниченное число мер с очень быстрой реализацией без промежуточных ступеней, — дал совет своим коллегам Марат Галеев.