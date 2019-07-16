Гострудинспекция наложила вето на самозанятых строителей

Надзорная служба задается вопросом: кто оплатит страховку пострадавшему гражданину в случае несчастного случая

Фото: Василя Ширшова

Татарстанские застройщики обратились в Совет по предпринимательству при президенте республики с вопросом: можно ли привлекать самозанятых к работам на стройке? Налоговые органы уже дали однозначный ответ: да, могут. Согласны с ними и другие надзорные органы, но не все. Исключением стала Гострудинспекция РТ, чей представитель выступил против идеи и обосновал позицию на заседании проектной группы Совета накануне. Инспектор обратила внимание на то, что самозанятые не застрахованы от несчастных случаев и при травме на производстве останутся ни с чем. В теории решить проблему помогут частные страховые компании, но вопрос требует проработки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Налоговая дает «добро» на самозанятых строителей

Над решением вопроса о том, можно ли строительным компаниям привлекать на стройки самозанятых, сейчас работает проектная группа Совета по предпринимательству при президенте РТ. На ее заседания приходят сами застройщики, представители надзорных органов, в числе которых Гострудинспекция РТ и татарстанская прокуратура, представители страховых компаний. Также к работе в заседании по скайпу подключился депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов. Вела встречу и.о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова (напомним, ее кандидатура рассматривается на постоянную должность уполномоченного по правам предпринимателя в республике).

— Строительные компании обратились к нам со следующим вопросом: есть возможность использования режима самозанятых в строительстве. Этот режим сейчас стараются все использовать по максимуму, при этом у строительных компаний есть риск, что такие взаимоотношения могут быть восприняты как трудовые. […] У строителей пиковый сезон, им важно понимание, — обозначила проблему Камалова.

Похоже, что пока строительные компании лишь прорабатывают такую модель взаимоотношений, но не практикуют. Присутствовавшие на встрече директора ООО «ФСК Стройтэкс» Александр Цапелик и ООО «Аманат» Ренат Шайхмурзин заявили корреспонденту «Реального времени», что пока им неизвестны случаи привлечения самозанятых на стройках Татарстана, хотя вопрос интересует всех участников рынка.

По словам Камаловой, законодательство о самозанятых не несет в себе какого-либо запрета на привлечение самозанятых на стройки: строительная деятельность из режима самозанятых не исключается ни самим законом о налоге на профессиональный доход, ни налоговым кодексом. Об этом вполне однозначно заявили и представители налоговой инспекции на предыдущем заседании рабочей группы: с их стороны никаких препятствий для таких самозанятых не будет.

Вела встречу и.о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова. Фото Александра Артемьева

На том заседании также присутствовал и представитель Минстроя РТ, который задал вполне логичный вопрос: на ком будет лежать ответственность за соблюдение режима безопасности на стройке? Тогда строительные компании ответили: ответственность остается на строительных компаниях вне зависимости от характера взаимоотношений: работник — наниматель или заказчик — самозанятый исполнитель.



Татарстанские министерства хотят ввести свои ограничения для самозанятых

Камалова также сообщила, что аппарат бизнес-омбудсмена РТ направлял запросы по этой ситуации и в другие министерства и ведомства Татарстана в надежде, что те сформируют некие общие принципы: представители каких профессий могут быть самозанятыми, а каких — нет. Конкретных ответов в аппарате не получили, зато пришли довольно странные замечания. К примеру, в Минобре РТ, по словам Камаловой, заявили, что самозанятые не должны осуществлять никакую педагогическую деятельность. «Это как минимум странно с учетом того, что вторая по популярности категория самозанятых по всей России — репетиторы», — комментирует такой ответ Камалова.

Минсвязи РТ, по словам Камаловой, полагает, что самозанятыми не должны быть, к примеру, электромонтеры — но опять же неясно, из каких принципов исходит министерство. Прокуратура же предпочла этот вопрос не комментировать.

С критикой инициативы привлекать самозанятых на стройки выступила заместитель начальника отдела Гострудинспекции Алсу Зайнутдинова. Фото Александра Артемьева

Самозанятые беззащитны перед производственными травмами

Однако с критикой инициативы привлекать самозанятых на стройки выступила заместитель начальника отдела Гострудинспекции Алсу Зайнутдинова. Она обратила внимание на то, что такие люди не будут застрахованы на случай производственных травм, так как по закону не платят взносов в Фонд социального страхования (ФСС).

— На сегодняшний день Трудовой кодекс не урегулировал работу самозанятых граждан. В связи с этим если человек получит травму на объекте, на производстве, он останется ни с чем. А мы все знаем, что строительные объекты — это объекты повышенной опасности.

Зайнутдинова указала и на то, что по Градостроительному кодексу строительные работы могут выполнять юрлица, зарегистрированные в СРО. На этой Камалова возразила, что в этом случае речь идет о юрлице — застройщике, который привлек человека для работ, просто не по трудовому договору, а по гражданско-правовому.

Когда представители строительных компаний спросили Зайнутдинову, как поступит инспектор из Гострудинспекции, если придет на стройплощадку и найдет там самозанятых строителей, та ответила уклончиво. Дескать, вопрос о том, признать отношения самозанятого и компании трудовыми или гражданско-правовыми, сможет только суд. Но добавила, что, по действующему законодательству, чтобы проводить расследование в случае травмы на производстве, должен быть факт возникновения трудовых отношений.

— К сожалению, на сегодняшний день заказчики и подрядчики возлагают всю ответственность на подрядчиков и субподрядчиков. Если произойдет несчастный случай, то будут ли пострадавшему выплачивать единовременное пособие по 125-ФЗ («Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — прим. ред.), содержать до совершеннолетия детей погибших, реабилитацию осуществлять? — перешла в наступление Зайнутдинова.

Камалова сообщила, что аппарат бизнес-омбудсмена РТ направлял запросы по этой ситуации и в другие министерства и ведомства Татарстана в надежде, что те сформируют некие общие принципы: представители каких профессий могут быть самозанятыми, а каких — нет. Фото Александра Артемьева

О своей пенсии позаботились лишь 17 самозанятых в Татарстане



Представитель филиала ФСС в РТ на заседании также подтвердил, что фонд не может страховать здоровье самозанятых от производственных рисков, даже если этого захотят они или строительная компания-заказчик работ. В законе такая возможность никак не прописана, разъяснений на эту тему от законодателей нет.

По этому случаю на заседании напомнили, что самозанятые могут получать пенсионный стаж, если в добровольном порядке будут вносить взносы в размере 29 тысяч рублей в год. Более того, пенсия самозанятых будет индексироваться, как и у других граждан. Представитель ГУ ПФР по РТ сообщила, что сейчас такие самозанятые есть в республике, но их всего 17 человек из более 18 тысяч.

Вместо ФСС страховать самозанятых хотят частники

Возможный механизм решения проблемы предложили частные страховые компании. На заседании присутствовали представители страховых компаний, которые рассказали о страховых продуктах именно для самозанятых. В рамках такого страхования самозанятый все-таки может рассчитывать на компенсацию и на больничный — но в пределах установленного страховым договором. Застройщик, в свою очередь, может страховать привлеченных самозанятых по коллективной схеме, подав в страховую компанию список всех привлеченных на работы.

Айрат Фаррахов заявил, что если решение найдется, то его можно принять на законодательном уровне в рамках республики. Фото Максима Платонова

В этом контексте на заседании подняли вопрос о привлечении школьников как самозанятых. Этот вопрос обсуждался ранее из-за слухов в соцсетях о якобы принудительной регистрации учащихся в качестве самозанятых (Минэкономики РТ уже заявляло, что подобная практика, если она существует, недопустима). Представитель Сабинского района рассказал, что из-за вопроса о компенсациях при травмах они опасаются привлекать несовершеннолетних даже на работы по благоустройству — могут пораниться садовыми инструментами. При этом продукт для самозанятых тут уже не работает, так как предназначен только для совершеннолетних. Впрочем, родители могут застраховать детей уже в формате классического страхования.

Айрат Фаррахов, комментируя итоги обсуждения, не посоветовал какого-либо выхода, но заявил, что если такое решение найдется, то его можно принять на законодательном уровне в рамках республики. Вносить изменения в законодательство на федеральном уровне, по его словам, займет чересчур много времени, тем более что вопрос самозанятых пока волнует лишь четыре региона в России.