Айрат Фаррахов: «Наши доходы в ближайшие три года будут выше, чем расходы»

Бюджет РФ на предстоящую трехлетку впервые за долгое время был принят с профицитом

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Стоит отметить, что он на ближайшие 3 года принят с профицитом. О том, как будет развиваться страна в ближайшие годы, в рамках онлайн-конференции «Реальному времени» рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, экс-заместитель министра финансов РФ Айрат Фаррахов.



Бюджет приняли с профицитом

На минувшей неделе Госдума в третьем, окончательном чтении приняла главный документ страны — федеральный закон о бюджете на ближайшие 3 года. Он уже скоро поступит на подпись к президенту РФ. Стоит отметить, что за долгое время бюджет был принят с профицитом. По словам Айрата Фаррахова, бюджет — это не просто финансирование предприятий и зарплаты граждан, это главный финансовый документ страны. По бюджету можно понять, как именно будет развиваться страна в ближайшие годы.

— Мы должны формировать бюджет таким образом, чтобы в экономике происходил процесс развития и обязательства перед гражданами были исполнены полностью. Наши доходы в ближайшие 3 года будут выше, чем расходы. Но вместе с тем почему при таких доходах часть людей остаются бедными и доходы граждан вырастут лишь на 0,1%? Дело в том, что структура наших доходов все еще значительно зависит от нефтегазовых доходов. Отмечу, что сейчас благоприятная цена на наши нефтегазовые ресурсы, но этот фактор временный, — сказал спикер.

Фаррахов также напоминает о так называемом «бюджетном правиле», когда все доходы, поступающие от нефтепродуктов свыше определенной суммы( 42,4 доллара за баррель нефти), формируют Фонд национального благосостояния, который будет расходоваться при падении цены на энергоносители.

— Это позволит( в сложные времена) бюджету выполнить все обязательства перед гражданами, даже если нефть и газ вдруг ничего не будут стоить, — продолжил депутат, отметив, что это первая и главная задача бюджета.



Мы должны строить бюджет таким образом, чтобы экономика росла. Наши доходы в ближайшие 3 года будут выше, чем расходы. Но вместе с тем почему при таких доходах люди остаются бедными?

Вторая ключевая задача главного финансового документа страны, по его словам, — создать условия для роста ненефтегазовых доходов. Так, на 1 ноября текущего года в Фонде национального благосостояния уже накопилось 7,9 трлн рублей. При этом 7 трлн рублей — это «неприкосновенная» часть фонда, а все, что свыше, согласно федеральному законодательству, может быть направлено на инвестиции.

— Очевидно, что эти деньги нельзя направлять на заработную плату. Главный принцип расходования этих ассигнований — возвратность. Эти деньги должны направляться на инвестиционные проекты, — сказал Фаррахов об «инвестиционной» части фонда. В пример депутат привел Норвежский суверенный фонд (Норвегия — это страна, экономика которой также зависит от цены на нефть и газ), который пополняется за счет инвестиций в различные зарубежные финансовые активы. Вкладывается этот фонд и в российские облигации федерального займа.



«Национальные проекты должен прочувствовать каждый гражданин»



Говоря о федеральном бюджете на предстоящие 3 года, Айрат Фаррахов также обратил внимание на то, что депутаты совместно с правительством, утверждая федеральный бюджет, определили 10 субъектов, которым нужна особенная помощь. Это необходимо, чтобы способствовать выравниванию уровня жизни во всех субъектах России.

— Долгосрочной задачей для всех субъектов и особенно тех, которые имеют высокий уровень дотационности, является расширение собственной налоговой базы в виде создания инновационных предприятий, особых экономических зон, улучшения деловой среды, — говорит Фаррахов.



На счетах предприятий сейчас 18 трлн рублей. И их никто не вкладывает! Все боятся, что сегодня ты создаешь бизнес, а завтра ситуация меняется — и бизнес вынужден банкротиться

Также речь зашла и о долговой нагрузке. На сегодняшний день общая долговая нагрузка всех субъектов России превышает 2 трлн рублей.

— Новацией одобренного Думой федерального бюджета является предложение депутатов, поддержанное правительством РФ: не возвращать [субъекту] долг (ранее взятый бюджетный кредит), если эти средства будут направлены на инвестиции. Полученные федеральные налоги от этих инвестиций могут быть зачтены в счет погашения долга субъекта. В целом это позитивное решение которое позволит снизить уровень долга и увеличить объем инвестиций. Состояние инвестиционного климата в настоящее время требует радикального улучшения. Простой пример: на счетах предприятий сейчас 18 трлн рублей, они не инвестируются. С одной стороны, мало проектов, с другой — много разных рисков, которые в общем формируют соответствующий деловой климат. Последние изменения федеральных налогов ( НДС, распределение налога на прибыль) не добавили уверенности бизнесу, — говорит собеседник «Реального времени».

Одной из эффективных мер может стать внесенный правительством РФ пакет законопроектов, направленный на защиту и поощрение капиталовложений. По данным Айрата Фаррахова, он будет рассмотрен уже в ближайшие дни после региональной недели депутатов ГД. Отмечается, что реализация некоторых нацпроектов задерживается из-за того, что средства из федерального бюджета «запоздали». Однако Фаррахов добавляет, что в бюджете на следующую трехлетку такого не произойдет. Из 245 трансфертов из федерального бюджета уже по 235 трансфертам абсолютно все распределено. Это позволяет субъектам РФ уже сейчас планировать расходование этих средств.



— Национальные проекты должен прочувствовать каждый гражданин. И он почувствует, когда начнется стройка, масштабное приобретение оборудования, сдача объектов, — сказал он.



О развитии сельских территорий

В следующем году также будет уделено внимание реализации проекта по развитию сельских территорий. По словам депутата, это станет масштабной инфраструктурной стройкой, направленной на то, чтобы уровень жизни на селе приблизился к городскому. На ближайшие годы бюджет программы превысит 38 млрд рублей.

— На сегодняшний день 25% населения России живет в сельской местности. При этом количество реально проживающих в сельской местности катастрофически снижается. Молодежь постепенно выбирает города. Много деревень, поселений постепенно сходит на нет. Это, конечно, и глобальная тенденция — урбанизация. Принимая во внимание значимость сельских территорий для сохранения многих национальных традиций, языка, обычаев, а также с целью улучшить качество жизни на селе и был разработан данный проект.



Национальные проекты должен прочувствовать каждый гражданин. И он почувствует, когда начнется стройка

Не все россияне готовы откладывать на старость

Стоит отметить, что одновременно с проектом федерального бюджета России на 3 ближайших года были приняты проекты законов о бюджетах и трех государственных внебюджетных фондов: Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда России. Объем денег, который распределяется через эти три бюджета, составляет примерно 12 трлн рублей.

— Это те выплаты, которые положены в рамках обязательного социального страхования. Фактически все социальные обязательства государства оплачиваются через эти фонды. Что важно: они устойчивые, деньги поступят своевременно, — отметил Айрат Фаррахов.

Говоря об обязательном медицинском страховании, Фаррахов рассказал, что у Минздрава РФ есть резерв, который будет направлен на модернизацию первичного звена. К весне ведомство должно представить проект того, как должна выглядеть современная поликлиника. В ходе беседы также были затронуты тема добровольных пенсий и планы создания «гарантированного пенсионного продукта».

— Государство предлагает гражданам отчислять дополнительные деньги (при этом вы получаете налоговый вычет с этих средств). У вас появляется собственный счет, который вкладывается в инвестиционные ресурсы в нашей стране и создает дополнительный инвест-доход. И человек, выходя в 65 лет на пенсию, получает не просто страховую пенсию, а сумму, которую накопил. Это практика принята во всех развитых странах, поэтому пенсия там выше.

Тем не менее далеко не все россияне готовы откладывать на старость.

— Мы очень активно поддерживаем проект самозанятых. Но низкая ставка — 4%, она низкая еще потому, что человек должен выбрать сам свой пенсионный план. Поэтому мы поддерживаем, когда гражданин самостоятельно строит свои взаимоотношения с Пенсионным фондом. Мы предлагаем Центробанку не облагать комиссией добровольные платежи в пенсионные фонды, — добавил спикер. — С этой целью мы с коллегами готовим специальный закон.