Фаррахов заявил, что НКО организовали в Татарстане паллиативную медицинскую помощь мирового уровня

Фото: Максим Платонов (архив)

Депутат Государственной думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов заявил, что благодаря некоммерческим организациям в РТ появилась паллиативная медицинская помощь мирового уровня. В качестве примера он привел Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой.



Фаррахов напомнил, что несколько лет назад в Татарстане возникла проблема отсутствия паллиативных коек. Несмотря на развитие системы здравоохранения и оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, оставалось население, нуждающееся в ней.

Тогда Фонду им. Анжелы Вавиловой удалось помочь с этим государству, отметил депутат. Это типичный пример социально-ориентированного НКО, вышедшего на российский и международный уровень, заключил Фаррахов.



Руководитель Центра инноваций социальной сферы и социально ориентированных некоммерческих организаций Антон Дыганов обратил внимание, что весной 2019 года Минэкономразвития России предложило на законодательном уровне закрепить для НКО такие же возможности, как и у субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако этот вопрос все еще не решен.



Фаррахов заявил, что власти периодически обсуждают эту тему. По его мнению, этот вопрос незаслуженно не входит в список приоритетных. «Я долго думал о том, чтобы в рабочем, штатном варианте заняться этой темой, чтобы постараться оказать содействие и довести актуальность решения этих вопросов на федеральном уровне», — заявил депутат.

Он считает, что государство должно поощрять деятельность НКО и создавать условия для их работы, хотя они уже и имеются. «Главное условие вектора развития — это закон», — заявил Фаррахов. В нем необходимо устранить коллизии и конкретизировать нормы.



В конце июля председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что НКО республики — это тот фундамент, та опора, на которую опирается власть.

