Айрат Фаррахов созвонился с татарстанцами, направившими обращения через сервис «Мой депутат»

Депутат Государственной думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов созвонился с жителями республики, оставившими обращения через сервис «Мой депутат». Татарстанцы озвучили вопросы о несправедливом размере выплат для приемных родителей, необходимости создания реабилитационного госпиталя в Челнах и о качестве медицинских услуг.



Действующие депутаты ежедневно созваниваются с жителями республики и обсуждают с ними пути решения вопросов из обращений. Сегодня телефонное дежурство в приемной проекта «Мой депутат» провел Айрат Фаррахов. Как врач с 20-летним стажем, он первоочередно обратил внимание на жалобы и вопросы татарстанцев, связанные с работой системы здравоохранения.

Житель Набережных Челнов Олег Атаманов заявил, что в городе необходим специализированный госпиталь для реабилитации людей, перенесших инсульт. «У моей мамы в 2012 году произошел тяжелый инсульт, на сегодняшний день она находится под наблюдением сиделки. В Набережных Челнах отсутствует полноценное учреждение по реабилитации тяжелобольных. Действующие госпитали можно считать максимум санаториями, в них нет условий для тяжелобольных», — рассказал челнинец Фаррахову.

Депутат Госдумы отметил, что в Татарстане по программе строительства сосудистых центров удалось решить проблему высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — она снизилась на 25%. Теперь на повестке остро стоит вопрос реабилитации тех, кого удалось спасти от наступления летального исхода. Больные, перенесшие инсульт, должны заново учиться простейшим повседневным навыкам, ходьбе, речи. Фаррахов подчеркнул, что вопрос создания в Челнах реабилитационного центра партия возьмет на контроль и будет искать пути реализации проекта.

У многодетной мамы Оксаны Рыжковой пятеро родных детей и шестеро приемных. Семья живет в Набережных Челнах. Женщина пожаловалась на несправедливый размер выплаты для приемных матерей — 2650 рублей, которые официально являются доходом и лишают ее прав на госпособия и льготы, хотя она фактически нигде не работает и уделяет все время детям. «Или эту ставку надо убрать, или индексировать. Права приемных родителей не защищены, у нас одни обязанности. Я занимаюсь этим делом не из-за денег, но иногда приходится думать и о них», — пожаловалась челнинка.

Фаррахов заявил, что действительно важно привести размер выплаты к справедливому уровню: «Вы взяли на себя большую ношу, вам за это большая благодарность. Если эту ставку убрать совсем, то к сроку выхода на пенсию у вас не будет пенсии. Мы должны подумать, каким образом увеличить эту выплату. Будем искать решение», — заверил депутат.

Онлайн-платформа «Мой депутат», созданная «Единой Россией для прямого приема обращений от граждан, продолжает работать. Каждый житель Татарстана может оставить наказ через сайт мойдепутат.онлайн. Сделать это можно, позвонив по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), написав вопрос прямо на сайте или в WhatsApp.