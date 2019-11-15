«Армия научила меня мыть полы»: татарстанские политики и бизнесмены — о службе в вооруженных силах
Сегодня в России отмечают День призывника, совпадающий, к слову, с началом осеннего призыва в армию. Именно в эту пятницу на сборном пункте Татарстана проходят торжественные проводы призывников. Праздничная дата была утверждена Борисом Ельциным в 1992 году в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы. «Реальное время» опросило татарстанских бизнесменов и политиков и выяснило, как на них отразилась служба, и обязательный ли это этап в жизни каждого мужчины.
В своем опросе мы задались целью выяснить у известных татарстанцев что им дала армия, и пригодился ли в жизни этот опыт. Помогла ли воинская служба стать сильнее и увереннее, выстроить карьеру и определить судьбу.
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Рифкат Минниханов директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»
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В 1977 году я окончил Казанское высшее военное инженерное училище, затем 5 лет служил в составе Группы советских войск в Германии. Служил уже лейтенантом, а вот учебу в училище вполне можно сравнить с солдатской службой. На первом курсе мы принимали присягу, прошли курс молодого бойца.
Я считаю, служба в армии дает мужчине многое, в первую очередь человек становится более организованным, аккуратным и исполнительным, а последнего качества очень не хватает нашим чиновникам.
Замечу, что во многом от командира зависит, что солдат получит от службы в армии. Если командир с утра до вечера с солдатами, если он ответственно относится к службе и умеет найти подход к людям, армия солдату дает очень многое, там формируется личность! Также много значит практика: человек получает какие-то новые знания, навыки, которые пригодятся в будущем. Разумеется, тут зависит от специализации: если служишь водителем или, например, связистом, то демобилизуешься, уже имея мирную профессию.
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Айрат Фаррахов депутат Государственной думы РФ, заслуженный врач РТ
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Поступив в Казанский государственный медицинский институт, после первого курса я честно пошел служить (тогда не было отсрочки от армии) и никогда об этом не жалел. Служил я в Оренбургской области. Было очень непросто, но 2 года в Вооруженных силах укрепили меня морально. Мне дали возможность разобраться как в своих качествах, так и в наиболее важных жизненных вопросах.
У меня была большая проблема с языком в первый месяц, потому что присутствовали разные варианты ненормативной лексики и мне было сложно преодолевать определенные препятствия. Но это был единственный минус, а все остальное — только в плюс.
На мой взгляд, служба в Вооруженных силах — это не только конституционная обязанность молодого человека, но и возможность проявить себя, реализоваться в будущем и серьезно проверить себя на огромное количество качеств. Поэтому я никогда об этом не жалел и всегда с теплотой вспоминаю годы в армии, хотя они действительно были не безоблачными и непростыми.
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Ирек Зиннуров депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский призер
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После распределения я попал в спортроту и в спортивную команду. Честно сказать, в то время мне это очень сильно помогло, потому что армия организовывала, дисциплинировала, хотя мне, может быть, было проще влиться в процесс, так как я уже был спортсменом, а у нас всегда была жесткая дисциплина. Думаю, в гражданской жизни мне помогли все присутствовавшие в армейской жизни организационные моменты. Для меня армия была своеобразным уроком, который меня мобилизовал во всех смыслах.
Я считаю, это обязательный этап в жизни мужчины, но нам необходимо убрать все негативное, что присутствовало и присутствует в армии. Молодой человек должен приходить на службу и получать исключительно большой опыт, который потом обязательно ему пригодится в будущем. Те негативные моменты, которые время от времени проскальзывают — дедовщина, неуставные отношения — должны быть убраны.
Если молодой человек пришел в армию, то он должен там чему-то учиться. Вернувшись, он должен говорить своим друзьям, что туда обязательно нужно идти, а не то, что там нечего делать. Парни должны получать там положительные эмоции, заряд на всю жизнь, а не негатив. Молодой человек в армии подготавливается к реальной жизни и действительно становится мужчиной — вот это мы должно проходить красной линией.
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Андрей Савельев президент Гильдии риелторов РТ, генеральный директор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ»
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Я закончил военное училище, офицер запаса. Прослужил 8 лет и могу сказать, что это было очень полезно. Благодаря тем навыкам, которые я там приобрел, у меня что-то и получилось в бизнесе. Не считая банальных фраз о том, что армия закалила меня, дисциплинировала, повысила моральные, жизненные принципы и стойкость, то основной момент я вижу в формировании характера. В армии у тебя нет мамы, папы, братьев и друзей — ты предоставлен сам себе. Это быстро и очень точно проявляет все твои личные качества.
Думаю, это обязательный эпизод в жизни каждого мужчины. Я бы не сказал, что в армии все так ужасно. Крайне негативные вещи могут произойти и на гражданке. Если сейчас происходят какие-то случаи, то это не проявление дедовщины (какая может быть дедовщина, когда срок службы один год), а проявление издевательств. А издевательства могут быть не только в армии, но и в любом коллективе.
Могу сказать, что при приеме на работу я обращаю внимание на то, служил ли человек. Хочу заметить, что в последние годы у нас немного сдвинулся возраст взросления. Если мы берем поколение родившихся в 70—80-х, то у них средний возраст взросления был где-то в 18-19 лет. То есть, в 20 лет человек был практически сформировавшейся личностью. Сейчас этот срок сдвинулся где-то на 5 лет и если человек не служил в армии, то он до 25 лет остается ребенком. Армия проводит эту черту, и человек, вернувшийся со службы, — он более взрослый, сформировавшийся как личность.
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Вячеслав Долгополов генеральный директор «БИМ-радио»
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Я мог не служить в армии, но сам проявил инициативу и попал на службу в ВВС. Учебка была в Башкирии, а затем я попал под Москву. О приобретенных навыках могу сказать, что армия научила меня мыть полы. Я был дисциплинированным и до службы, физически тоже был хорошо подготовлен заранее.
Тем не менее, благодаря службе, я увидел, как живут в мужских коллективах с точки зрения психологии. Армия научила меня налаживать контакты с людьми, убрала комплексы. Я узнал Москву, узнал других людей, иной быт — все это расширило мой кругозор и в какой-то мере разрушило некоторые иллюзии об армии и реальной жизни в целом. Что касается вопроса о том, обязательный ли это этап в жизни мужчины, то я до сих пор не знаю на него ответа.
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Эмиль Хуснутдинов генеральный директор «Жилищной инвестиционной компании Казани»
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Я служил в поселке Шиханы Саратовской области, в войсках, которым не доверяют автоматы, — в стройбате. Распределили так по медицинским показаниям. Вообще, когда я призывался, не служить было позором, поэтому мы шли в армию с удовольствием. Надо было отдать долг Родине и неважно, как там будет — плохо или хорошо.
Что касается службы, то она дала мне много навыков. Я сейчас занимаюсь стройкой и, думаю, отчасти то, что я пошел работать в эту сферу пошло именно из армии. Это дало мне какой-то посыл, направление.
В армии я многое делал своими руками, так что все что касается строительства, я умею делать сам. Это дало большой плюс для моей дальнейшей работы. А что касается того, нужен ли такой опыт в жизни каждого мужчины, то, наверное, да.
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Марат Нуриев гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом»
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После недели в военкомате нас отправили в Чехословакию. Я попал в танковые войска и отслужил там 2 года без отпуска. Уволился я в должности сержанта. Во-первых, я нисколько не жалею о том, что служил. Я призывался из деревни, учился в сельской школе, практически не знал русского языка, а в армии я свои знания подтянул, стал самостоятельным.
Я старался, учился, это увидели мои командиры и дали мне возможность развиваться. Со временем у меня в подчинении появились солдаты, так что я отвечал уже не только за себя.
Армия — очень хорошая школа. Люди в ней развиваются, испытывают себя. Не могу сказать, что у всех там все было хорошо. Солдаты были разные: у кого-то получалось, у кого-то нет. Кого-то обижали — да, было и такое. Но все зависит от человека, от того, сможет ли он приспособиться — и в армии, и на гражданке. Это возможность испытать себя, оказавшись без помощи родных и близких. Как ты будешь собой управлять, как ты себя покажешь, так оно и будет дальше.
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комментарии
Всё это очень-очень пригодилось мне в дальнейшей жизни (юмор)