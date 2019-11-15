«Армия научила меня мыть полы»: татарстанские политики и бизнесмены — о службе в вооруженных силах

Поступив в Казанский государственный медицинский институт, после первого курса я честно пошел служить (тогда не было отсрочки от армии) и никогда об этом не жалел. Служил я в Оренбургской области. Было очень непросто, но 2 года в Вооруженных силах укрепили меня морально. Мне дали возможность разобраться как в своих качествах, так и в наиболее важных жизненных вопросах.

У меня была большая проблема с языком в первый месяц, потому что присутствовали разные варианты ненормативной лексики и мне было сложно преодолевать определенные препятствия. Но это был единственный минус, а все остальное — только в плюс.

На мой взгляд, служба в Вооруженных силах — это не только конституционная обязанность молодого человека, но и возможность проявить себя, реализоваться в будущем и серьезно проверить себя на огромное количество качеств. Поэтому я никогда об этом не жалел и всегда с теплотой вспоминаю годы в армии, хотя они действительно были не безоблачными и непростыми.