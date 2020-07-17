Вмененка за маркировку: что нужно продавать, чтобы еще год протянуть на ЕНВД?

Разрешить продавцам ряда подлежащих обязательной маркировке товаров применение единого налога на вмененный доход или патентной системы предложили на этой неделе в Госдуме. Таким образом законодатель хочет поддержать малый бизнес в период «коронакризиса» — сейчас для таких предпринимателей невозможна «вмененка», зато имеются немалые расходы на маркировку. Эксперты оценивают инициативу единогласно позитивно, но при этом указывают на «половинчатость» предложенного решения. Подробности — в материале «Реального времени».

ЕНВД как лекарство от «коронакризиса»

Субъектам МСП, которые продают в розницу лекарства, обувь и меховую одежду, могут разрешить применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН) с 1 сентября 2020 года до конца 2021 года. Соответствующий законопроект на этой неделе внес депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов.

Необходимость такой меры Катасонов объясняет «коронакризисом», который повлек за собой падение спроса и выручки. В пояснительной записке депутат ссылается на некие экспертные оценки, по которым предприятия торговли ожидали снижения выручки до 70% от докризисного уровня по итогам 2020 года, прибыли — до 73%. «Торговля лекарственными препаратами, обувью и особенно предметами из меха, которые не являются товарами первой необходимости — не исключение», — добавляет он.

По данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 июня 2020 года количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю теми товарами, о которых идет речь в законопроекте, составляет 30,6 тыс. единиц. На этих предприятиях работают более 155 тыс. человек, указывает депутат.

Необходимость такой меры Катасонов объясняет «коронакризисом», который повлек за собой падение спроса и выручки. Фото ldpr.ru

«По расчетам, приведенным в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, снижение налоговой нагрузки может составить около 214 млн рублей в месяц, что позволит выплачивать заработную плату, исходя из средней по торговле почти 5 500 тыс. человек», — пишет Катасонов.

В этих расчетах депутат исходит из следующих чисел: средний размер налоговой нагрузки на одного налогоплательщика по ЕНВД составляет 33,7 тыс. рублей в год, по ПСН — 38,4 тыс. рублей в год, по упрощенной системе налогообложения (УСН) — аж 120,2 тысячи рублей в год

Удар с двух сторон

Напомним, что обязательная маркировка для лекарств и обуви, а также табачных изделий, введена с 1 июля. Торговля товарами с маркировкой в рамках действующего законодательства не позволяет применять ЕНВД.

Параллельно с этим уже в 2021 году ЕНВД может прекратить существование в России. Закон, который ограничивает срок действия «вмененки» до 1 января 2021 года, а федеральный Минфин выступает против продления существования этого режима. Так, министр финансов Антон Силуанов прямо заявлял, что «этот режим себя исчерпал», а также указывал, что ЕНВД может использоваться для уклонения от уплаты налогов. Даже в рамках разработки мер поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса Минфин отказался рассматривать продление режима ЕНВД.

Как маркировку, так и возможную отмену ЕНВД трудно назвать хорошими новостями для предпринимателей, которых это касается. Ситуация с ЕНВД горячо обсуждалась на Совете по предпринимательству при президенте Татарстана еще до «коронакризиса». Тогда участники Совета из числа торговцев маркированными товарами заявляли: налоги для предпринимателей Татарстана, которые перейдут с системы единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН), могут вырасти в 6—10 раз.

В марте этого года закрылась старейшая обувная сеть Казани «Идеал». Эксперты связывали ситуацию именно с ростом затрат, связанных с маркировкой. Фото: yandex.ru

На том же совете Надежда Холостова из компании «Налоговая консультация» сообщала, что в Татарстане предпринимателей на ЕНВД свыше 56 тысяч. При этом 8 из 10 предпринимателей ожидали, что сроки отмены ЕНВД будут переносить. Холосова также отметила, что переход на УСН потребует для предпринимателей расширения штата.

Маркировка также стала ощутимым ударом для предпринимателей — не все игроки региональных рынков смогли его перенести. В марте этого года закрылась старейшая обувная сеть Казани «Идеал». Эксперты связывали ситуацию именно с ростом затрат, связанных с маркировкой. Сейчас же при рассмотрении этих примеров нужно добавлять все те тяготы, которые бизнесу принес «коронакризис».

«Любое снижение налоговой нагрузки в период кризиса будет благоприятным»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов также придерживается того мнения, что ЕНВД как налоговый режим со временем должен уйти в прошлое. Но вместе с тем отмечает: «коронакризис» — неподходящее для этого время.

— Решение о том, что «вмененка» завершает свое существование в 2020 году, принималось еще когда не было кризиса. У предпринимателей не было таких рисков, какие есть сегодня. Моя позиция в том, что надо бы минимум на год еще продлить действие ЕНВД. Мою позицию разделяет целый ряд моих коллег, разделяет фракция «Единая Россия». И мы обратились в правительство с тем, чтобы продлить ЕНВД еще на 2021 год. Иначе для предпринимателей это будет все-таки шоком.

Фаррахов также отмечает, что эффективная ставка налога при отмене ЕНВД для использующих его предпринимателей может возрасти от трех до семи раз.

— То, что предложил Сергей Катасонов, — это промежуточный вариант, который облегчит предпринимателям переход. Они и так несут проблемы, связанные с маркировкой. Разрешить им ЕНВД — это определенная мера поддержки. Но более эффективным будет продлить ЕНВД еще на один год.

Руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александра Сусилина отметила, что любые меры поддержки со стороны законодателей сейчас следует рассматривать как благо. Однако у инициативы Катасонова, по ее мнению, могут быть «подводные камни».

— Любое снижение налоговой нагрузки в период кризиса будет благоприятным для малого бизнеса, которому очень тяжело пришлось в период жесткого карантина. То есть в целом, если расчеты верны, то предложение хорошее. Однако большая часть ИП и так применяет льготные налоговые режимы, «упрощенку», поэтому оценки «экономии» могут оказаться несколько завышенными. Более того, ЕНВД не привязан к объему доходов, и может так получиться, что эффект будет обратным: для тех, у кого реальная выручка окажется нулевой или мизерной, такой режим только повысит нагрузку, — полагает она.

С ней согласен и руководитель практики юридического агентства «ЮНЭКС» Руслан Халиуллин:

— В целом для большинства предпринимателей или организаций ЕНВД и ПСН являлись более предпочтительными, нежели ОСНО или УСН. Связано это с тем, что в среднем при применении ЕНВД и ПСН налоговая нагрузка на бизнес ниже, чем при применении ОСНО или УСН. Кроме того, при выборе первых двух режимов существенно проще вести учет.



По всей видимости, ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, подталкивает власть искать способы для поддержки субъектов МСП. В целом не повышать налоговое бремя для наиболее пострадавших отраслей экономики видится нам разумным (а запрет применения ЕНВД и ПСН по своей сути является повышением налогового бремени), — полагает он.

На защиту же существующего порядка встал профессор кафедры налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ Николай Тютюрюков.

— ЕНВД и ПСН затрагивают интересы трех групп: бизнес, государство и покупатели. Естественно, что для МСБ данная инициатива желанна. Но для двух других групп не все так очевидно. Государство теряет контроль за оборотом этих товаров и теряет налоговые доходы.

Население все равно будет приобретать эти товары. Но качество и происхождение этих товаров сложно проверить, если их реализуют продавцы, находящиеся на ЕНВД или ПСН.

ЕНВД предполагается отменить со следующего года. Переходный период был объявлен, и бизнес мог к этому времени подготовиться, полагает эксперт.