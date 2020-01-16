Айрат Фаррахов: «Мы будем отстаивать позиции Татарстана и татарстанцев»

Семь законопроектов, над которыми работает парламентарий от республики

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Айрат Фаррахов в своей колонке для «Реального времени» рассказывает о законопроектах, которые разработал. Если все они будут приняты, то в России, скорее всего, появится закон о регулировании такси, будет установлена минимальная стоимость пачки табака, аптекам вновь разрешат готовить детские формы лекарств, а пенсию можно будет получать раньше наступления пенсионного возраста.

О такси

Я, как парламентарий, внес в Госдуму уже порядка 100 законов, в ближайшее время будет рассматриваться целый ряд из них. Например, вместе с коллегами из Государственной думы и сенаторами, под руководством секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака мы группой внесли очень большой законопроект, который касается регулирования такси. В нем почти 90 страниц, мы занимались этим законом очень долго.

В чем его краткая суть и необходимость? Сегодня две трети населения пользуются такси, нанимаемым легковым транспортом. Если раньше мы договаривались с водителем или диспетчером, то сейчас чаще всего мы нанимаем этот транспорт через интернет (который очень активно входит в нашу жизнь). И в этом процессе еще очень много не урегулировано, на такси, вызванные через агрегаторы, поступает колоссальное количество жалоб. Возникают аварийные ситуации, никто ни за что не отвечает, цена формируется стихийно — и так далее.

На рынке такси сегодня обращаются миллиарды рублей, в России работают минимум 2 миллиона таксистов. Где-то их мало, и тогда в этих регионах завышены цены на перевозку. В каких-то субъектах их, наоборот, слишком много ввиду отсутствия регулирования. И при этом водитель может не соответствовать элементарным требованиям: не говорить по-русски, не знать дороги, его автомобиль может быть неисправен и так далее.

Все эти сложности нужно урегулировать законом. Поэтому впервые разработан большой серьезный регуляторный акт — Федеральный закон, который вносит изменения минимум в семь законов и устанавливает правовые основы деятельности такси в Российской Федерации. В нем отдельно прописываются полномочия федерального центра и субъектов РФ, описывается, кто может быть таксистом, какой автомобиль должен для этого использоваться, кто отвечает за вызов такси, кто и какую ответственность несет за утерю багажа, за причинение каких-то повреждений — таксист, агрегатор, таксопарк и т. д. Мы надеемся, что скоро в первом чтении он будет обсуждаться. Сейчас его рассматривают профильный комитет Госдумы и субъекты Федерации.

Этот эксперимент, который проводился в том числе и в Татарстане, был признан успешным. Фото Олега Тихонова

О самозанятых

Второй серьезный законопроект касается эксперимента с самозанятостью. Я активно работал с самозанятыми и над законом о них. Этот эксперимент, который проводился в том числе и в Татарстане, был признан успешным, и сейчас закон будет распространяться на большое количество субъектов Федерации. Значит, надо вносить в него изменения: начиная с наименования и заканчивая важными подробностями, чтобы не возникало проблем в его реализации.

Мы с коллегами это сделали и уже внесли этот законопроект. Его уже рассмотрели в двух чтениях, и я надеюсь, что в ближайший месяц он будет принят окончательно.

Об изготовлении детских форм лекарств в аптеках

По третьей инициативе мы пока ждем отзыва правительства, она касается аптек. Недостаточное законодательное регулирование их работы вызвало множество проблем в прошлом году. Многие помнят о том, как на матерей заводили уголовные дела за то, что они заказывали из-за границы незарегистрированные лекарственные препараты для своих детей, больных ДЦП.

Действительно, ситуация пока патовая. С одной стороны, препараты сильнодействующие. С другой, они крайне необходимы детям, страдающим тяжелым недугом. Процедура регистрации лекарственных препаратов в нашей стране, как и в любой другой, сложная. И во многих случаях отсутствие лекарства в списке зарегистрированных связано не с работой регулирующих органов, а просто с тем, что производитель не подал документы на регистрацию. В конечном итоге ребенок не получает нужного ему препарата и продолжает страдать.

Мы предложили возобновить производственные аптеки, которые были раньше: это аптека, которая по рецепту лечащего врача могла готовить лекарства и их формы — например, детскую форму взрослого препарата. Мы с коллегами (в их числе была, например, Ольга Баталина — заместитель Генерального секретаря «Единой России») подготовили законопроект о том, чтобы производственные аптеки могли готовить детские формы. Ведь сегодня фармпромышленность их почти не выпускает: на это требуются огромные деньги, но это нерентабельно. Поэтому добиться того, чтобы частный инвестор вложился в эту деятельность, сложно.

В Татарстане сегодня порядка 30 производственных аптек. Фото farm.tatarstan.ru

Поэтому мы внесли этот законопроект, ждем, когда правительство на него отреагирует.

Например, в Татарстане сегодня порядка 30 производственных аптек. Они готовят лекарства, мази из отдельных компонентов, но не имеют права готовить детские формы из лекарств. Это запрещает закон. Хотя у аптек есть все возможности делать это качественно, под контролем. На наш взгляд, работа производственных аптек позволила бы помогать детям в тех крайних ситуациях, когда у нас нет возможности завезти незарегистрированный лекарственный препарат.

О регулировании табачной отрасли

От акцизов с продажи легального табака государство получает около 600 миллиардов рублей. И, безусловно, здесь есть противоречие: с одной стороны, действительно надо снижать объем потребления табака, потому что это вредит здоровью. Но с другой стороны, это серьезные доходы государства. Поэтому в этом вопросе должна быть очень тонкая сбалансированная государственная политика.

С одной стороны, нужно, чтобы табак был менее доступен (например, для детей, для молодого поколения), а с другой — нельзя сильно поднимать цену, чтобы производство не уходило в тень. Объем теневого рынка, к сожалению, серьезно растет в последние годы. А когда он растет, государство, во-первых, не получает доходы, а во-вторых, граждане используют очень дешевый табак и получается обратная реакция — табак становится доступным. Например, дешевый табак сегодня завозится из стран-соседок РФ, наших коллег по ЕАЭС.

Поэтому мы предложили ввести минимальную цену на табак: цену пачки сигарет, дешевле которой она просто не может продаваться. Мы планируем, что это будет порядка 60—70 рублей. Соответственно, если она ниже — значит, это контрафакт, с которого не заплатили налоги. Поэтому и нужно его запрещать.

Наше предложение, на мой взгляд, не приведет к росту стоимости табака, но при этом очень сильно ударит по тем, кто нелегально работает на этом рынке. Методология тут такая же, как с минимальной стоимостью водки. Это позволило существенно снизить объем контрафактной водки.

Национальный календарь прививок в России содержит список бесплатных вакцин, так вот в развитых странах этот список вдвое больше. Фото kzn.ru

О прививках

Целый ряд проектов законов связан с иммунопрофилактикой. Есть большая проблема: сегодня очень много людей отказываются от вакцинации. Отказы эти зачастую необоснованные, во многом связанные с объективно недостоверной информацией в интернете. Но при этом и государство недостаточно разъясняет, недостаточно открыто — и у людей появляются сомнения.

А когда появляются сомнения, они начинают отказываться от вакцинации, и это приводит к тому, что вы видите: подняли голову болезни, от которых мы в свое время практически избавились, — например корь. Есть даже смертельные случаи.

Почему люди отказываются от прививки? Вот, например, кто-то сказал, что ребенок стал инвалидом после прививки. Кто сказал? Никто не знает. На самом деле это была недостоверная информация, многие ее целенаправленно размещают. Но я считаю, что государство на данный момент недостаточно говорит о результатах вакцинации.

Поэтому я внес проект закона о том, чтобы правительство каждый год по итогам второго квартала отчитывалось о результатах проведенной вакцинации. В отчете должно рассказываться в том числе и о том, какое количество осложнений было, были ли они и какие планы по прививкам стоят на следующий год.

Национальный календарь прививок в России содержит список бесплатных вакцин, так вот в развитых странах этот список вдвое больше. Поэтому и мы должны расширять календарь профилактических прививок. Это будет способствовать снижению заболеваемости, снижению смертности, укреплению здоровья наших детей. По этому законопроекту мы тоже сейчас ждем оценки правительства.

Во всем мире пенсия значительно выше, чем у нас, потому что наряду с государственной пенсией, люди всю жизнь еще откладывают так называемую негосударственную. Фото Максима Платонова

О негосударственной пенсии

Еще я активно работаю в части негосударственного пенсионного обеспечения и его законодательного регулирования. В чем его суть?

У нас есть государственная пенсия, которую каждый человек получает по выходу на пенсию, отработав на государство какое-то время. Сегодня она составляет 16 000 рублей, и этого недостаточно для того, чтобы качественно жить. Во всем мире пенсия значительно выше, чем у нас, потому что наряду с государственной пенсией, люди всю жизнь еще откладывают так называемую негосударственную. Эти-то накопления и позволяют по выходу на пенсию, например, путешествовать.

К сожалению, в нашей стране с негосударственной, накопительной пенсией пока проблема: еще не созданы условия для ее надежного формирования, и это рождает большое недоверие граждан. Люди начнут откладывать тогда, когда это станет выгодно и когда у них будет доверие к государству, уверенность в том, что деньги не пропадут.

Поэтому мы активно занимаемся законодательством в сфере негосударственной пенсии. Проект мы уже подготовили, и одно предложение уже внесено: о том, чтобы негосударственную пенсию, которую откладывал человек в течение многих лет, он мог получить не в 65 лет (принятый на сегодня пенсионный возраст), а в 60, как это было раньше. Дальше это уже его право: оставить ее еще на 5 лет или получить в 60. Сейчас завершается рассмотрение этого проекта закона.

Мы и дальше будем создавать условия по поддержке негосударственной пенсии, чтобы было так: человек откладывает рубль с зарплаты, а государство добавляет к этому какую-то сумму. Нужно, чтобы было выгодно откладывать себе на пенсию дополнительно. И, конечно, необходимо, чтобы эти деньги были застрахованы.

Один из приоритетных законов для Госдумы сейчас — так называемый Инвестиционный кодекс, соглашение о защите капиталовложений. Фото предоставлено автором

Об Инвестиционном кодексе

Один из приоритетных законов для Госдумы сейчас — так называемый Инвестиционный кодекс, соглашение о защите капиталовложений. Он уже рассмотрен в первом чтении и поддержан, 10 января был установлен срок подачи поправок к этому закону.

Я подал 57 поправок. Все они направлены на интересы Республики Татарстан. Мы считаем, что целый ряд позиций недостаточно четко прописан в законопроекте, и для нашей республики выгодно, чтобы эти 57 поправок были приняты. Например, мы хотим вывести из этого закона концессионные отношения и проекты ГЧП (государственно-частного партнерства). Мы хотим, чтобы было введено регулирование добычи на месторождениях со сверхвязкой нефтью. И есть еще ряд уточнений и поправок, которые отражают интересы нашей республики и могут в будущем повлиять на ее доходы.

57 поправок — это большая серьезная работа. Скоро законопроект будет рассматриваться во втором чтении, и мы будем отстаивать позиции Татарстана и татарстанцев!