Айрат Фаррахов: «Мы будем отстаивать позиции Татарстана и татарстанцев»
Семь законопроектов, над которыми работает парламентарий от республики
Айрат Фаррахов в своей колонке для «Реального времени» рассказывает о законопроектах, которые разработал. Если все они будут приняты, то в России, скорее всего, появится закон о регулировании такси, будет установлена минимальная стоимость пачки табака, аптекам вновь разрешат готовить детские формы лекарств, а пенсию можно будет получать раньше наступления пенсионного возраста.
О такси
Я, как парламентарий, внес в Госдуму уже порядка 100 законов, в ближайшее время будет рассматриваться целый ряд из них. Например, вместе с коллегами из Государственной думы и сенаторами, под руководством секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака мы группой внесли очень большой законопроект, который касается регулирования такси. В нем почти 90 страниц, мы занимались этим законом очень долго.
В чем его краткая суть и необходимость? Сегодня две трети населения пользуются такси, нанимаемым легковым транспортом. Если раньше мы договаривались с водителем или диспетчером, то сейчас чаще всего мы нанимаем этот транспорт через интернет (который очень активно входит в нашу жизнь). И в этом процессе еще очень много не урегулировано, на такси, вызванные через агрегаторы, поступает колоссальное количество жалоб. Возникают аварийные ситуации, никто ни за что не отвечает, цена формируется стихийно — и так далее.
На рынке такси сегодня обращаются миллиарды рублей, в России работают минимум 2 миллиона таксистов. Где-то их мало, и тогда в этих регионах завышены цены на перевозку. В каких-то субъектах их, наоборот, слишком много ввиду отсутствия регулирования. И при этом водитель может не соответствовать элементарным требованиям: не говорить по-русски, не знать дороги, его автомобиль может быть неисправен и так далее.
Все эти сложности нужно урегулировать законом. Поэтому впервые разработан большой серьезный регуляторный акт — Федеральный закон, который вносит изменения минимум в семь законов и устанавливает правовые основы деятельности такси в Российской Федерации. В нем отдельно прописываются полномочия федерального центра и субъектов РФ, описывается, кто может быть таксистом, какой автомобиль должен для этого использоваться, кто отвечает за вызов такси, кто и какую ответственность несет за утерю багажа, за причинение каких-то повреждений — таксист, агрегатор, таксопарк и т. д. Мы надеемся, что скоро в первом чтении он будет обсуждаться. Сейчас его рассматривают профильный комитет Госдумы и субъекты Федерации.
О самозанятых
Второй серьезный законопроект касается эксперимента с самозанятостью. Я активно работал с самозанятыми и над законом о них. Этот эксперимент, который проводился в том числе и в Татарстане, был признан успешным, и сейчас закон будет распространяться на большое количество субъектов Федерации. Значит, надо вносить в него изменения: начиная с наименования и заканчивая важными подробностями, чтобы не возникало проблем в его реализации.
Мы с коллегами это сделали и уже внесли этот законопроект. Его уже рассмотрели в двух чтениях, и я надеюсь, что в ближайший месяц он будет принят окончательно.
Об изготовлении детских форм лекарств в аптеках
По третьей инициативе мы пока ждем отзыва правительства, она касается аптек. Недостаточное законодательное регулирование их работы вызвало множество проблем в прошлом году. Многие помнят о том, как на матерей заводили уголовные дела за то, что они заказывали из-за границы незарегистрированные лекарственные препараты для своих детей, больных ДЦП.
Действительно, ситуация пока патовая. С одной стороны, препараты сильнодействующие. С другой, они крайне необходимы детям, страдающим тяжелым недугом. Процедура регистрации лекарственных препаратов в нашей стране, как и в любой другой, сложная. И во многих случаях отсутствие лекарства в списке зарегистрированных связано не с работой регулирующих органов, а просто с тем, что производитель не подал документы на регистрацию. В конечном итоге ребенок не получает нужного ему препарата и продолжает страдать.
Мы предложили возобновить производственные аптеки, которые были раньше: это аптека, которая по рецепту лечащего врача могла готовить лекарства и их формы — например, детскую форму взрослого препарата. Мы с коллегами (в их числе была, например, Ольга Баталина — заместитель Генерального секретаря «Единой России») подготовили законопроект о том, чтобы производственные аптеки могли готовить детские формы. Ведь сегодня фармпромышленность их почти не выпускает: на это требуются огромные деньги, но это нерентабельно. Поэтому добиться того, чтобы частный инвестор вложился в эту деятельность, сложно.
Поэтому мы внесли этот законопроект, ждем, когда правительство на него отреагирует.
Например, в Татарстане сегодня порядка 30 производственных аптек. Они готовят лекарства, мази из отдельных компонентов, но не имеют права готовить детские формы из лекарств. Это запрещает закон. Хотя у аптек есть все возможности делать это качественно, под контролем. На наш взгляд, работа производственных аптек позволила бы помогать детям в тех крайних ситуациях, когда у нас нет возможности завезти незарегистрированный лекарственный препарат.
О регулировании табачной отрасли
От акцизов с продажи легального табака государство получает около 600 миллиардов рублей. И, безусловно, здесь есть противоречие: с одной стороны, действительно надо снижать объем потребления табака, потому что это вредит здоровью. Но с другой стороны, это серьезные доходы государства. Поэтому в этом вопросе должна быть очень тонкая сбалансированная государственная политика.
С одной стороны, нужно, чтобы табак был менее доступен (например, для детей, для молодого поколения), а с другой — нельзя сильно поднимать цену, чтобы производство не уходило в тень. Объем теневого рынка, к сожалению, серьезно растет в последние годы. А когда он растет, государство, во-первых, не получает доходы, а во-вторых, граждане используют очень дешевый табак и получается обратная реакция — табак становится доступным. Например, дешевый табак сегодня завозится из стран-соседок РФ, наших коллег по ЕАЭС.
Поэтому мы предложили ввести минимальную цену на табак: цену пачки сигарет, дешевле которой она просто не может продаваться. Мы планируем, что это будет порядка 60—70 рублей. Соответственно, если она ниже — значит, это контрафакт, с которого не заплатили налоги. Поэтому и нужно его запрещать.
Наше предложение, на мой взгляд, не приведет к росту стоимости табака, но при этом очень сильно ударит по тем, кто нелегально работает на этом рынке. Методология тут такая же, как с минимальной стоимостью водки. Это позволило существенно снизить объем контрафактной водки.
О прививках
Целый ряд проектов законов связан с иммунопрофилактикой. Есть большая проблема: сегодня очень много людей отказываются от вакцинации. Отказы эти зачастую необоснованные, во многом связанные с объективно недостоверной информацией в интернете. Но при этом и государство недостаточно разъясняет, недостаточно открыто — и у людей появляются сомнения.
А когда появляются сомнения, они начинают отказываться от вакцинации, и это приводит к тому, что вы видите: подняли голову болезни, от которых мы в свое время практически избавились, — например корь. Есть даже смертельные случаи.
Почему люди отказываются от прививки? Вот, например, кто-то сказал, что ребенок стал инвалидом после прививки. Кто сказал? Никто не знает. На самом деле это была недостоверная информация, многие ее целенаправленно размещают. Но я считаю, что государство на данный момент недостаточно говорит о результатах вакцинации.
Поэтому я внес проект закона о том, чтобы правительство каждый год по итогам второго квартала отчитывалось о результатах проведенной вакцинации. В отчете должно рассказываться в том числе и о том, какое количество осложнений было, были ли они и какие планы по прививкам стоят на следующий год.
Национальный календарь прививок в России содержит список бесплатных вакцин, так вот в развитых странах этот список вдвое больше. Поэтому и мы должны расширять календарь профилактических прививок. Это будет способствовать снижению заболеваемости, снижению смертности, укреплению здоровья наших детей. По этому законопроекту мы тоже сейчас ждем оценки правительства.
О негосударственной пенсии
Еще я активно работаю в части негосударственного пенсионного обеспечения и его законодательного регулирования. В чем его суть?
У нас есть государственная пенсия, которую каждый человек получает по выходу на пенсию, отработав на государство какое-то время. Сегодня она составляет 16 000 рублей, и этого недостаточно для того, чтобы качественно жить. Во всем мире пенсия значительно выше, чем у нас, потому что наряду с государственной пенсией, люди всю жизнь еще откладывают так называемую негосударственную. Эти-то накопления и позволяют по выходу на пенсию, например, путешествовать.
К сожалению, в нашей стране с негосударственной, накопительной пенсией пока проблема: еще не созданы условия для ее надежного формирования, и это рождает большое недоверие граждан. Люди начнут откладывать тогда, когда это станет выгодно и когда у них будет доверие к государству, уверенность в том, что деньги не пропадут.
Поэтому мы активно занимаемся законодательством в сфере негосударственной пенсии. Проект мы уже подготовили, и одно предложение уже внесено: о том, чтобы негосударственную пенсию, которую откладывал человек в течение многих лет, он мог получить не в 65 лет (принятый на сегодня пенсионный возраст), а в 60, как это было раньше. Дальше это уже его право: оставить ее еще на 5 лет или получить в 60. Сейчас завершается рассмотрение этого проекта закона.
Мы и дальше будем создавать условия по поддержке негосударственной пенсии, чтобы было так: человек откладывает рубль с зарплаты, а государство добавляет к этому какую-то сумму. Нужно, чтобы было выгодно откладывать себе на пенсию дополнительно. И, конечно, необходимо, чтобы эти деньги были застрахованы.
Об Инвестиционном кодексе
Один из приоритетных законов для Госдумы сейчас — так называемый Инвестиционный кодекс, соглашение о защите капиталовложений. Он уже рассмотрен в первом чтении и поддержан, 10 января был установлен срок подачи поправок к этому закону.
Я подал 57 поправок. Все они направлены на интересы Республики Татарстан. Мы считаем, что целый ряд позиций недостаточно четко прописан в законопроекте, и для нашей республики выгодно, чтобы эти 57 поправок были приняты. Например, мы хотим вывести из этого закона концессионные отношения и проекты ГЧП (государственно-частного партнерства). Мы хотим, чтобы было введено регулирование добычи на месторождениях со сверхвязкой нефтью. И есть еще ряд уточнений и поправок, которые отражают интересы нашей республики и могут в будущем повлиять на ее доходы.
57 поправок — это большая серьезная работа. Скоро законопроект будет рассматриваться во втором чтении, и мы будем отстаивать позиции Татарстана и татарстанцев!
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