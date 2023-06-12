Депутат Госдумы от Татарстана рассказал, что объединяет всех россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поздравил всех жителей страны с Днем России. Он заявил, что всех россиян объединяет любовь к родине.

— Нашу страну населяет множество народов. Они отличаются друг от друга культурами и национальными традициями, но существует нечто очень важное, что объединяет нас всех: мы любим свою страну, хотим, чтобы она была экономически мощной, комфортной для проживания и хорошо защищенной. Я убежден, что, несмотря на немалые объективные трудности, особенно переживаемые сегодня, Россия будет именно такой, — написал депутат в своем telegram-канале.

Он пожелал всем россиянам «добра, благополучия и победы».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил жителей республики с Днем России. Он пожелал татарстанцам и всем россиянам благополучия и процветания. Полный текст поздравления можно увидеть в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов