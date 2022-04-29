Айрат Фаррахов: «Есть шансы вернуться к прежним параметрам льготной ипотеки»

Государство планирует вернуться к дешевой ипотеке, когда ставка ЦБ вернется от заградительных значений к таргетным, сообщил член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Во второй части интервью «Реальному времени» депутат рассказывает о планах увеличить пенсии и зарплаты для бюджетников, поддержать бизнес и IT-сферу. В целом, по его мнению, можно сказать, что Россия выдержала первый санкционный удар по экономике и финансовым институтам, есть резервы для дальнейшего роста и развития.

«Мы должны поддержать доступность ипотеки»

— С 1 апреля повысилась ставка по льготной ипотеке с 7 до 12%. Увеличилась и сумма ипотечного кредита. Как вы считаете, есть ли шансы вернуться к прежним параметрам?

— Шансы вернуться к прежним параметрам есть, и это является целевой задачей правительства Российской Федерации. Всю прошедшую неделю мы в Госдуме обсуждали отчет Банка России. Самыми обсуждаемыми вопросами стали наши резервы, золотовалютные резервы, объем замороженных средств, инфляция как важнейший макроэкономический показатель и, конечно же, ипотека, которая касается всех.

Резкое повышение ключевой ставки Банка России до 20% в ответ на недружественные действия было оправданным, единственно возможным шагом. И в этих условиях ипотека не могла оставаться на прежних цифрах. К слову, Банк России уже снизил ключевую ставку до 17%. Но и она остается заградительной, цифры пока еще достаточно высоки. Мы ожидаем ее снижения. Но дело в том, что экономика нашей страны, как и глобальная экономика, сейчас находится в фазе очень высокого роста индекса потребительских цен (то есть инфляции). Высокая инфляция — это плохо, фундаментом экономики является низкая инфляция. В условиях высокой инфляции невозможно иметь низкие цифры ипотеки.

Государство уже приняло отдельные решения. Мы сохранили дальневосточную и сельскую ипотеку — там достаточно низкие цифры. Уже принято решение о максимально возможном субсидировании ипотеки. Сегодня это 12%, при этом растут суммы (26 апреля Михаил Мишустин поручил подготовить документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%, — прим. ред.). Это важно, потому что ипотека — это еще и основной драйвер не только решения вопросов молодых семей, но и развития экономики, создания новых рабочих мест. Но, обсуждая проблему высокой стоимости лекарств, мы уже говорили про то, что в рыночной экономике очень важен баланс. Если вы помните, два года назад, когда мы пытались сделать максимально доступную ипотеку, рынок очень быстро отреагировал повышением цен на жилье. Так что жизненно важно балансировать, ведь как только мы принимаем так называемое «подкрученное» решение, тут же получаем эффект. Сегодняшняя экономическая ситуация в условиях роста инфляции и инфляционных ожиданий, санкций, постковидной новой реальности требует определенной адаптации. И поэтому, с одной стороны, мы, конечно, должны поддержать доступность ипотеки, но при этом постараться, чтобы это не имело обратных эффектов в виде дальнейшего подорожания жилья. Иначе все наши усилия будут снивелированы — такова особенность рыночной экономики.

Шансы вернуться к прежним параметрам по льготной ипотеке есть, считает депутат Госдумы. Фото: Максим Платонов

— А почему льготная ипотека не касается вторичного жилья?



— В определенной части она касается. Она не всегда на это нацелена, но некоторые банковские программы рассматривают в том числе и покупку вторичного жилья. Думаю, надо более детально рассматривать структуру этой программы. Но федеральные ресурсы, безусловно, в большей степени направлены на ввод нового жилья, потому что это капитальные инвестиции, которые нужно поддерживать. Но вы задали правильный вопрос, и в этом направлении тоже нужно развиваться.

— Если подытожить разговор о рынке жилья, все-таки: куда будут двигаться цены и спрос, как вам кажется?

— Потребность в жилье у людей есть всегда, и безусловно, государство должно предпринимать максимальные усилия для того, чтобы эту потребность реализовывать. У граждан должна быть возможность получить дешевые ресурсы, чтобы улучшить свои жилищные условия. Спрос же будет определяться реальными условиями ипотечных программ и реальными доходами граждан. К 2024 году Банк России ставит цель вернуться к таргетной инфляции в 4%. Когда она была такой, наши ипотечные программы стоили 7%. Это было идеально для всех. Но в этом сегменте невозможно развиваться отдельно от всей остальной экономики. Конечно, мы очень зависим от макроэкономической ситуации в стране. Но думаю, что осторожная взвешенная политика Банка России наряду с остальными факторами будет способствовать тому, что мы от жесткой денежно-кредитной политики перейдем к определенному смягчению. И тогда ипотечные программы станут доступнее.

— Что касается реальных доходов граждан: разницы в средних зарплатах между Нижнекамском и Казанью мы не наблюдаем. При этом разница в жилье колоссальная — в Казани она стала заоблачной. Что за скачок, и почему увеличивается дифференциация?

— Казань — столица. И стоимость жилья здесь действительно очень высока.

— Но средние зарплаты не столичные?

— Они все же отличаются. По крайней мере, в Казани и Челнах разница в заработной плате есть. Но, вместе с тем, в цену закладывается еще и проблема столичных агломераций. В Казани важно учитывать вот что: возможность для развития не так велика, с точки зрения территории. Всегда возникают проблемы с новым строительством. Оно, в свою очередь, требует оперативного решения вопросов дорог, чтобы минимизировать пробки и обеспечить занятость граждан. На эти вопросы указывал, например, президент республики Рустам Минниханов в отношении микрорайона «Салават купере». Большое количество людей удалось переселить, решить их жилищный вопрос. Но при этом возникают другие вопросы: школ, занятости, безработицы уже в других местах. Все это тоже требует сбалансированных решений. Так что принимая решения, надо смотреть на ситуацию стратегически!

Очень много людей будет нуждаться в поддержке государства, отметил Фаррахов. Фото: Артем Рябов

«Будут объявлены параметры роста зарплаты бюджетников и индексации пенсий»

— По поводу инфляции — уже понятно, что по итогам года она будет двузначной. В связи с этим какие меры поддержки возможны для бизнеса и для граждан?

— Все отдают себе отчет и прекрасно понимают, в какое время мы живем. Рассматривая отчет Банка России, мы четко себе представляли перспективы второго, третьего, четвертого кварталов в условиях, когда рынок действительно очень сильно будет трансформироваться и инфляционные факторы окажут давление на реальные доходы граждан. При этом мы видим, что из-за недружественных действий других государств останавливаются многие производства. Поэтому очень много людей будет нуждаться в поддержке государства.



Безусловно, государство видит своей целью в первую очередь максимальную поддержку сектора малого и среднего предпринимательства. Благо в постковидный и ковидный период в этом секторе была развернута большая программа действий правительства РФ. Эти программы сейчас проходят тонкую настройку, но в целом меры приняты.

Что касается доходов граждан, которые могут остаться без работы, то правительство приняло целый ряд шагов, которые, с одной стороны, помогут сохранить производство либо максимально оказать помощь людям, которые оказываются в сложной ситуации, связанной с простоем. Кроме этого, правительство практически ежедневно принимает решения о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Президент России уже дал соответствующие поручения, учитывая инфляционные ожидания и скачок цен. В ближайшее время будут объявлены параметры роста заработной платы бюджетников и дополнительной индексации пенсий. В коммерческом секторе мы тоже уже видим постепенное повышение зарплат. В целом, думаю, компенсирующие меры, связанные с ростом цен, будут постепенно приняты до конца второго квартала, это однозначно.

Правительство практически ежедневно принимает решения о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Фото realnoevremya.ru

О новых условиях для ИТ-сферы раньше можно было только мечтать



— Как отражается геополитическая ситуация на ИТ-отрасли? Очень много мер поддержки было принято именно для этой части экономики. Работают ли они, что наблюдается в этой сфере?

— Меры поддержки приняты беспрецедентные. С точки зрения налоговой поддержки, с точки зрения реализации — это одни из самых льготных мер, наверное, во всем мире. Фактически безналоговый режим, нет призыва в армию… Несколько лет назад об таком можно было только мечтать. Эти условия вкупе с дополнительными финансовыми ресурсами, которые РФ направляет на реализацию программного обеспечения создают хорошие возможности для того, чтобы не только какой-то код написать, но и создать компанию, объединить вокруг себя талантливых разработчиков и начать свой бизнес.

Из-за неопределенностей, сложившихся после февральских событий, какое-то количество граждан приняли решение покинуть Россию. Что будет дальше — посмотрим, жизнь покажет. Но сегодня в нашей стране складываются беспрецедентные меры поддержки, есть возможность активно продвигать свои разработки. Я, по крайней мере, уже вижу, что очень много специалистов возвращаются в страну.

— Но пока говорить о том, что эти меры работают на стабилизацию, преждевременно?

— Нет. Наоборот, эти меры способствуют стабилизации. Для нашей ИТ-индустрии это очень хороший сигнал к сохранению темпов цифровизации. Все-таки по уровню развития интернета и по темпам цифровизации Россия была на очень высоком уровне. На мой взгляд, это является основой технологичности всех отраслей — например, того же здравоохранения. Хотим мы улучшить сегодня качество оказания медицинской помощи — нам нужно развивать цифру. Это становится важным, государство чувствует это и поэтому принимает решения создать для разработчиков максимально комфортные условия. Трудно представить, что еще можно было бы сделать сегодня для того, чтобы улучшить условия разработчиков. Думаю, будут еще дополнительные льготные программы, льготные кредиты. Можно создать государственный заказ, который до них доводится. Но уже и сделано очень много!

— А помимо того, что было предпринято на федеральном уровне, Татарстан как оплот IT-развития что-то еще планирует отдельно?

— Татарстан не зря всегда был в авангарде этой работы — например, развивал Иннополис. Потому что он всегда активно опирался на собственных разработчиков. Гарантировал государственное задание, вводил дополнительные проекты, четко формулировал технические задания, максимально поддерживал разработчиков. Поэтому мы активно всегда пользовались результатами их труда. Я недавно разговаривал с руководством Иннополиса. Ни один их проект не остановлен. Больше того, ни один заграничный гуру, преподаватель, технолог не покинул сегодня Иннополис, как мы это видим, например, в спортивных командах.

Поэтому я уверен, что сегодня в стране для развития ИТ-индустрии есть все необходимое. Главное — запрос от государства, желание создать конкурентную среду, чтобы действительно могли развиваться лучшие и те, кто этого заслуживают. Этот сигнал от государства помог переломить то эмоциональное ощущение от сложившейся было ситуации.

«Я уже вижу, что очень много специалистов ИТ-сферы возвращаются в страну», — подчеркнул спикер. Фото: Максим Платонов

В приоритете — не популистские шаги, а реальные меры стабилизации экономики

— Вы перечисляли законодательные инициативы, которые рассматриваются сейчас в Госдуме. Что еще важного сейчас готовится для стабилизации экономики?

— Сегодня Госдума работает в тесной связке с правительством РФ, Советом Федераций. Активно работаем мы и с предпринимательским сообществом — Торгово-промышленной палатой, объединениями «Деловая Россия», «Опора России». Этот конгломерат позволяет оперативно принимать решения.

Основой для этих решений стала передача полномочий Госдумы по оперативному распределению федерального бюджета, по принятию оперативных решений, связанных с его расходованием. Например, если раньше только Государственная Дума своими законами в трех чтениях принимала те или иные позиции, то сегодня время требует, чтобы мы более оперативно принимали решения, более гибко реагировали на те условия, которые складываются.

Конечно же, сегодня мы должны поддержать субъекты Федерации. Федеральный бюджет сегодня профицитный и наверняка таким останется до конца года, и даже на будущий год (даже несмотря на то, что ВВП существенно сократится). Но мы предполагаем, что бюджеты регионов во втором — начале третьего квартала будут испытывать проблемы. Поэтому очень важно поддержать региональные бюджеты, региональные программы развития.

Важно гибко и последовательно принимать шаги не популистского характера, а те, которые стабилизируют ситуацию в экономике. Те, которые постепенно будут преследовать цель снижения инфляции, стабилизации цен и, что очень важно, структурной перестройки экономики. Потому что одна из проблем, с которыми мы будем сталкиваться в первую очередь из-за вводимых санкций, — это проблемы, связанные с предложением на рынке. И мы последовательно должны сегодня создавать условия для открытия производств, для импортозамещения, для того, чтобы мы могли замещать продукты, к которым традиционно привыкли, но которые могут исчезнуть с рынка, войдя в перечень тех, которые не импортируются на территорию РФ. Поэтому нужно последовательно создавать условия для того, чтобы МСП как наиболее гибкая и оперативная часть промышленности могло их осваивать и выносить на рынок.

— Что еще вы относите к структурным изменениям в экономике?

— В первую очередь, изменение рынка потребления. В целом, полки в магазинах должны остаться в том же состоянии, что и до сих пор. Важно говорить и о нашем экспорте. Множество предприятий, которые традиционно имели экспортную выручку, сегодня должны будут выстраивать свои рынки заново. И то движение на Восток, о котором мы с вами говорили, должно поддерживаться государством.

«Несмотря на то, что заморожена примерно половина наших золотовалютных резервов, мы прогнозируем и видим, что доходы и субъектов, и федерального бюджета неплохие», — отметил Фаррахов. Фото: Максим Платонов

Еще одно важнейшее направление — финансовая устойчивость. Казалось бы, мы сегодня выдержали серьезную атаку на финансовые институты, на сегодняшний день преодолели ее. Работает биржа, мы видим постепенное смягчение валютных ограничений, финансовые институты устояли. Но вместе с тем нужно решать вопросы, связанные с движением финансовых ресурсов. Здесь нужна определенность, и для большинства предприятий это очень важно. В этом направлении важно принимать дополнительные решения. В большинстве своем они не связаны с экономической ситуацией, это геополитические решения.

Рост инфляции определяется на сегодняшний день низким предложением, поэтому важно работать над тем, чтобы предложения на рынке становилось больше. И не забывать о том, что оно будет регулироваться спросом населения. Мы должны компенсировать гражданам весь тот рост цен, который мы сегодня видим. Этот баланс сегодня — предмет активной работы правительства.

Вы спросите, есть ли для этого ресурсы. Несмотря на то, что заморожена примерно половина наших золотовалютных резервов, мы прогнозируем и видим, что доходы и субъектов, и федерального бюджета неплохие. У нас есть хороший запас прочности. И в перспективе у профицитного федерального бюджета есть достаточно ресурсов, которые можно направлять на решение проблем. Но очень многое зависит от нас. Наша конкурентность, способность оперативно выстраивать новые рынки, новые связи — основа решения тех непростых вопросов, которые перед нами сегодня стоят.

— Хочется напоследок спросить: депутаты Госдумы, в том числе и вы, попали под санкции. Как это отразилось на вашей работе и вашей жизни?

— Никак. Как оно может отразиться на моей работе? Санкции преследуют несколько моментов: поездки, арест счетов, недвижимость, яхты... Но я считаю, что надо работать, развиваться, зарабатывать, проявлять себя там, где ты живешь. Поэтому — нет, санкции никак на мне не отразились.