Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 6-я

Если оценивать глобальные вещи, которые кардинально изменили жизнь каждого человека на Земле — то, конечно, в первую очередь это четвертая промышленная революция и цифровизация всех процессов. В силу четвертой промышленной революции очень многое станет доступным, но, к сожалению, множество людей потеряют работу. Одни экономики начнут быстрее расти, другие станут существенно отставать. Очень много будет возникать вопросов в области права, свободный интернет будет оказывать очень серьезное влияние на социальную обстановку во многих странах.

Во-вторых, в уходящем десятилетии наблюдался возврат к политике торговых войн, политике протекционизма. Эта политика реально влияет сегодня на экономическую ситуацию в мире, на рост ВВП. Ведь если экономика не растет, потому что ее искусственно сдерживают, в стране остается проблема бедности. А бедность — это умирающие и болеющие дети, старики, не доживающие до определенного возраста, и взрослые, не получающие необходимых лекарств.

И, в-третьих, к глобальным вещам, которые влияли на нашу жизнь в 2010-х и будут продолжать это делать в 2020-х, относятся глобальное потепление и проблема экологии.

Главная проблема, которую сегодня надо решать в России, — это проблема бедности. Это очень плохо, что в такой богатой стране сегодня есть бедные люди и их очень много.

К сожалению, сегодня почти 20 миллионов человек живут на прожиточный минимум. Как правило, это семьи с детьми. Это значит, что дети недополучают подарки, не имеют возможности получить дополнительное образование. Бедность — это тяжелая жизненная ситуация. Это несчастье, болезни, преступность.

И это и есть, по моему мнению, главный вызов, стоящий перед нашей страной. Бедность нужно обязательно победить, приложить к этому максимум усилий. Всей страной, всем миром! А после этого будем решать остальные вопросы, в порядке очередности.

