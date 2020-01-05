Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 6-я
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы РФ
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Если оценивать глобальные вещи, которые кардинально изменили жизнь каждого человека на Земле — то, конечно, в первую очередь это четвертая промышленная революция и цифровизация всех процессов. В силу четвертой промышленной революции очень многое станет доступным, но, к сожалению, множество людей потеряют работу. Одни экономики начнут быстрее расти, другие станут существенно отставать. Очень много будет возникать вопросов в области права, свободный интернет будет оказывать очень серьезное влияние на социальную обстановку во многих странах.
Во-вторых, в уходящем десятилетии наблюдался возврат к политике торговых войн, политике протекционизма. Эта политика реально влияет сегодня на экономическую ситуацию в мире, на рост ВВП. Ведь если экономика не растет, потому что ее искусственно сдерживают, в стране остается проблема бедности. А бедность — это умирающие и болеющие дети, старики, не доживающие до определенного возраста, и взрослые, не получающие необходимых лекарств.
И, в-третьих, к глобальным вещам, которые влияли на нашу жизнь в 2010-х и будут продолжать это делать в 2020-х, относятся глобальное потепление и проблема экологии.
Главная проблема, которую сегодня надо решать в России, — это проблема бедности. Это очень плохо, что в такой богатой стране сегодня есть бедные люди и их очень много.
К сожалению, сегодня почти 20 миллионов человек живут на прожиточный минимум. Как правило, это семьи с детьми. Это значит, что дети недополучают подарки, не имеют возможности получить дополнительное образование. Бедность — это тяжелая жизненная ситуация. Это несчастье, болезни, преступность.
И это и есть, по моему мнению, главный вызов, стоящий перед нашей страной. Бедность нужно обязательно победить, приложить к этому максимум усилий. Всей страной, всем миром! А после этого будем решать остальные вопросы, в порядке очередности.
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Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»
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Для «Казаньоргсинтеза» это десятилетие идет под знаком модернизации. Мы не только внедряем новые технологии на действующих производствах, но и вводим новые мощности. При этом акцент делается и на экономической эффективности этих производств, и на их экологичности. Программа модернизации продолжается — десятилетие еще не закончилось. И на следующее десятилетие мы ее также продлим. В ней очень серьезный акцент сделан на ресурсосбережение и снижение воздействия на окружающую среду.
В целом мы с вами живем в эпоху глобальных перемен: кардинально меняется жизненный уклад, понимание человеком своего места и своей роли в мире. Думаю, предстоящее десятилетие во многом будет связано с вопросами экологии и загрязнения окружающей среды. Должно принципиально измениться отношение к отходам не только на уровне правительств и крупных компаний, но и у каждого человека на уровне его личного хозяйства. Люди должны серьезнее относиться к этим вопросам. Может измениться и отношение к невозобновляемым ресурсам, как следствие — снизится потребление топлива, в том числе и в быту. Возможно, нам предстоит массовый переход на электротранспорт.
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Леокадия Дробижева советский и российский социолог и историк
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Главными событиями в прошедшем десятилетии были выборы президента Российской Федерации и выборы главы Татарстана. Важной была реализация стратегии государственной национальной политики. Она отрабатывалась и реализовывалась с 2012-го по 2018 год. За это время люди, чувствительные к национальным отношениям, осознавали, что значит для них этническая и национальная идентичность в общероссийском значении. В стране приживалось понятие «российская нация» и ощущение нашего дома. Об этом недавно на встрече с журналистами также сказал президент России.
Чтобы люди чувствовали себя дома, нужно ощущение малой и большой Родины, а также взаимодействие людей и государства. В следующем десятилетии чувство национального самосознания не уйдет на второй план. Важно, чтобы сознание каждого человека совместилось с самосознанием государства. В этом отношении Татарстан выступает как позитивный пример. Жители республики ощущают себя личностями и гражданами страны. Пример Татарстана не раз показывал, что живое самосознание помогает мобилизации на позитивные дела.
В следующем десятилетии необходимо будет реализовать наши национальные проекты. О них много говорят, но не все еще почувствовали их на себе. От них зависит консолидация в стране. Также многое решат региональные и общероссийские выборы.
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Марат Галеев депутат Госсовета РТ
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10 лет — это хороший срок для анализа. XXI век набирает ход, это означает появление новых технологий, начинает складываться прообраз новой цифровой экономики. Он еще не сложился — есть только фрагментарные ее элементы, но это уже влияет на жизнь всего мирового сообщества и каждого человека в отдельности. Развитие производительных сил меняет общество настолько существенно, что мы не можем сейчас даже предсказать, какими будут последствия. А они могут быть двоякими, любое технологическое новшество ключевого уровня бывает как созидательным, так и разрушительным. Поэтому задача всего человечества — сохранить созидание, которое было в последние десятилетия. То, что удалось сохранить мир — и есть большое достижение. Хотелось бы, чтобы созидательные тенденции сохранились.
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Олег Матвейчев философ, политолог
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Присоединение Крыма — самое главное событие десятилетия. А также создание новейшего оружия в России, которое опережает Америку на 20 лет. Соответственно, это и есть повышение нашей защищенности.
Перед страной будет такой вызов: как мы справимся с последствиями большого мирового кризиса в ближайшие 10 лет, насколько Россия сможет выдержать этот удар. А этот кризис обязательно произойдет. Очень серьезный экономический кризис, более значимый по своим последствиям, чем Великая депрессия. Потом, президентские выборы 2024 года. Это всегда опасная история.
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Закия Шафикова генеральный директор ООО «Ассоль»
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Для меня как для бывшего финансиста важно, что в 2014 году, после «Крым наш», доллар, к сожалению, упал очень сильно. То, что называют волеизъявлением народа Крыма, все-таки больше политическое решение наших правителей, которое на данный момент повлекло за собой не очень хорошие последствия с позиции Россия — мир. Наша экономика очень сильно пострадала из-за конфликта с Украиной. И это — самое глобальное событие последнего десятилетия. К нам стали совсем по-другому относиться, продлевают санкции.
Я не понимала, как санкции могут отразиться конкретно на каждом человеке, но они же отразились, благосостояние населения резко ухудшилось, оно просто обнищало. Но, с другой стороны, для нашей, скажем так, молодой страны все это вновь. И я понимаю, что на этом фоне наш президент и правительство проводят огромную работу, чтобы стабилизировать ситуацию.
Астрологи ассоциируют год свиньи с относительной сытостью и расхлябанностью. Крыса же, наоборот, примерная, старательная, умная — такую эпоху нам и предрекают звездочеты. Мы видим, что молодой украинский президент более лояльно, чем прежний, относится к России. И хочется, чтобы в будущем десятилетии сняли все санкции и исчезли бы их последствия, был бы восстановлен мир, усилился бы авторитет нашей страны в мире и россияне стали бы жить лучше.
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Игорь Гомон директор по региональному развитию «Нмаркет.ПРО»
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Если говорить про мою жизнь — это рождение двоих детей в уходящем десятилетии. Считаю, это самое главное событие в жизни. Если мы говорим про жизнь страны, то ключевым событием за последние десятилетия стал политический момент. Это начало того конфликта, который образовался в Крыму. Это отбросило нас назад в плане отношения мировых держав, мировой экономики. Это повлияло и на мои финансовые возможности. Работая менеджером по продажам, я зарабатывал, по сути, в долларах такие же деньги, которые я зарабатываю сейчас. Поэтому с точки зрения, если считать мои доходы сейчас в твердой валюте, эти события меня отбросили на 10 лет. Ничего не буду говорить про политику, потому что это тема неблагодарная. Но это безусловно повлияло на всех нас, в том числе даже на спорт.
Если мы говорим про бизнес, то за последние 10 лет ключевые изменения произошли на рынке недвижимости. Полностью меняются трафик получения денежных средств и роль игроков на рынке. Раньше застройщик был девелопером. Он создавал продукт и реализовывал стратегию продаж. Сейчас, по сути, часть этих функций и функций согласования уходит банкам. Быть или не быть тому или иному девелоперскому бизнесу будут определять банки.
Основной вызов перед страной — следующие выборы [президента РФ]. Мы понимаем, если это будет другой человек… мы пока не понимаем, кто это может быть, не видим достойных людей, не понимаем, какая политика будет дальше. Если это будет тот же человек, то никаких вызовов не будет. Это будет примерно в той же степени… не могу сказать, что деградация. Все равно мы развиваемся. Человек такое существо — чем тяжелее ему, тем более он изворотлив и тем умнее становится. Но мы явно войдем в нулевую динамику развития. Будем окончательно ездить отдыхать на курорты Краснодарского края, если доллар по каким-то причинам еще в два раза подскочит или нефть упадет с учетом развития альтернативных источников.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/162247-opros-realnogo-vremeni-itogi-2010-h-i-prognozy-na-2020-e-chast-6
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