Природоохранная прокуратура признала незаконной засыпку Казанки у «Чаши»

Шаланды, полные грунта



Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура признала незаконной засыпку Казанки около «Чаши» — напротив Казанского кремля. Но не в связи с тем, что эти работы нельзя проводить в принципе, а поскольку их начали до получения пакета разрешительных документов. «Реальное время» выяснило детали и результаты проверки, проведенной прокурорами по заявлению активистов — противников засыпки реки.

— Речь идет не о том, что проведение работ невозможно и незаконно, а о том, что закон не допускает проведение работ до того, как будет завершена государственная экспертиза и получено положительное заключение на проект, — сообщила изданию старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора по связям со средствами массовой информации и общественными организациями Мария Едрышева. — Действительно, в акватории Куйбышевского водохранилища в районе Центра семьи «Казан» планируется создание искусственных земельных участков. Проектная документация разработана, в июне 2022 года эти материалы прошли общественные обсуждения. В ходе проверки было установлено, что положительное заключение государственной экспертизы на проект и решение на проведение работ не были получены, при этом в мае 2022 года ООО «Основная строительная компания» (ООО «ОСК»), используя принадлежащие ФБУ «Администрация Камводпуть» самоходные шаланды, вывозила и размещала на дне Казанки грунт, и Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора не приняло мер по данному факту.

По словам представителя Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, для привлечения к ответственности виновных в нарушениях лиц материалы проверки были направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, а руководителю управления и директору ООО «Основная строительная компания» внесены представления. Директору ФБУ «Администрация Камводпуть» прокуратурой объявлено предостережение.

«Мы должны учесть все обстоятельства»

Казанцы активно выступили против засыпки Казанки, в том числе и на общественных обсуждениях, которые состоялись только со второй попытки. Экологи и активисты предупреждали, что намыв искусственной суши повлечет негативные последствия: увеличение мутности воды, заиление дна, гибель планктона и бентосных организмов.

Бессмыслицей идею создать парк путем уничтожения водной акватории, вместо того чтобы использовать ее для создания уникального водного парка, назвала завкафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова.

Критически отнесся к идее и автор проекта парковой зоны на левобережье Казанки известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. Он подчеркнул необходимость при реализации проекта парковой зоны максимально сохранить природный берег реки.

Несмотря на негативное отношение жителей татарстанской столицы к проекту, в результате реализации которого на искусственно спрямленном берегу Казанки должны появиться два перка и большая автомобильная парковка, велика вероятность того, что все необходимые документы будут оформлены, а намыв суши у «Казана» будет благополучно завершен. 20 мая 2022 года проект засыпки Казанки утвердил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

— Мне пока неизвестны результаты проверки, — сообщил «Реальному времени» депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов, который по обращениям граждан обращался с запросом в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. — Однако из СМИ знаю, что нарушения были выявлены.

На вопрос, считает ли он сам необходимым отменить намыв искусственной суши перед «Чашей» или нет, депутат ответил:



— Прежде чем комментировать эту ситуацию, хотел бы дождаться ответа прокуратуры и увидеть те доводы, которые говорят в пользу нарушения. Однако, насколько я знаю, там предусмотрены меры, направленные на улучшение экологической ситуации [после засыпки]. Мы должны учесть все обстоятельства.

Инна Серова