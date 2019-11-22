В Казани обсуждают профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний
На Всероссийском конгрессе работает выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в выставочном центре KAZAN Expo проходит Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленное на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На конгрессе работает выездная редакция «Реального времени».
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