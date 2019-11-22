Новости мероприятий

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

В Казани обсуждают профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний

13:00, 22.11.2019

На Всероссийском конгрессе работает выездная редакция «Реального времени»

В Казани обсуждают профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в выставочном центре KAZAN Expo проходит Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленное на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На конгрессе работает выездная редакция «Реального времени».

Фаусто Пинто, президент Мировой федерации сердца

Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России

Елена Юрасова, координатор направления «Неинфекционные заболевания». Представительство ВОЗ в РФ

Интернет-газета «Реальное время»
МероприятияВыездная редакцияОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости мероприятий

13:21 МСК Все новости
Новости раздела