Пандемия принесла елабужскому «Соллерс Форд» госзаказов на 5 миллиардов

Минпромторг России закупил у татарстанского предприятия большие партии машин скорой помощи и школьные автобусы

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», почти 5 миллиардов рублей заработало в 2020 пандемийном году елабужское ООО «Соллерс Форд» на поставках медицинских автомобилей и школьных автобусов в разные регионы России: от республики Коми до Крыма. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Главным заказчиком предприятия, выпустившего недавно свой 90-тысячный Ford Transit, стал Минпромторг России. Как продукция татарстанского автопрома оказалась вне конкуренции, в чем причины резкого роста поставок и где больше всего ждут новые микроавтобусы елабужского производства — подробнее в нашем материале.



Нарастили продажи в четыре раза



Российский Минпромторг в 2020 году закупил у елабужского ООО «Соллерс Форд» школьных автобусов Ford Transit различных модификаций на 647,85 млн рублей и автомобилей скорой помощи на базе одноименных микроавтобусов на 4,198 млрд. Это почти четыре раза больше, чем годом ранее, когда по госзакупкам у предприятия купили лишь автомобили для «неотложки» на общую сумму 1,273 млрд.

В отличие от прошлого года, когда все закупки были датированы ноябрем, в 2020-м первые контракты на поставку автомобилей скорой помощи датированы концом апреля, а последние — сентябрем. Контракты на поставку школьных автобусов традиционно заключили в течение ноября.

Все закупки осуществлялись без конкурса — у единственного поставщика. «Скорые» — по распоряжению Правительства Российской Федерации от 11 июля №1806-р, выпущенному в связи с пандемией COVID-19, а школьные автобусы — по правительственному распоряжению №2525-р от 1 октября 2020 года, по программе поддержки переживающего спад отечественного автопрома. Согласно данным открытых источников, весной 2020 года рынок легких коммерческих автомобилей — грузовиков, фургонов и микроавтобусов — в условиях коронакризиса упал на 42,6%.

Все закупки осуществлялись без конкурса — у единственного поставщика. Фото: Сергей Афанасьев

Автомобили у ООО «Соллерс Форд» Минпромторг закупал мелкими партиями — от 1—2 до 30—40. Судя по информации в реестре госконтрактов, дробить заказы пришлось по «географическим» причинам: в условиях контрактов прописана не только поставка машин определенной вместимости и комплектации, но и их доставка до пункта, где они будут эксплуатироваться. А эти пункты разбросаны по всей карте огромной России.

Так, 17 автомобилей «скорой помощи» Ford Transit в северном исполнении (по 3,88 млн рублей каждый) на общую сумму 65,96 млн рублей уехали в Приморский край. Столько же машин, но в более дешевой, стандартной модификации по 3,76 млн рублей за штуку отправились в Калининградскую область — на общую сумму 63,92 млн. Краснодарский край получил 21 автомобиль по цене 4,22 млн рублей за штуку — на 88,62 млн. Башкортостан — столько же машин по цене 4,34 млн за штуку — на 91,14 млн рублей.

А ФМБА России — Федеральное медико-биологическое агентство — 42 машины в северном исполнении по цене 4,89 млн общей стоимостью 205,38 млн рублей. Эти автомобили разъехались по всей стране — от Москвы, Сарова и Твери до Мурманской, Свердловской, Ставропольской, Челябинской областей.

Дороговизна «скорых» объясняется сложной медицинской «начинкой». Фото: Максим Платонов

Ноябрьский тендер — поставки для школ

Школьные автобусы, будучи заметно дешевле (дороговизна «скорых» объясняется сложной медицинской «начинкой»), также разъехались по разным регионам. К примеру, в Башкортостан ушло 30 автобусов по 2,28 млн рублей вместимостью 13—20 человек — на 68,4 млн. В Ставропольский край — 20 автобусов вместимостью 21—24 человека по 2,385 млн — на 47,7 млн рублей. В Волгоградскую область — 4 автобуса на 13—20 человек и 10 автобусов на 21—24 человека, в общей сложности на 32,97 млн рублей.

Для Ульяновской области закуплено 13 автобусов на 31 млн рублей, для Крыма — 19 машин на 45,315 млн, для Ставропольского края — 20 на 47,7 млн, для Кабардино-Балкарии — 7 на 16,69 млн, для Ленинградской области — 14 на 33,39 млн. А вот Орловская и Воронежская области получат по одному школьному автобусу стоимостью чуть больше двух миллионов — самому простенькому.



Проверено временем?

Не обошел российский Минпромторг и родной регион производителя. Татарстан получит в этом году купленные на деньги Резервного фонда 17 машин скорой помощи на общую сумму 71,74 млн рублей и 23 школьных автобуса общей стоимостью 54,96 млн (11 вместимостью 13—20 человек и 12 вместимостью 21—24 человека).

Татарстан получит в этом году купленные на деньги Резервного фонда 17 машин скорой помощи на общую сумму 71,74 млн рублей и 23 школьных автобуса общей стоимостью 54,96 млн. Фото: Олег Тихонов

На вопрос «Реального времени», почему для нужд скорой помощи и школ в безальтернативном порядке решено закупать именно елабужские «Форды», в федеральном министерстве пока не ответили. На самом предприятии считают, что альтернативы его продукции в России практически нет:

— Резкий рост запросов на автомобили скорой помощи объясняется сложившейся ситуацией в мире. Наши автомобили не первый год работают на службе у врачей в разных регионах России, — рассказали в пресс-службе завода, — То же самое касается и школьных автобусов: мы из года в год поставляем школьные автобусы в разные регионы России. Наши автобусы прошли проверку эксплуатацией и заслужили репутацию своим качеством. Закупка же в этом году произошла в рамках поддержки автопрома.

При этом на предприятии утверждают, что основными покупателями остаются розничные и корпоративные клиенты: «В текущем году доля государственного заказа (в общей массе выпускаемых автомобилей, — прим. ред.) лишь незначительно выросла относительно прошлого и составила 11% от общего количества проданных автомобилей на конец ноября. Основная часть произведенных и проданных автомобилей Ford Transit — розничные продажи и заказы корпоративных клиентов».

Не было бы счастья, да пандемия случилась

Как считает депутат Госдумы от Татарстана, экс-министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов, резкий рост закупок автомобилей скорой помощи, связанный с возросшей потребностью в них на фоне пандемии коронавируса, пойдет на пользу здравоохранению в целом: «Эта отрасль в течение многих лет хронически недофинансировалась, не всегда была возможность поменять автомобильный парк». Поэтому, по его словам, даже если бы не было пандемии и такого взрывного роста количества пациентов, машины «неотложки» все равно были необходимы, так как автопарк скорой помощи был старым.

— Когда я работал министром (здравоохранения Татарстана, — прим. ред.), для нужд «скорой помощи» мы закупали только елабужские автомобили, — ответил Айрат Фаррахов на вопрос есть ли альтернатива нашему поставщику. — Это комфортные автомобили, для пациента там все есть, они изготавливаются с применением современных технологий и показали себя в эксплуатации прекрасно. С тех времен в компании сохранился менеджмент, который очень ответственно относится к поставкам, идет навстречу особым требованиям, которые есть в каждом субъекте. Так что это — лучшее решение, а еще и экономное.

— Сейчас завод в Елабуге имеет очень высокую локализацию, здесь делают не только автомобили, но и двигатели, что, я полагаю, дает возможности для маневра по ценам. Конкуренты у них, безусловно, есть — в Нижнем Новгороде собирают и «мерседесы», и «фольксвагены». Но «форды» при равных ценах обладают более высоким качеством, — считает председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.

Кроме того, подчеркнул Майоров, на руку елабужским производителям сыграла и мировая экономическая ситуация — ослабление рубля дало им преимущество перед импортерами, возможность обойти по ценам конкурентов, которые находятся за пределами Российской Федерации:

— Аналогичная ситуация наблюдается и среди производителей грузовиков и легковых машин: компании, которые локализовались, и отечественные производители имеют в этом году неплохие шансы увеличить производство. Мы это и наблюдаем на КАМАЗе, и на ГАЗе — слабый рубль закрывает дорогу импорту.

Сколько ни закупай — на сегодня мало

Однако, какими бы ни были объемы поставок автомобилей для нужд здравоохранения, их в условиях пандемии решительно не хватает. По словам Айрата Фаррахова, проблемы возникают не только с наличием автомобилей, но и с обеспечением их топливом, ГСМ. На бензин в будущем году, как он дал понять, медучреждениям должно хватать средств:

— В целом бюджет ОМС в будущем году растет на 13%, то есть в тарифе эти расходы предусмотрены. Но кроме скорой помощи есть врачи, и для того, чтобы доставлять их, транспорта не хватает. Поликлиники сегодня нуждаются в спонсорской помощи таксопарков, просто в волонтерской помощи людей, готовых поработать на своей машине 2-3 часа, чтобы сократить время врача на работу, домой, к пациентам — чтобы он мог уделить больным больше внимания, потратить время на их лечение, а не на то, чтобы до них добраться.

Крупное, субсидируемое, принадлежащее нидерландскому собственнику

ООО «Соллерс Форд», зарегистрированное в ОАЭ «Алабуга», — крупное предприятие с уставным капиталом 5,475 млн рублей. Головная компания фирмы — Ford Sollers Netherlands B.V. зарегистрирована в Нидерландах (учредитель ООО «Соллерс Форд» — набережночелнинское ООО «Форд Соллерс Холдинг», бенефициаром которого и является голландская компания).

В этом году компания заключила 150 госконтрактов на 4,846 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

СП «Соллерс Форд» — совместное предприятие глобального концерна Ford Motor Company и российского ПАО «Соллерс», созданное в 2011 году. В прошлом году Ford Motor Company ушла с российского рынка легковых автомобилей, а контрольный пакет акций (51%) перешел к «Соллерсу» Вадима Швецова. Заводы СП закрылись, за исключением елабужского предприятия по производству фургонов Ford Transit проектной мощностью 85 тыс. автомобилей в год. Только в 2019 году татарстанский завод выпустил 12 589 Ford Transit, всего же за 8 лет с местного конвейера сошло 90 тысяч машин этой марки.

Выручка елабужского ООО «Соллерс Форд» в 2019 году, по данным «СПАРК Интерфакс», составила более 33 млрд рублей, однако прошлый год ранее прибыльная компания завершила с чистым убытком в 2,66 млрд.



В этом году компания заключила 150 госконтрактов на 4,846 млрд рублей. За последние 2 года ей было перечислено из федерального бюджета почти 4,75 млрд субсидий: в 2019 году — 970,5 млн и 570 млн рублей, в 2020-м — почти 3,21 млрд.