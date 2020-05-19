Айрат Фаррахов: «Абсолютно невозможно по минутам сосчитать, сколько врач отработал с пациентом»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов — о том, как регулируются стимулирующие выплаты медработникам

В пятницу, 15 мая, Владимир Путин жестко раскритиковал власти ряда регионов, где медицинские работники не получили положенных стимулирующих выплат за работу с «ковидными» пациентами. Айрат Фаррахов, парламентарий от Татарстана, в прошлом — министр здравоохранения РТ и заместитель министра здравоохранения РФ, в своей колонке для «Реального времени» поясняет, почему могла сложиться такая ситуация.

От чего зависит расчет стимулирующих выплат

Как вы знаете, заработная плата медицинских работников — это примерно на 75% расходы Фонда ОМС и на 25% — расходы субъекта Российской Федерации. В данной ситуации речь пойдет о стимулирующих выплатах в связи с особой сложностью по поручению президента. Они производятся из Резервного фонда Российской Федерации. Выплаты осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством.

Есть три ключевых нормативных фактора, которые регулируют порядок предоставления:

Первый — решение президента, на основании которого постановлением правительства выделяется сумма.

Второй нормативный акт — правила, в соответствии с которыми четко расписывается, сколько денег положено тому или иному субъекту, каким образом рассчитывается эта сумма, каким образом будет осуществляться порядок выплаты, и условия, на которых предоставляется из федерального бюджета эта сумма.

И третий фактор — непосредственно нормативные акты на местах, которые определяют порядок доведения этих сумм до конкретного врача, медработника.

Фото mskagency.ru

Согласитесь, есть различие между врачами, которые отработали в медицинской организации на полставки или на полную ставку. Но, конечно, по минутам это рассчитываться не должно

Откуда взялись разночтения

В случае стимулирующих выплат медицинским работникам за работу с пациентами с COVID-19 президент однозначно поставил задачу, и постановлением правительства была выделена сумма — то есть первый нормативный фактор никаких сомнений не вызывал.

Эта сумма доведена до профильных ведомств через казначейство (а у нас основной принцип — это казначейская система исполнения бюджета).

Остаются два фактора — либо правила, установленные в апреле, имели несколько возможностей трактовки, либо нормативные акты медицинских организаций не вполне соответствовали этим правилам, и произошла задержка. Все же я предполагаю, что до 15 мая (в этот день были внесены изменения) правила допускали несколько вариантов интерпретации, и ряд субъектов Федерации, по всей видимости, трактовали их по-своему — например, фразу «за фактически отработанное время». Именно на это обратил внимание президент.

Я как человек, который очень много проработал в больнице и в реанимации, могу подтвердить: абсолютно невозможно фактически по минутам сосчитать сколько человек отработал с тем или иным пациентом. Что касается почасовой оплаты — здесь речь идет не о некоем секундомере, а о норме рабочего времени. Согласитесь, есть различие между врачами, которые отработали в медицинской организации на полставки или на полную ставку. Но, конечно, по минутам это рассчитываться не должно. Например, если водитель работает на скорой помощи, то у него вполне определенные смены, и здесь нет необходимости высчитывать с калькулятором, сколько он контактировал с «ковидным» или «нековидным» больным. Такая выплата должна начисляться по факту контакта в принципе.

15 мая правила были уточнены, и новая редакция снимает ряд вопросов, вызывавших путаницу. Думаю, что в ближайшее время ситуация наладится. Но хотелось бы подчеркнуть, что лично ко мне по этим вопросам врачи из Татарстана не обращались и жалоб на тему недостаточных выплат не направляли.

Фото Максима Платонова

Если водитель работает на скорой помощи, то у него вполне определенные смены, и здесь нет необходимости высчитывать с калькулятором, сколько он контактировал с «ковидным» или «нековидным» больным. Такая выплата должна начисляться по факту контакта в принципе

Почему правила могут уточняться и в дальнейшем

Думаю, в дальнейшем эти правила тоже будут уточняться. В этом я исхожу из того, что сегодняшняя статистика показывает: 40—45% диагностированных случаев COVID-19 проходят бессимптомно. Но с такими пациентами могли работать медработники, которые формально не вошли в перечень тех, кому подразумевается выплата. Думаю, в последующем они должны получать эти стимулирующие выплаты.

Дело в том, что правилами регламентируется перечень того, какие именно медработники, клиники и больницы участвуют в оказании помощи коронавирусным пациентам. Пока речь идет непосредственно о медиках, которые работают в «ковидных» центрах или на скорой помощи. Могу предположить, что в этот перечень в дальнейшем будут вноситься изменения.

Общий их смысл будет в том, что если фиксируется факт работы любого медицинского работника (пусть и непрофильного) с пациентом с COVID-19, то он должен получать стимулирующие выплаты. На мой взгляд, в этом и был смысл поручения президента. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы все медики получили эти выплаты своевременно и в полном объеме.