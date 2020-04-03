«Татарстан может срок «выходных» у себя сократить»
Как Татарстан отреагировал на обращение президента о нерабочем апреле
Владимир Путин накануне обратился к россиянам, объявил нерабочим весь апрель и разрешил регионам самим решать, каким учреждениям трудиться и надо ли закрывать границы. Какое решение примет президент Татарстана — станет известно позднее, пока информации нет, сообщили «Реальному времени» в казанском Кремле. Но слова Владимира Путина уже вызвали бурную реакцию общественности. Большинство опрошенных экспертов признает эти меры крайне жесткими, угрожающими колоссальными убытками, но жизненно необходимыми. Опасность еще не скоро минует. «Возможно, при увеличении тестирования и определении антител, мы обнаружим, что очень многие люди — 85—90% переболели коронавирусом, но переболели скрытно», — высказал мнение депутат Госдумы и экс-министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов.
Весь апрель — никому не работать
В обращении президент заявил: пик пандемии коронавируса еще не пройден, поэтому режим нерабочих дней продлевается до конца месяца с сохранением зарплаты. Но страна большая, и ситуация везде складывается по-разному. В Москве, где больше всего больных, еще тревожно, но есть регионы, где нет ни одного случая заболевания. Поэтому Путин наделил губернаторов полномочиями принимать локальные, точечные решения. На местах, исходя из объективной ситуации, будут сами решать, какие меры вводить. Например, каким организациям приостановить работу, а какие — могут трудиться.
При этом поликлиники, больницы, аптеки, продуктовые магазины и все структуры жизнедеятельности продолжат работать. Ограничить деятельность системообразующих предприятий можно будет, только согласовав с федеральным центром. При этом в дальнейшем режим нерабочих дней может быть и сокращен, не исключил Путин.
Президент призвал сохранить рабочие места, стране нужна стабильно работающая экономика. Призвал граждан неукоснительно выполнять требования властей и рекомендации специалистов. Тогда, по его словам, и дальше удастся работать на опережение. Он поблагодарил россиян и пожелал здоровья.
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы РФ от Татарстана, член комитета по бюджету и налогам, доктор медицинских наук, заслуженный врач, экс-министр здравоохранения РТ, экс-замминистра финансов РФ и экс-замминистра здравоохранения РФ
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Я абсолютно согласен с президентом Владимиром Путиным. Пик пандемии не пройден! На самом деле, пик не пройден сегодня и всеми теми странами, которые оказались в крайне сложной ситуации. Мы можем предварительно только говорить, что Италия и Испания проходят свой пик. Выводы эти можно делать на основании того, что количество инфицированных у них ежедневно снижается, но, опять же, количество смертельных исходов из-за коронавируса пока только увеличивается. И в Испании, и в Италии. Там у них огромная в результате нагрузка легла на медицинские организации. К сожалению, врачам даже приходится выбирать, кого подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а кого нет. Это, конечно, неправильно. Очень сильно растет число заболевших коронавирусом в США. Есть, безусловно, опыт Японии, Швеции и Южной Кореи, где удалось пойти по своим сценариям, и им это удается сейчас проходить без всеобщего локдауна, без всеобщей изоляции.
Я также согласен, что месячный локдаун в России означает колоссальные потери для бюджетов всех уровней! Это колоссальные потери для предпринимателей, на которых ложится огромная нагрузка выплаты работникам заработной платы. Ну и, конечно, это просто очень тяжело — находиться дома в течение месяца. Но, тем не менее, здоровье и жизни людей дороже всего! И через это надо пройти, изоляция — абсолютно оправданный и необходимый сейчас шаг. Думаю, что пик эпидемии у нас еще впереди.
И, к сожалению, если говорить о Татарстане, наверное, я вас расстрою: но число заболевших коронавирусом будет только расти и в России, и в Татарстане. Конечно, до конца апреля отдельным регионам можно будет скорректировать дату окончания «выходных». Но нам уже сейчас серьезно надо думать о том, каким образом жить уже после апреля. Потому что есть риск вторичного инфицирования! Если риск инфицирования в целом не пройдет, необходимо будет думать, как нам жить и в условиях ограниченного карантина. Вполне возможно, при увеличении тестирования и определении антител, мы обнаружим, что очень многие люди болели — 85—90% переболели коронавирусом, но переболели скрытно, и на самом деле вполне могли и не почувствовать симптомов. Вполне может оказаться, что число переболевших и выздоровевших значительно больше у нас. Это иммунная прослойка в обществе — люди, которым уже не надо ограничиваться карантинными мерами, которые могут работать. Соответственно, может быть, впоследствии нам придется перейти на режим ограничения только тех, кто еще не переболел, и тех, кто находится в рискованном возрасте 65 лет и старше.
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Олег Морозов член Совета Федерации РФ от Татарстана, экс-начальник управления президента РФ по внутренней политике
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Мне кажется, что Путин абсолютно четко дал понять, что решения в сторону сокращения вот этого карантинного режима могут принимать в одностороннем порядке регионы в зависимости от той ситуации с коронавирусом, которая складывается на территории. Поэтому у Татарстана есть полное право это сделать, если республика поймет, что у нее ситуация пошла в правильном направлении, что число больных не растет, а уменьшается. Конечно, Татарстан может срок «выходных» у себя сократить. Думаю, Путин обозначил скорее максимальный срок, имея в виду, что месячные «каникулы» коснутся только тех регионов, где ситуация с пандемией будет критической, и где нельзя будет по-другому поступить. Во всех остальных случаях можно будет идти по пути уменьшения срока.
Что же касается последующего восстановления экономики и бизнеса Татарстана, то, думаю, что все те меры, которые предлагаются властями, связанные и с поддержкой пенсионеров, и неработающих граждан, и с кредитами бизнесу, и с заморозкой арендной платы, и с просрочкой квартплаты — они все как-то направлены на то, чтобы облегчить ситуацию на рынке труда. Хотя нужно понимать, конечно, что вся эта ситуация с пандемией и локаутом дастся нашей экономике очень нелегко!
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Ирек Зиннуров ватерполист, двукратный призер Олимпийских игр, депутат Госдумы РФ от Татарстана, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
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Вы знаете, судя по тому, что происходит в Европе, в Италии или Испании, я бы не сказал, что эти меры жесткие. На первом месте все-таки стоят жизни людей, здоровье. Тем более можно обратить внимание на то, что сегодня было выявлено более 700 случаев заражения короновирусом, а вчера — около 400. И казалось, что после дня, когда выявили более 500 случаев, вчера ситуация вроде бы стабилизировалась. Но опять скачок, чуть ли не в два раза увеличилось число выявленных зараженных. Да, месячные «каникулы» — это тяжело, но этот этап необходимо пройти, чтобы избежать испанского или итальянского сценария. Нам все-таки надо построже к этому отнестись.
Потому что по менталитету мы, россияне, приблизительно схожи с итальянцами, с испанцами. Мы не японцы, не китайцы, которым сказали «нельзя этого делать, значит нельзя» — и они этого не делали. А у нас как? Вот на прошлой неделе ушли на карантин школьники, учебные заведения, спортивные. Я стоял около рощи, которая находится у ДК химиков, и наблюдал такую картину: баскетбольная и футбольные площадки были полностью забиты, спортивная игровая площадка полностью забита, детская площадка тоже была полностью забита родителями с детьми! Это притом что все они должны были уйти на карантин! Такой вот у нас менталитет. Видать, без жестких мер каких-то, наверное, мы не обойдемся. Взять ту же Грузию, у которой экономическая ситуация очень и очень слабая и там не так много было выявлено случаев заражения коронавирусом, и то население понимает, что ограничительные меры необходимо пройти. У меня там друзья находятся, и они сразу сказали: «Если будет у нас испанский или итальянский сценарий, мы ничего не сможем сделать!»
Чтобы поддержать экономику и бизнес, какие-то меры государством были уже предприняты. Чтобы хоть как-то малый и средний бизнес поддержать, да и физические лица тоже. Я думаю, что тяжело будет всем регионам, но у нас в Татарстане есть еще и непрерывное производство, которое никак нельзя остановить, и оно продолжает свою работу. С этой точки зрения хоть как-то мы все равно будем на плаву, если говорить о крупном бизнесе. А вот малый и средний бизнес… Конечно, для него настали сейчас тяжелые времена, и даже после эпидемии эти тяжелые времена продолжатся. Времена, после которых придется, наверное, очень долго выходить из кризиса.
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Борис Менделевич депутат Госдумы, заслуженный врач Татарстана
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Первая и, на мой взгляд, очень важная вещь: с нее, в принципе, президент и начал — с благодарности медиков. Я, как врач, должен это отметить в первую очередь. Потому что на моей памяти такого прецедента, чтобы президент от лица всей страны благодарил медиков, я не помню. И для меня действительно это очень важно и очень ценно. С другой стороны, мне бы очень хотелось, я очень надеюсь, что та благодарность, которую высказал президент и, в принципе, высказывают очень многие люди сейчас в стране, оставалась бы потом, когда эпидемия завершится. И чтобы престиж профессии медика, который на самом-то деле потерян, восстанавливался.
Что касается продленных до конца апреля выходных, это решение ожидаемо. И это вполне разумная вещь. Нужно понимать следующее. Те меры, которые предпринимались нашим правительством еще до этого момента, с января, дали нашей стране некую фору по этому заболеванию. И благодаря этой форе мы можем анализировать то, что происходит в других странах. И этот анализ говорит о том, что, конечно же, одной из важных превентивных мер является карантин.
То, что на месяц продлены выходные дни, на мой взгляд, скажется положительно на развитии этой эпидемии в нашей стране.
Конечно же, количество заболевших людей будет увеличиваться. В этом нет никакого сомнения. Но наша самая главная задача — чтобы не было яркого всплеска, пика, лавинообразного течения этой эпидемии. Все направлено на то, чтобы система здравоохранения могла справляться с тем потоком больных, который идет к ней. Меры в каждом регионе должны предприниматься исходя из той ситуации, которая развивается в каждом конкретном регионе. И совершенно правильно, что президент дал возможность регионам самим решать, какие меры предпринимать.
И последнее: очень много споров идет по поводу того, что важнее — борьба с вирусом или борьба с кризисом в экономике. Понятно, что это две вещи взаимосвязаны. Одни люди говорят, давайте мы плюнем на экономику и будем заниматься только вирусом. Другие говорят наоборот. Как, например, президент США. Наверное, и те, и другие в чем-то правы. Но с точки зрения именно медицины я могу сказать: ничего важнее, чем здоровье и человеческая жизнь, нет.
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Ильдар Гильмутдинов депутат Госдумы
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Решение президента, конечно же, правильное. Ситуация такова, что количество заболевших не уменьшается. И продление режима самоизоляции не то что вынужденная мера — уже деваться некуда.
Человеческая жизнь дороже любого бизнеса в принципе. Конечно, тех людей, кто зарабатывает себе на жизнь, можно и нужно понять. Но в любом случае есть какие-то определенные приоритеты. Понятно, что государство однозначно будет поддерживать разные направления бизнеса: тут и определенные налоговые преференции, и заказы, и тому подобное. Главный вопрос сейчас все это пережить. А остальные вопросы будем решать потом. Никто никого бросать не собирается. Возможности, ресурсы у государства есть: и финансовые, и иные. Поэтому пока задача выжить.
В каждом субъекте РФ ситуация неодинакова и по распространению коронавируса, и по предпринимаемым мерам. Президент своим решением дал очень широкие полномочия субъектам для того, чтобы они могли сами, исходя из той реальной ситуации, которая есть, принимать решения и по предприятиям, и по другим ограничительным мерам, по разрешению — неразрешению. Это правильная позиция. На местах, как говорится, виднее. Я думаю, решение будет за татарстанским руководством.
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Марат Галлямов директор филиала федеральной риелторской компании «Этажи-Казань»
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Конечно, это отразится негативно, потому что, помимо государственных организаций с определенными гарантиями, есть коммерческие организации, самозанятые, которые кормят семью. Что они будут делать 30 дней — вообще не понятно. Это очень жесткие меры, но мы надеемся на реакцию местных властей, потому что такая поправка в послании была. В течение двух дней мы наблюдаем тишину по новым заболевшим. Поэтому хотелось бы, чтобы закрыли Казань, но в городе дали работать.
Мы, в свою очередь, сейчас постарались максимально перейти в онлайн. Конечно, это не так эффективно и удобно в нашей сфере, поэтому количество просмотров снижается в 2—3 раза, они практически вообще остановились. Не все готовы выбирать квартиру по фотографиям и видео. Мы ожидаем большую просадку и пока находимся в непонятном состоянии. Но будем привыкать, подстраиваться и надеяться, что наши власти смягчат режим хотя бы внутри Казани.
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Борис Любошиц председатель совета директоров «Аудит Груп», председатель комиссии Торгово-промышленной палаты РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе
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У нас нет распоряжения правительства о введении чрезвычайной ситуации. Поэтому все существующие договоры считаются действующими. Если бы был режим ЧС, можно было бы их признать недействительными. А если договоры действующие, и вы, как коммерческое предприятие, выполняете работу, вам за это платят, вы должны продолжить ее выполнять. Иначе будут штрафные санкции. Если вы выполняете работу по заказу некоммерческой организации, государственной, или тем более выиграли тендер, то в случае невыполнения работы такая компания попадает в пул организаций, которые могут прервать работу.
Если компания может прервать работу на время, то тогда возникает другой вопрос. Как платить зарплаты сотрудникам? В связи с предложением всем на месяц уйти в отпуск, но при этом сохранить заработную плату, возникает вопрос: где взять на это деньги? Коммерческому предприятию работу никто не финансирует, оно отработало месяц, заплатило аренду, зарплаты, налоги и продолжает свою деятельность дальше. Если предприятие не работает, то из каких денег им платить? Нужно было бы тогда сказать, что государство дотирует предприятия полностью или частично. Или власти должны прийти к бизнесу и сказать: давайте договоримся: 50% зарплаты вашим сотрудникам даем мы, а 50% вы берете на себя. Или 30 на 70%, 70 на 30%. Когда мы просто говорим бизнесу: не работайте, но платите зарплату, далеко не каждый может это сделать.
Моя рекомендация такая. Каждое предприятие должно для себя выработать правила поведения для этой ситуации. Не паниковать — раз. Не обманывать самих себя — два. И создать у себя в компании антикризисный штаб управления из своих сотрудников, привлеченных экспертов и консультантов. Назвать это можно как угодно. Штаб будет думать о том, как выживать в этой ситуации.
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Михаил Клопоух гендиректор O.F.S.
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Мы были готовы к тому, что это продлят как минимум до конца апреля. Прогнозы делать не буду, потому что не знаю, какие меры предпримут. Если бездействовать — то могут быть большие проблемы, а если пользоваться ситуацией, то можно минимизировать риски. Все находятся в разных условиях: у кого-то есть кредиты, а у кого-то нет, кто-то работал и до этого в минус, а у кого-то была прибыль.
Выйдут ли на работу в Татарстане раньше — будут смотреть по ситуации. Если заражаемость пойдет на спад, то почему бы не предпринять меры по открытию города, хотя бы частичному. Например, еженедельно плавно запускать в работу компании. Думаю, такой сценарий и будет. Вопрос: когда?
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Адель Ягудин исполнительный директор сети кофеен Coffee CAVA
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У нас есть продажи, но они минимальны, я бы сказал, никакие. Я не все сферы анализировал, но могу сказать, что ресторанам сложнее всего, потому что у них всегда большая аренда, кроме того, сейчас они уберут все продукты, а потом их придется закупать по завышенным ценам. Для этого тоже понадобятся деньги. Но об этом никто не думает. Знаете, сколько в Москве ресторанов закрылось и придется заново закупаться на открытии?
Единственное, что меня обрадовало и подарило надежду в послании — наделение регионов полномочиями приступить к работе раньше 30 апреля. Мне кажется, что регионы, которые первыми начнут функционировать, вырвутся вперед. Как и страны, которые первыми побеждают коронавирус, будут сильно отрываться вперед от других стран. У нас за два дня ни одного зарегистрированного больного, и это луч надежды, что могут быть послабления с 15-го числа, если в ближайшую неделю не будет новых зараженных.
Во всей этой истории меня раздражает только подмена понятий. Юридически такого термина, как длинные выходные или самоизоляция, нет. Я все прекрасно понимаю и ни в коем случае не ставлю под сомнение такие меры — надо бороться с вирусом. Но с точки зрения юриспруденции мне не нравится подмена понятий. Вещи надо называть своими именами. С введением режима ЧС на него хотя бы можно юридически ссылаться по договорам. В случае с ЧП вообще государство по закону должно полностью обеспечить продуктами питания, поддержать фирмы и так далее и так далее. А они просто не хотят этого делать и все.
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Айрат Баширов президент группы «Данафлекс»
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Для нас это ожидаемо, что режим самоизоляции будет продлен до конца апреля. Мы прогнозировали именно такой вариант событий. Что можно сказать? Для эффективной борьбы с вирусом это, наверное, правильное решение.
Абсолютно правильно некоторые вопросы отдали на откуп регионам. На местах, я думаю, виднее, какие предприятия должны работать, а какие нет.
Должен ли быть расширен перечень работающих? Это две стороны медали. Если слишком расширить перечень, тогда каким образом сдержится распространение вируса? Наверное, все-таки все необходимые отрасли получили разрешение на работу. Конечно, с точки зрения бизнеса это сложно воспринимать: сохранение зарплаты ложится на всех достаточно тяжелым бременем. Мы сами в такой же ситуации.
С пониманием к этому относимся и будем каким-то образом терпеть, выживать. И в то же время, конечно, хочется, чтобы со стороны властей было больше поддержки, больше каких-то конкретных мер по тому, как бизнесменам можно в такое сложное время выживать.
Наше производство относится к предприятиям непрерывного цикла. В том числе мы находимся в цепочке по созданию продукции первой необходимости. Поэтому пока все наши предприятия работают.
Мы испытываем очень большие сложности с тем, где купить маски. У нас 1,5 тысячи человек. Всех обеспечить масками сложно. Ищем где возможно, скупаем. Естественно, постоянно контролируем состояние здоровья людей, постоянно производим обработку антисептиками всего производства. Меры очень серьезные. Конечно, сложно. Сложно организовать доставку людей вне общественного транспорта. Мы пытаемся организовать так, чтобы все сотрудники привозили своих коллег. Очень сложно сделать так, чтобы не было общения и разграничить контакты между сменами. В случае если где-то вдруг окажется хоть один инфицированный в смене, нам придется полностью выключать производство в эту смену. Таким образом, в такой ситуации сложно работать и нам, несмотря на то, что производство сейчас функционирует. Каким образом будет развиваться ситуация дальше, мы не знаем.
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Ильдар Ситдиков основатель ООО «Ягодная долина»
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По нашим оценкам, в этот период мы потеряем не менее 5 млн рублей выручки. Мы отказываемся от контрактов на закупки, просим понять и простить своих иностранных партнеров. Ничего хорошего в текущих условиях не вижу, кроме, конечно, спасения жизни и здоровья наших сограждан. Решение правильное, но мы несем от этого убытки. Всю зиму сидели в ожидании сезона, а его, как оказалось, и не будет.
В целом я очень положительно оцениваю работу нашей республики. Меня радует, что у нас позитивная динамика по количеству выздоровевших, а новых заболевших нет. Со своей стороны, желаем всем как можно скорее поправиться и вернуться к нашей обычной жизни.
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Павел Кострикин партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера»
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Мы все рассчитывали, что «коронавирусные выходные» вводятся на неделю, до 12 апреля. То, что их продлят до конца апреля, из моих знакомых, честно говоря, не рассчитывал никто. И это пока вызывает некоторый шок. Это решение на государственном уровне, может быть, и правильное. А на определенном уровне, который мне понятен, оно выглядит как слегка недодуманное. Но, может быть, только выглядит. Пока совершенно неясно, как небольшим частным предприятиям даже просто нормально получать эти пропуска.
Допустим, наступила середина апреля, людям нужно выплатить авансы. Неважно, какое это предприятие. Пусть хоть книжный магазин. Оно не считается жизненно важным, его закрыли. Других доходов нет. Откуда им взять денег на зарплату, непонятно. И главное, как это физически сделать. Для этого бухгалтер должен приехать, выписать зарплату, набрать платежки. Не все же можно сделать удаленно. Поэтому пока, скажем так, перевариваем. Больше не скажу. Никаких готовых решений у меня нет.
То, что регионам дали право определять, каким предприятиям работать и какие дополнительные меры принимать, наверное, хорошо. Не буду комментировать почему в данном случае именно так сделано. Но в любом случае нужно еще иметь в виду следующее. Руководитель региона, Татарстана или любого другого, скорее, предпочтет перестраховаться. Просто потому, что не дай Бог что-то случится, не так пойдет. Это понятно. Но, к сожалению, на практике хорошего я в этом вижу мало и думаю, что все это несколько избыточные меры. Во всяком случае они никак не подкреплены никакой государственной поддержкой. Потому что все, что объявляют, это все-таки декларации, достаточно общие слова. Ну отсрочки по налогам. Но их же все-равно придется платить.
А где деньги-то взять? Я думаю, что это реально шок для неокологосударственного бизнеса. А у окологосударственного бизнеса своих шоков хватает.
Если говорить о стройбизнесе, у него свои особенности. На всех крупных стройках много не просто рабочих, а много приезжих рабочих. И многие — не граждане России. Это дополнительная сложность. В Казани это тоже есть. Это, в общем, квалифицированные кадры, но они все-таки стоят подешевле, и любые строители вынуждены этим пользоваться для попадания в нормальную себестоимость. Теперь те из них, кто уехал на какое-то время, не вернутся. У тех же, кто остался, могут быть определенные проблемы с визами. В общем, сложностей у отдельных строителей хватает. Но я бы обратил внимание на больших. Как доказывать социальную значимость своей стройки, опять же непонятно. В общем, непросто. Мне кажется, что послабления для строительного бизнеса весьма условны.
У нас стройка давно завершена. В этом смысле нам немного попроще. Осталось буквально несколько не проданных домов. Ну продадим мы их чуть попозже. То есть именно конкретно с «Примаверой» никаких серьезных проблем я не вижу, но все-равно переживаю.
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Айрат Нурутдинов генеральный директор ПАО «Таттелеком»
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Когда стоит вопрос жизни и здоровья людей, остальные темы отходят на второй план. Мы видим, что жесткие меры в Китае дали положительный эффект, и в то же время перед нами пример Италии, где ежедневно гибнут многие сотни людей. Поэтому если для борьбы с распространением инфекции требуются жесткие ограничительные меры, нужно с пониманием этот этап пройти. Нет ничего дороже человеческой жизни.
Если говорить непосредственно о «Таттелекоме», учитывая важность обеспечения бесперебойности связи, наша компания относится к числу непрерывно действующих организаций. Поэтому мы продолжаем свою работу. Максимально возможное число сотрудников работает сейчас дистанционно. Специфика деятельности не позволяет нам перевести на удаленный режим весь штат компании. Тем более что интернет сейчас стал насущной необходимостью, при этом интернет-трафик и нагрузка на сеть постоянно возрастают.
Компания обладает самой развитой телекоммуникационной сетью на территории республики и, как показывает нынешняя ситуация, хорошо подготовлена к самым сложным условиям работы.
Мы всегда внимательно относимся к вопросам пропускной способности каналов при строительстве сетей, их надежности, так как обеспечиваем связью социально значимые объекты. Поэтому сегодня наша телекоммуникационная сеть имеет существенный запас пропускной способности. Также компания проводит отдельные мероприятия по управлению трафиком в условиях продолжающегося роста загрузки каналов.
Что касается возможности досрочного завершения режима нерабочих дней, опять же, исходить нужно в первую очередь из эпидемиологической обстановки. Если мы преодолеем пик заболеваемости, если условия позволят завершить ограничительные меры до 30 апреля, очевидно, власти с готовностью пойдут на это. Экономика несет сейчас существенные потери, и чем она раньше начнет восстанавливаться, тем лучше.
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Ленар Салахутдинов директор многопрофильной клиники «МЕДЕЛ», член общественного совета Минздрава РТ
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Если запереть в изоляции без пищи худого человека и толстого, последний потеряет в весе. То же самое и организации. Они будут в это время проедать свой жирок, если есть свободные саккумулированные средства. Для тех же компаний, у кого нет саккумулированных средств, это медленная смерть. И без того проблемных сейчас предпринимателей заперли в такую ситуацию. Многие из них уже и не выберутся.
Это шок не только для бизнеса, но и для населения. Есть ведь и другие методы борьбы с этой проблемой. Во-первых, есть теcты на COVID-19. Если бы государство обеспечило ими все медицинские учреждения, в том числе частные, тогда бы в экстренном темпе прошло исследование населения на этот вирус. Затем обеспечение теми же средствами «обороны» в виде масок и перчаток, хотя и говорят, что они ни от чего не защищают. Однако маска защищает на 20 процентов биологически и на 20 процентов психологически. Итого 40 процентов. Это же неплохая цифра. А если добавить перчатки, которые защищают еще процентов на 30, то мы подбираемся к 100 процентам.
Мы временно приостановили свою работу. 90 процентов моих коллег точно так же приостановили свою работу. Для оказания неотложных медицинских услуг мы, конечно, планируем в понедельник приступить к работе. Но как покажет ситуация.
Послабления однозначно должны быть, потому что без них бизнес не спасти. Есть отрасли, которые очень зависят от этих ситуаций: это все, кто ведет экстренное неотложное жизнеобеспечение. В принципе, они в данный момент времени и работают. Единственно, при работе нужны еще определенные регламенты. Если в медучреждениях все это глубоко понимают, то в торговых центрах обработка рук в обязательном порядке должна быть в нескольких точках, а не только в одной, как это происходит сейчас. Многие люди даже не видят и не понимают, где находится санитайзер.
Пока идет неразбериха. В том числе в законотворчестве, в регулировании. Одно постановление противоречит другому. Например, приказ Минздрава, регулирующий в том числе медицинскую деятельность, имел только рекомендательную форму в отношении закрытия медучреждений, а приказ Роспотребнадзора уже безусловную. В том числе для стационарных отделений. Но при любых обстоятельствах оказание неотложной помощи должно быть, просто к этому необходимо подходить со специальными мерами предосторожности. В таких ситуациях государственным органам особенно важно выходить с так называемой санпросветработой, которая практиковалась в советское время. Сейчас ее вообще нет в практике — только на бумаге. Необходимо ее вводить не только с точки зрения «мойте руки», как сейчас. Призывают мыть руки, сохранять дистанцию, надевать маски. Но при этом никто не понимает, что если посчитать маски на душу населения, то по четкой статистике получается, что на каждого жителя России приходится 0,001 маска. Но при всем при этом Россия отправляет помощь зарубежным странам для того, чтобы они боролись с вирусом. Но до сих пор жители России еще сами не обеспечены масками. Поэтому в первую очередь надо работать над подачей информации людям, которая позволяет генерировать и сохранять иммунитет на высоком уровне. Всегда и особенно сейчас. Не зацикливаться на одном мытье рук, говорить о том, что надо кушать, чтобы повысить иммунитет, как нужно жить, какие делать упражнения. Но если начать об этом говорить, фармкомпании будут наблюдать снижение дохода, потому что люди уже будут отказываться от препаратов. Именно из-за этого и не ведется должным образом санпросветработа с населением.
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комментарии
2. членом комитета по бюджету и налогам применён термин месячный "локдаун" (lock-down), что может означать:
2.1. строгая изоляция заключённых, карцер;
2.2. загадочный наёмный убийца трансформер Локдаун и спрашивает медика о местонахождении Оптимуса Прайма.
2.3. «Love Lockdown» — песня американского хип-хоп артиста Канье Уэста, выпущенная 18 сентября 2008 года в качестве главного сингла с альбома 808s & Heartbreak. Написана и спродюсирована самим Уэстом и Джеффом Баскером ;
2.4. Lockdown — расширение, позволяющее ограничивать доступ участников к определённым пространствам имён и служебным страницам с ...
на этом мои комментарии обрываются. так как я не понял, что уважаемый член имел ввиду;
3. антикризисный штаб управления из своих сотрудников, привлеченных экспертов и консультантов. Назвать это можно как угодно. Штаб будет думать о том, как выживать в этой ситуации.
Чтобы иметь антикризисное, надо иметь кризис. Автор опуса намекает, что у нас кризис в управлении? А вот чего? я не понял..
4. понятие "карантин" в словаре иностранных слов:"( от итальянского quaranta giorni - сорок дней), система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага (запрещение или ограничение выезда и въезда, выявление и изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними, и др.) или из эпизоотического очага (запрещение ввода, вывода и перегруппировок восприимчивых животных, изоляция больных животных и др.).
5. понятие "каникулы" в словаре иностранных слов:
5.1. "1) время, свободное от учений или занятий. 2) время, в которое созвездие Большого Пса находится в северном полушарии".
5.2. "каникулы
У всех, кто учится, особое отношение к этому слову, которое восходит к латинскому canicula – "собачка" и к выражению dies caniculares, буквальное значение которого "собачьи дни". Так называли летние дни, когда Солнце находилось ближе всего к звезде Сириус, или псу Ориона, как ее еще называли. Эти дни были и самыми жаркими, и на них приходились самые длительные перерывы в работе или занятиях. Так и развилось современное значение слова каникулы. Отметим неожиданное родство слов каникулы и каналья, ведь они восходят к одной и той же латинской основе сапе – собака.
6. собственно всё можно бегемота назвать гиппопотамом, вроде одинаково:
6.1. бегемот - др.-евр. мн. behemoth - бегемоты;
6.2. гиппопотам - hippopotamos, что в переводе с греческого означает «речная лошадь»;
то есть если у Вас государственный язык древнееврейский, Вы должны применять термин бегемот, а если госязык у Вас греческий, то Вы применяете термин гиппопотам..
Ну а если Вы решите и примените термин аллигатор вместо бегемота, то это будет э оригинально по бессмысленности, но кроме раздрая и провала в управлении ничего не принесёт;