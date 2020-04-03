«Татарстан может срок «выходных» у себя сократить»

Если запереть в изоляции без пищи худого человека и толстого, последний потеряет в весе. То же самое и организации. Они будут в это время проедать свой жирок, если есть свободные саккумулированные средства. Для тех же компаний, у кого нет саккумулированных средств, это медленная смерть. И без того проблемных сейчас предпринимателей заперли в такую ситуацию. Многие из них уже и не выберутся.

Это шок не только для бизнеса, но и для населения. Есть ведь и другие методы борьбы с этой проблемой. Во-первых, есть теcты на COVID-19. Если бы государство обеспечило ими все медицинские учреждения, в том числе частные, тогда бы в экстренном темпе прошло исследование населения на этот вирус. Затем обеспечение теми же средствами «обороны» в виде масок и перчаток, хотя и говорят, что они ни от чего не защищают. Однако маска защищает на 20 процентов биологически и на 20 процентов психологически. Итого 40 процентов. Это же неплохая цифра. А если добавить перчатки, которые защищают еще процентов на 30, то мы подбираемся к 100 процентам.

Мы временно приостановили свою работу. 90 процентов моих коллег точно так же приостановили свою работу. Для оказания неотложных медицинских услуг мы, конечно, планируем в понедельник приступить к работе. Но как покажет ситуация.

Послабления однозначно должны быть, потому что без них бизнес не спасти. Есть отрасли, которые очень зависят от этих ситуаций: это все, кто ведет экстренное неотложное жизнеобеспечение. В принципе, они в данный момент времени и работают. Единственно, при работе нужны еще определенные регламенты. Если в медучреждениях все это глубоко понимают, то в торговых центрах обработка рук в обязательном порядке должна быть в нескольких точках, а не только в одной, как это происходит сейчас. Многие люди даже не видят и не понимают, где находится санитайзер.

Пока идет неразбериха. В том числе в законотворчестве, в регулировании. Одно постановление противоречит другому. Например, приказ Минздрава, регулирующий в том числе медицинскую деятельность, имел только рекомендательную форму в отношении закрытия медучреждений, а приказ Роспотребнадзора уже безусловную. В том числе для стационарных отделений. Но при любых обстоятельствах оказание неотложной помощи должно быть, просто к этому необходимо подходить со специальными мерами предосторожности. В таких ситуациях государственным органам особенно важно выходить с так называемой санпросветработой, которая практиковалась в советское время. Сейчас ее вообще нет в практике — только на бумаге. Необходимо ее вводить не только с точки зрения «мойте руки», как сейчас. Призывают мыть руки, сохранять дистанцию, надевать маски. Но при этом никто не понимает, что если посчитать маски на душу населения, то по четкой статистике получается, что на каждого жителя России приходится 0,001 маска. Но при всем при этом Россия отправляет помощь зарубежным странам для того, чтобы они боролись с вирусом. Но до сих пор жители России еще сами не обеспечены масками. Поэтому в первую очередь надо работать над подачей информации людям, которая позволяет генерировать и сохранять иммунитет на высоком уровне. Всегда и особенно сейчас. Не зацикливаться на одном мытье рук, говорить о том, что надо кушать, чтобы повысить иммунитет, как нужно жить, какие делать упражнения. Но если начать об этом говорить, фармкомпании будут наблюдать снижение дохода, потому что люди уже будут отказываться от препаратов. Именно из-за этого и не ведется должным образом санпросветработа с населением.