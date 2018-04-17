Итоги дня: Telegram и Роскомнадзор, второй фигурант дела о взятке в $100 тысяч, новый директор «Рубина»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует наиболее важные и интересные новости за сегодняшний день, 17 апреля.

Сегодня продолжились попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram. Ведомство уже направило в Apple и Google запрос с требованием удалить мессенджер из магазинов приложений. Однако интернет-ресурс самого ведомства оказался уязвим. По некоторым данным, причиной перебоев в работе сайта РКН стали DDoS-атаки на него. Однако ведомство все равно не отступило и внесло в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. В ответ на это основатель мессенджера Павел Дуров пообещал выплачивать «миллионы долларов» сервисам, которые помогают обходить запреты на использование приложения в России.

Главной новостью республиканского масштаба стало назначение Рустема Сайманова генеральным директором казанского «Рубина». Он на этом посту сменил Рустама Саяхова, который больше года занимал эту должность. Напомним, что в ближайшей игре на своем поле против ФК «Ростов» казанский клуб отметит свое 60-летие. Матч пройдет в субботу, начало — в 16.30 по московскому времени.

Ну а депутаты Госсовета Татарстана раскритиковали Министерство по делам молодежи и спорту республики за неудовлетворительную работу по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Депутаты хотят предложить прокуратуре проверить в районах положение дел по выполнению министерством своих обязательств.

Также в республике продолжается расследование дела о взятке в правоохранительных органах в $100 тыс. Советский райсуд Казани сегодня отправил под арест до 5 июня второго фигуранта дела — подполковника МВД Татарстана Евгения Рафикова. Первый подозреваемый Роман Пахомов был отправлен под домашний арест 9 апреля.

Прерывает череду невеселых новостей одна, но и та зарубежная. Американский исполнитель хип-хопа Кендрик Ламар, которого называют «новым королем Западного побережья», стал обладателем Пулитцеровской премии в категории «Музыка» за альбом «DAMN». Пластинка появилась в апреле 2017 года. На нее обратили внимание организаторы, отметив «виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой». Ранее Пулитцеровской премией в области музыки награждали только за классические и джазовые произведения.