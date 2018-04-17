Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

Американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар, которого называют «новым королем Западного побережья», стал обладателем Пулитцеровской премии в категории «Музыка» за альбом «DAMN». Об этом сообщает на официальном сайте награды.

Пластинка появилась в апреле 2017 года. На нее обратили внимание организаторы, отметив «виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой». Ранее Пулитцеровской премией в области музыки награждали только за классические и джазовые произведения.

Пулитцеровская премия является одной из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее размер составляет 10 тысяч долларов.



Напомним, что по итогам 2017 года Кендрик Ламар вошел в топ-10 самых продаваемых музыкантов.