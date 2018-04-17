Рустем Сайманов назначен генеральным директором «Рубина»

Рустем Сайманов назначен генеральным директором казанского «Рубина». Об этом бывший спортивный директор клуба заявил «Чемпионату».

«Я назначен на пост генерального директора футбольного клуба «Рубин». Буду занимать только эту должность. Пока что мы решаем, кого назначить на позицию спортивного директора клуба. Будут ли концептуальные изменения в «Рубине» в связи с моим назначением? Еще нужно разобраться», — заявил он.

Рустем Сайманов на посту генерального директора сменил Рустама Саяхова, который больше года занимал эту должность в казанском «Рубине». Напомним, что в ближайшей игре на своем поле против ФК «Ростов» казанский клуб отметит свое 60-летие. Матч пройдет в субботу, начало — в 16.30 по московскому времени.

