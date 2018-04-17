Сайт Роскомнадзора стал доступен после сбоя

Сегодня сайт Роскомнадзора в очередной раз был недоступен. Интернет-пользователи отмечали, что перебои в работе начались после того, как ведомство начало блокировать мессенджер Telegram.

По некоторым данным, сбой произошел из-за DDoS-атак на сайт ведомства, сообщает «Коммерсант».

Блокировать мессенджер Telegram Роскомнадзор начал накануне. Отмечается, что в реестр запрещенных сайтов внесено уже 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. В последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon.

Кроме того, в связи с блокировкой этих провайдеров проблемы возникли и у пользователей Viber из России.