На региональных трассах Татарстана идет масштабная уборка снега

В настоящее время на дорогах задействовано 414 единиц снегоуборочной техники

Фото: Михаил Захаров

В настоящее время на региональных автомобильных дорогах задействовано 414 единиц снегоуборочной техники. В ночное время работы по обслуживанию дорог выполняли 256 машин, сообщает Минтранс Татарстана.

За прошедшие сутки дорожные службы израсходовали значительные объемы реагентов для обеспечения безопасного движения. Было использовано 4859 тонн песко-соляной смеси, 274 тонны соли и 8 тонн солевого раствора.

На объектах транспорта различных видов — авиационных, водных и железнодорожных — происшествий не зафиксировано. Также не было зарегистрировано нештатных ситуаций на мостах через реки.



Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов.

Наталья Жирнова