Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов
Утром и днем местами слабая метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, утром и днем местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 5—10 м/с, утром и днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.
