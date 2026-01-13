Новости общества

04:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

07:00, 13.01.2026

Утром и днем местами слабая метель

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, утром и днем местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, утром и днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем