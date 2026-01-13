Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

Утром и днем местами слабая метель

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, утром и днем местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, утром и днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.



Галия Гарифуллина