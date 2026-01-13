В Татарстане на 400% выросло число жертв на пожарах в новогодние праздники

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Татарстане зарегистрировали большое количество пожаров. По сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

За праздничные дни зафиксировано 116 пожаров, что на 30,3% больше показателей прошлого года (тогда было зарегистрировано 89 случаев). На пожарах погибло 5 человек, что в 4 раза превышает прошлогодние показатели (в прошлом году погиб 1 человек). Травмы различной степени тяжести получили 9 человек, что на 80% больше прошлогодних показателей.

Основная часть возгораний в этот период — 90 случаев — пришлась на жилой сектор. Именно в жилом секторе зафиксированы все случаи гибели и травмирования людей.

Наибольшее количество пожаров в жилом секторе произошло в надворных постройках (банях, сараях, гаражах) — 47 случаев, что составляет 52,2% от общего числа пожаров в жилье. В многоквартирных домах зафиксировано 24 пожара, в результате которых погибли 2 человека и 4 получили травмы. В частных жилых домах произошло 15 возгораний, где погибли 3 человека и 1 получил травмы. В садовых домах зарегистрировано 4 пожара, в одном из которых пострадал 1 человек.

Кроме того, зафиксировано 3 пожара на транспортных средствах и 23 возгорания на прочих объектах, включая бесхозные здания и мусор. Также в новогодние каникулы было 3 случая травмирования людей от использования пиротехники.



