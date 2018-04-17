Казанский суд арестовал подполковника МВД по делу о взятке в 100 тысяч долларов

Фото: Реальное время

Только что Советский райсуд Казани до 5 июня отправил под арест подполковника МВД Татарстана Евгения Рафикова, — передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, замначальника отдела по борьбе с преступностью МВД по Татарстану был задержан 16 апреля по подозрению в причастности к делу о взятке в 100 тысяч долларов.

Старший следователь второго отдела Следкома по РТ Раиль Шайдуллин заявил, что задержанному уже предъявлено обвинение, и просил водворить полицейского в СИЗО.

Двое адвокатов обвиняемого высказались против, заявив, что не видят для такой меры пресечения никаких объективных причин и вообще не усматривают доказательств причастности Рафикова к преступлению. По их словам, показания находящегося под домашним арестом и частично признавшего вину экс-полицейского Романа Пахомова — это единственное, за что «зацепился Следственный комитет».



Следователь же утверждал, что человек, который считает себя невиновным, не стал бы ломать свой телефон и выбрасывать его в речку.

Сам же Рафиков сегодня на заседании заявил, что в телефоне была личная переписка с супругой, которая касалась развода, и он не хотел ее обнародовать.