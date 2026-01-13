Трамп объявил о 25%-х пошлинах для стран, сотрудничающих с Ираном

По словам пресс-секретарь Белого дома, президент США рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, включая силовые методы

Президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических мерах в отношении стран, поддерживающих торговые отношения с Ираном. Согласно заявлению главы государства, опубликованному в социальной сети Truth Social, все страны, ведущие бизнес с республикой, будут обязаны платить 25%-ю пошлину при осуществлении операций с США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дополнила информацию о позиции администрации. По ее словам, президент США рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, включая силовые методы, однако приоритет отдается дипломатическому решению конфликта.

Напомним, что по последним данным, количество погибших в ходе протестных акций в Иране достигло 538 человек. Основные причины для недовольств — инфляция, которая уже превысила 42%, и обвальное падение курса риала. 2 января стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать протестующих в Иране. Это может произойти, если иранские власти применят более жесткие меры.



Наталья Жирнова