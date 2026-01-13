Татарстан попал в топ регионов с наибольшим количеством пенсионеров

Московский регион и Краснодарский край лидируют с показателем 16% от общего числа пенсионеров страны

Фото: Артем Дергунов

По актуальным данным, Татарстан занял место среди лидеров по количеству пенсионеров в стране. В регионе проживает более 1,1 миллиона пожилых граждан, сообщает РИА «Новости».

Татарстан вошел в число крупнейших регионов по численности старшего поколения наряду с Москвой (3 миллиона пенсионеров), Московской областью (1,95 миллиона), Краснодарским краем (1,6 миллиона), Санкт-Петербургом (1,44 миллиона), Свердловской областью (1,25 миллиона) и Ростовской областью (1,15 миллиона).

На эти территории в совокупности приходится значительная часть пожилого населения России. Примечательно, что Московский регион и Краснодарский край лидируют с показателем 16% от общего числа пенсионеров страны.

Для сравнения: в наименее населенных пенсионерами регионах — Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе — проживает менее 15 тысяч пожилых граждан в каждом.



Наталья Жирнова