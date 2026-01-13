В Казани майору ФСБ дали 3,5 года по делу о пьяном ДТП с подростком

Вину в тяжких последствиях для здоровья пострадавшего офицер не признает

Фото: Артем Дергунов

Реальным сроком в 3,5 года колонии-поселения наказал офицера ФСБ Казанский гарнизонный военный суд. Майор из Марий Эл Денис Гаврилов признан виновным в нарушении правил за рулем чужой машины. Согласно приговору, летом 2024 года, будучи нетрезвым, вмешался в полицейскую погоню на встречной полосе, вследствие чего 16-летний мотоциклист стал инвалидом, сообщает журналист «Реального времени».

Суд признал доказанным, что в ночь на 1 июня 2024 года Гаврилов, будучи нетрезв, за рулем черной иномарки Audi A4 Quattrо на улице Гагарина в городе Козьмодемьянск (Марий Эл), выехал на встречную полосу для поворота налево, не включив сигнал поворота и не уступив дорогу двигавшемуся по этой полосе мотоциклисту 2008 года рождения. Возможности избежать столкновения, как позже установила экспертиза, у юного водителя мотоцикла не было — даже если бы он двигался с разрешенной на этом участке скоростью 40 км/ч, а не превышал ее на 20 км/ч, пытаясь скрыться от следовавшего за ним экипажа ДПС.

В прениях прокурор запрашивал для чекиста 6 лет колонии, а потерпевшая сторона настаивала на удовлетворении иска о компенсации морального вреда в 4,5 млн рублей. Сам Гаврилов признавал лишь факт распития спиртного до аварии. По его версии, он лишь готовился сделать поворот налево, на встречную полосу не заезжал, и мотоциклист имел возможность просто объехать автомобиль... если бы ему не помешал другой байкер. По версии защиты, сотрудники ГАИ и следователи попросту не стали искать этого другого.

Суд версию защиты отверг, посчитал невозможным наказание без лишения свободы, а кроме того, частично удовлетворил гражданский иск — на 1,2 млн рублей.

