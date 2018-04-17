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Депутаты Госсовета раскритиковали Минмолодежи РТ за неудовлетворительную работу

15:49, 17.04.2018
Депутаты Госсовета раскритиковали Минмолодежи РТ за неудовлетворительную работу
Фото: gossov.tatarstan.ru

Депутаты Госсовета РТ раскритиковали Министерство по делам молодежи и спорту республики за неудовлетворительную работу по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

«Вы сводите свой контроль только к констатации и разведению руками. Это же не дело. Надо организовывать, заслушивать, проверять, докладывать, доложить правительству РТ о том, что в половине районов республики рекомендации правительства, в том числе соответствующего закона, не выполняются. Хотя субсидии выделяются», — отметил председатель комитета Шакир Ягудин и предложил коллегам оценить работу Министерства по делам молодежи и спорту в этой части как неудовлетворительную.

Кроме того, он предложил членам комитета рекомендовать прокуратуре РТ проверить в муниципальных районах положение дел по этому вопросу и принять меры прокурорского реагирования.

Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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