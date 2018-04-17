Дуров выплатит миллионные биткоин-гранты сервисам для обхода запрета на Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит гранты сервисам, которые помогают обходить запреты на использование в России приложения.

«Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — заявил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне Роскомнадзор начал исполнять решение суда — блокировать мессенджер. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. Кроме того, ведомство обещало блокировать инструменты для обхода этого запрета. На сегодняшний день уже внесено в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.