Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google

В реестр запрещенных сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

Отмечается, что в последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon, сообщает «Медуза».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал свыше 1,8 млн IP-адресов Amazon и Google. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

Кроме того, в связи с блокировкой этих провайдеров проблемы возникли и у пользователей Viber из России.