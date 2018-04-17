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Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google

15:25, 17.04.2018 1
Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google
Фото: pxhere.com

В реестр запрещенных сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

Отмечается, что в последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon, сообщает «Медуза».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал свыше 1,8 млн IP-адресов Amazon и Google. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

Кроме того, в связи с блокировкой этих провайдеров проблемы возникли и у пользователей Viber из России.

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    16 миллионов 94 тысячи с небольшим довеском. На данный момент.
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