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Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play

11:49, 17.04.2018 3
Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложения Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — заявили в РКН.

Накануне Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Ранее ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов. Также в Роскомнадзоре заявили, что будут блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Помимо России есть и другие страны, которые скачивают это приложение. Или решение суда обязательно для всех государств.
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  • Анонимно 17 апр
    Это будет только в РФ. Другой вопрос, что сейчас Телеграм станет самым скачиваемым приложением, это факт)
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  • Анонимно 17 апр
    Им бы понедельники взять и отменить....
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