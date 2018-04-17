Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложения Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — заявили в РКН.

Накануне Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Ранее ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов. Также в Роскомнадзоре заявили, что будут блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram.