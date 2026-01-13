В конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии»

Член конгресса США от республиканской партии Рэнди Файн представил законопроект о присоединении Гренландии к Штатам и предоставлении ей статуса штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

По мнению законодателя, контроль над Гренландией имеет стратегическое значение для безопасности США, поскольку позволяет контролировать арктические морские пути. Файн обосновал необходимость аннексии острова растущим присутствием России и Китая в регионе. В случае принятия законопроекта президент США получит полномочия для реализации шагов по присоединению территории.

Важно отметить, что Гренландия является автономной территорией в составе Датского королевства. Она получила право на самоуправление и определение внутренней политики в 2009 году, хотя до этого, до 1953 года, находилась в статусе датской колонии. Накануне Дональд Трамп заявил о намерении США получить контроль над Гренландией раньше России и Китая.

Наталья Жирнова