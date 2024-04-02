Итоги дня: атака беспилотников на Татарстан, проверки торговых сетей, большой ремонт к БРИКС в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 апреля:
- На предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
- За последнюю неделю марта в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 141 обращение. Чаще всего люди жаловались на несанкционированные свалки.
- В экологическую общественную приемную за первые 3 месяца 2024 года поступило 926 обращений. 352 из них — по вопросам несанкционированного размещения отходов (в том числе 76 — это снежные свалки), 304 — по качеству атмосферного воздуха.
- Продажи автомобилей Lada в марте выросли на 83,6% в годовом выражении, составив 42 840 машин. Это наибольший показатель за последние 11 лет. Самой востребованной моделью стала Lada Granta, второе место заняла Lada Vesta нового поколения.
- Два муниципальных района Республики Татарстан — Бавлинский и Кукморский — стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений.
- Правительство продолжает поддерживать Калининградскую область, столкнувшуюся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей.
- В Госдуме предложили установить новую памятную дату — День единения народов России и Белоруссии. С таким предложением выступили авторы проекта федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
- После утренней атаки на предприятия Нижнекамска и Елабуги аэропорт Казани продолжает работу в штатном режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших розничных сетей в ряде регионов России. В частности, проверки коснутся таких сетей, как «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан».
- Согласно исследованию «Авито Услуг», в 2024 году спрос на услуги курьеров в Казани вырос более чем в два раза. Наиболее популярна пешая доставка, которая почти втрое опережает спрос. Спрос казанцев на курьеров-водителей и курьеров на электротранспорте вырос в 3,2 и 2 раза соответственно.
- С 28 июня по 15 июля в молодежном центре «Волга» пройдет первая смена, посвященная фиджитал-спорту. Ее участники поборются за кубок I Детских Игр будущего.
- Сегодня, 2 апреля, стартует первый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».
- Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении», среди отличившихся есть и татарстанцы. Документ опубликован на портале правовой информации.
- Чистая прибыль закрытого акционерного общества «КаМЗ» в 2023 году составила 2,6 млн рублей, что на 40% больше, чем в предыдущем году.
- Второй пролет «Миллениума» в Казани закрыли на ремонт. Для движения автомобилей полностью перекрыта часть моста в направлении улицы Сибгата Хакима. Автотранспорт перенаправляют на другую половину моста. Для движения ее разделили на две полосы в каждую сторону.
- Владимир Путин предложил обновить подход к миграционной политике. Данное предложение глава государства озвучил на коллегии Министерства внутренних дел. Он добавил, поскольку при разбирательстве различных трагедий оказывается, что преступник проник в Россию без каких-либо проблем, при этом имея за спиной букет правонарушений.
- В Татарстане наблюдается миграция медведей из соседних регионов, таких как Кировская область, республики Марий Эл и Удмуртия. Об этом «Реальному времени» рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам. В последние годы специалисты также отмечают заходы в Татарстан косуль.
- С приближением теплой погоды в Казани ожидается сезонное подорожание летней резины для автомобилей. С середины апреля магазины по продаже шин и дисков постепенно будут повышать цены на популярные модели летних шин, об этом изданию «Реальное время» сообщили профильные сервисы.
- В Татарстане еще не подведены итоги сезона охоты 2023 года. На данный момент известно только о количестве разрешений, выданных в рамках любительской и спортивной охоты, — 34 234.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел в Елабуге поврежденные здания общежития и поручил строителям восстановить их в короткие сроки. Он также встретился со студентами «Алабуги Политеха» и призвал их быть более бдительными.
- Башня Сююмбике в Казани будет отреставрирована к саммиту глав государств БРИКС, который состоится в октябре этого года. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Также к саммиту будет отремонтирован второй пролет моста «Миллениум», обновлен парк Тысячелетия и другие объекты Казани.
- В Казани открылась учебно-тренировочная квартира для детей с особенностями развития, цель которой — обучение детей бытовым навыкам и школьной программе, а также их подготовка к самостоятельной жизни. Ее площадь 77,2 кв. м, она может принимать до 14 человек в день. Мэр города Ильсур Метшин и меценат Андрей Беляков посетили новое пространство и вручили руководителю проекта Миляуше Наразиной сертификат на покупку оборудования.
- Разработчик офисного софта «Новые облачные технологии», который является резидентом ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане, в 2023 году сократил свою выручку на 44% и понес убытки.
Ключевые события 769-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан